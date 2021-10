På jakt etter Nessie i det skotske høylandet

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



Det skotske høylandet – Scottish Highlands – er en fantastisk blanding av naturopplevelser, vakre landsbyer, enda vakrere slott – og filmkulisser. Og selvfølgelig et par uhyrer. Men før vi gir oss i kast med jakten på det mest kjente uhyret, gjelder det å gjøre seg vant til å ha rattet på feil side. Og da kan en svipptur og pause med en innledende båttur på The Bonnie Banks of Loch Lomond være en god start på reisen i høylandet.

Derfra går turen rett vestover før vi når frem til den vakre Glencoe Valley. Selv hvis man holder seg i bilen hele tiden blir man her møtt av spektakulær natur, men et stopp eller overnatting for en nærmere kikk lønner seg absolutt.

Bestig Storbritannias høyeste topp

Veien videre krever flere veivalg, men vi vil ha med oss både den lille landsbyen Glenfinnan, der Jacobite Steam Train krysser den berømte viadukten, og selvfølgelig en smugtitt på Ben Nevis – Skottlands og Storbritannias høyeste fjell. En tur opp mot fjellet starter i Fort Williams.

Men høylandet er langt fra bare fjell. En sving i retning Isle of Skye er et annet must. Øya tilhører Hebridene, øygruppen som i mange år var norsk skattland, og som nå kan tilby alt fra fantastisk landskap til festninger og minnesmerker. Old Man of Storr er steinformasjoner rammet inn av vakker grønn natur.

Neste stopp er Loch Ness, med uhyret Nessie, som fortsatt ingen har klart å oppdage. Og når man blir lei av resultatløst søk, runder vi av med et besøk på det tusen år gamle slottet Urquhart Castle – og klatrer opp Grant Tower.

Den som er på jakt etter enda mer spektakulær natur, kjører gjennom Glen Affric – en glen beskrives gjerne som en trang, avstengt fjelldal – men alle andre kjører rett til Inverness for en pustepause.

Kjør gjennom kjente filmkulisser

Men hva var dette med filmkulisser? Glencoe har vi for lengst kjørt gjennom, der er det blitt tatt opp scener til både Harry Potter og Braveheart, og rett utenfor Inverness møter ivrige seere av TV-serien Outlander kjente trakter. Her ligger Culloden, det siste slagstedet som ble utkjempet på britisk jord, og ikke minst Clava Cairns. Steinene som hovedrolleinnehaver Claire faller gjennom, skal være inspirert herfra.

Edel vare: En rundreise i det skotske høylandet blir ikke perfekt uten besøk på et av de mange destilleriene. Disse tønnene er klare for å bli fylt opp utenfor Glenturret Distillery som ble etablert i 1763. Foto: Andy Buchanan / AFP / NTB

Nasjonalparken Cairngorms bretter seg ut i nærmest full bredde når vi igjen legger turen sydover. I hjertet av nasjonalparken ligger Balmoral Castle, dronning Elisabeths slott og kongefamiliens hjem i Skottland helt siden prins Albert kjøpte det til sin kjære Victoria. De som vil ha enda mer slott, kan få med seg Craigjevar Castle – enda et slott som skal være inspirasjonen til Disneys og Askepotts palass.

Har vi glemt det kanskje aller viktigste? Et av de siste stoppene i høylandet kan være Glenturret – destilleriet med over 250 års historie som en av Skottlands ledende whisky-produsenter. Eller vi kunne ha startet hele reisen med et besøk på Loch Lomond Distillery.

Det skal være 47 av disse "vannhullene" bare i høylandet.