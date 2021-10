I løpet av 24 dager skal pappa Alexander Read og datteren Mina (5) gå 400 kilometer på ski. En ekspedisjonstur vinterstid i et arktisk ugjestmildt klima.

Serien «Mina og meg går Finnmarksvidda på tvers» får premiere 10. november på TV 2 og TV 2 Play.

– Det er ikke destinasjonsmålet som er vårt egentlige mål. I stedet er det hva vi skaper mellom oss i møte med hverandre og naturen. På godt og på vondt, men alltid sammen. Det er barnligheten, leken, nysgjerrigheten, tilstedeværelsen i nuet og trollene. Det er både middelet for å komme seg fremover og selve målet med turen. Og jeg må alltid ha i bakhodet at Mina bare er fem år og ta hensyn til det både i planleggingen og underveis på turen. Dette er ikke min tur, dette er vår tur, sier Alexander Read i en pressemelding.

Pappa Alexander Read og datteren Mina (5) på tur. Foto: Alexander Read / TV 2

TV 2 håper serien vil inspirere små og store til å dra ut på korte eller lengre turer i vakker norsk natur.

– Serien byr på magiske turøyeblikk, og viser en unik far- og datter relasjon i vakker norsk natur. Vi håper serien vil inspirere foreldre, besteforeldre og andre med gode tips og forberedelser til å ta små og større barn med ut på korte og lengre turer. Norge har en variert og vakker natur for de som ønsker å finne turmagien, og serien viser hvordan man kan inkludere lek og eventyr på barnas premisser underveis på tur, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i pressemeldingen.

Erfaring og planlegging

Alexander og datteren Mina har vært faste turkamerater siden Mina ble født. Og sammen har de tilbragt mange hundre døgn i telt på korte og lange ekspedisjoner over flere tusen kilometer på kryss og tvers i Norge. Sommer og vinter. De har vunnet flere priser for sitt engasjement med å spre ekte historier om turmagien og vise hvordan liten og stor kan bli litt bedre kjent med seg selv og hverandre i møte med naturen dersom man tar seg tid til å stoppe opp, leke og se etter troll. Og for å vise frem all den flotte naturen Norge har å by på.

Nå skal de legge ut på en av de siste langturene sammen før Mina begynner på skolen. Og denne ekspedisjonen viser seg å være alt annet enn barnemat. For hva er det som skal til for å få små barneføtter til å gå 400 kilometer på ski i et arktisk isøde? Ifølge pappa Alexander, som Mina kaller for «Daddy», så er det ikke hans eget voksenhode, men Mina sin magiske barneverden.

Alexander om forberedelsene

– Forberedelsene og planleggingen av denne turen har vært ganske omfattende. Fra sommeren 2020 begynte denne turen for vår del. Ikke ved å spikre alle de praktiske tingene, men ved å snakke om turen. Gjøre turen levende, gi den innhold ved å finne ut av hva som er viktig for Mina for at hun skal få en tur som inneholder ting og tang hun er opptatt av. Som å velge

ekspedisjonsballerinakjole, klær til dukken Laura, rosa neglelakk, snakke om trollene i Finnmark, fortelle om samisk kultur, velge barnebøkene, tatoveringene, og finne frem perlene og diskokulen som skal pakkes ned.

– Så vi snakker ikke så mye om destinasjonsmålet. For det er aldri det egentlige målet. Og det er ikke der Mina finner sin motivasjon. Den ligger i turmagien, leken og jakten etter trollene. Så derfor er det at vi bruker masse tid i forkant på alle disse raritetene som kan virke trivielle, men som er helt avgjørende for en vellykket tur. Dette er ikke min tur, men vår tur. Vi drar på tur sammen. Og jeg må oppi alt ikke glemme at Mina bare er fem år, det må hele tiden tas hensyn til både under planleggingen og selve turen.

Pappa Alexander Read og datteren Mina (5) på tur. Foto: Alexander Read / TV 2

Alexander finner stor motivasjon i planleggingsdelen av turen med alt det praktiske, logistikken, rutevalg, sikkerhetsvurderingen og andre viktige ting i en forberedelse til en lengre tur.

– Jeg snakker med mange lokale mennesker og bruker planleggingsfasen til å komme tettere på menneskene og området vi skal gå i. Finnmark ble valgt ut fordi det er en magisk plass med spennende kultur og mennesker, i tillegg til å være et område i den polare regionen av landet vårt med dertil spennende vær og natur. Jeg har lenge drømt om å lære denne delen av Norge enda bedre å kjenne, og dele de erfaringene med Mina.

Kampen mellom voksenhodet og barnligheten

– Når vi leker, lærer og er i møte med naturen og fjellet kommer også de gode samtalene, refleksjonene og nærheten. Til hverandre og naturen. Det er denne boblen vi kaller «turmagien». Den er ikke alltid spekket med oppturer og lykkefølelse, men også nedturer, savn og uenighet. Men turmagien den er alltid dønn ekte. Det viktigste er å være til stede her og nå, sammen. Og å ta seg tid til leken, hverandre, nysgjerrigheten og trollene. For det er også av verdi i den ellers så travle verden vi lever i. «Bare» være sammen og leke, sier Alexander.

– Det er voksenhodet mitt som sikrer at dette blir en trygg tur med løpende vurderinger om rutevalg, værforhold og alt det andre «kjedelige» i Mina sin verden. Men det får oss ikke fremover, og det er ikke det som gir turen verdi eller mening. Det er turmagien! Og derfor kommer vi oss ikke av flekken om jeg ikke lytter til Mina og lener meg inn mot hennes magiske barneverden med hele meg og min barnlighet, sier Alxander Read.

Så hva er den største utfordringen med å dra på ekspedisjonstur med en fem-åring på tvers av Finnmark vinterstid i 24 dager?

– Det er meg. Jeg må ikke tro at mitt voksenhode får oss til Alta. Det er det Mina sin verden som gjør. Barnligheten, leken, kreativiteten og trollene, sier Alexander Read.

«Mina og meg går Finnmarksvidda på tvers» har premiere på TV 2 og TV 2 Play 10. november klokken 20.00. Serien består av 5 episoder.