Belfast: Turistmål mot alle odds

Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise 19.11.2020



Men det har Nord-Irlands hovedstad blitt, og du vil neppe angre om du tar en tur til denne byen som så lenge har levd i skyggenes dal, nordøst på øya Irland.

Dessverre går det ingen direktefly fra Norge ennå, men det er gode forbindelser via London, Edinburgh, Manchester og Amsterdam. Man kan også fly til Dublin og reise det siste strekket med buss eller leiebil til Belfast.

Her er noen tips om alt det spennende du kan oppleve i byen Belfast. Vil du vite mer, besøk nettsidene til Visit Belfast.

Tradisjon: På Belfasts julemarked griller ungene sine egne marshmallows. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

O jul med din glede

Selv om nord-irer har vært splittet med sine to trosretninger, har de vært samlet om julens budskap. Hvert år kommer de sammen for å feire høytiden ved byens rådhus, hvor det i årets seks siste uker arrangeres et stort julemarked.

Er du sulten, er julemarkedet stedet å dra, med matboder fra 32 ulike nasjoner. For de unge er det pariserhjul, sklier, karuseller og tog, pluss steder for de voksne hvor man kan kose seg med noe godt å drikke i et vinterkjølig Belfast.

Tross mangel på snø bør man avlegge julemarkedet en visitt om man er Belfast i november og desember.

Henrettelsesrom: 17 fanger endte sine dager i Crumlin Road-fengslet, den siste i 1961 ved henging. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Fengslende historie

Et fengselsbesøk er kanskje ikke det første man tenker på når man ferierer, men vil du vite mer om Belfast og Nord-Irlands historie, er fengselet i Crumlin Road verdt et stopp på turen.

I 150 år har lovbrytere sonet sin straff eller blitt henrettet i det victorianske fengselet. Men mest kjent er det for sine mange politiske fanger, enten de var folkevalgte eller terrorister som sloss for sin rett.

I 1996 stengte dørene for godt. I dag er fengselet et vitnesbyrd om tidligere tider, og en lærerik opplevelse om byens og landets mørke tid.

LPen er ikke død: Voodoo Soup Records i Winetavern Street er en av Belfasts mange platesjapper hvor du finner musikalske skatter. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Mekka for gamle plater

Belfast, med sine 350.000 innbyggere, huser ikke mindre enn åtte platesjapper. I tillegg møtes musikkelskere for å finne en vinylskatt eller to på St. George’s Market i helgene.

Utvalget av musikk i byens mange platebutikker er enormt, og den musikalske spennvidden er bred, så det er noe for alles smak.

Byens største attraksjon: Opplevelsessenteret Titanic Belfast åpnet i 2012, 100 år etter at det kjente skipet sank. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Titanic lever videre

Belfast er synonymt med skipsbygging, og det mest kjente som seilte fra byen er Titanic. Et milliardbeløp er investert på tomten til det gamle skipsverftet, hvor et enormt bygg formet som Titanics baugparti er reist.

Der finner du et opplevelsessenter som forteller alt om byens viktige industri og verdens mest kjente passasjerskip. Like over gaten står det gamle administrasjonsbygget, hvor skipet ble tegnet. Det er i dag hotell og restaura nt.

På kaiområdet ligger også dampskipet Nomadic, som var Titanics hjelpeskip. Etter å ha deltatt i to verdenskriger endte det sine dager som restaurantbåt i Paris. Det ble til slutt kjøpt fri, slept tilbake til Belfast, hvor det er restaurert og i dag er et museumsskip.

Levende historie: Etter år med vold og drap ble en våpenhvile inngått i 1994. Men byens murer står fortsatt. Veggmalerier, flagg og minnesmerker forteller om innbyggernes mangeårige kamp mot hverandre. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Opplev Belfasts murer

Berlin er kjent for sin falne mur, men også Belfast har sine murer som splitter byen og folket.

På den ene siden bor fortsatt majoriteten av katolikkene som kjemper for sin uavhengighet, mens protestantene i andre deler av byen støtter opp om Storbritannia.

I dag har gatekampene og terroren stilnet, og Belfasts innbyggere og tilreisende krysser muråpningene uten problemer.

Men de høye skillelinjene står der fortsatt og minner alle om at konflikten fortsatt ulmer under overflaten, og ved spesielle minnedager kan det komme til bråk.

Fra melk til ost: Mike's Fancy Cheese i Little Donegal Street lager sine egne oster og er et must for de som elsker meieriprodukter. Og de serverer lokalt øl til osten, ikke vin. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Kulinariske opplevelser

Akkurat som Norge kan Nord-Irland skilte med fantastiske råvarer.

Deilig mat og godt drikke er noe Belfasts innbyggere er opptatt av.

Enten man reserverer bord i et av hovedstadens mange spisesteder, nyter et herlig måltid på en gastropub eller besøker en av byens mange spesialbutikker, så blir man sjelden skuffet.

When in Rome: En tur til Belfast er ikke komplett før du har prøvd en ekte Irish coffee. Hos The Jailhouse i smuget Joy’s Entry finner du en av Belfasts beste versjoner.

Alt på ett sted: delikatessebutikken Sawers i College Street. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Et stopp man bør gjøre på veien, er hos delikatessebutikken Sawers i College Street. Utsalgsstedet bugner ikke bare av irske spesialiteter, men også matvarer fra alle verdens hjørner.

Her finner du godsaker du ikke engang visste eksisterte. Ikke glem å kjøpe et glass Irish Black Butter, en mørk eplemarmelade som smaker himmelsk.

I Belfast er det også populært å delta på tre timer lange guidede byturer til fots med innlagte mat- og spisepauser. Det er en fin måte å se byen på, samtidig som man kan nyte noen godbiter.

Turene starter på The Crown Liquor Saloon i Great Victoria Street, som har servert godt drikke siden 1873.