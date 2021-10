Halloween i Danmark: 8 uhyggelige anbefalinger

Bli med til Europas mest hjemsøkte slott, Danmarks skumleste severdigheter og forlatte fornøyelsesparker. Hvis du tør, da...

Vist Denmark har satt sammen en liste med de åtte skumleste tingene de har å by på i landet.

Europas mest hjemsøkte slott: Dragsholm Slot

Dragsholm Slot Foto: Henrik Saxgren / Dragsholm Slot

Vakre og majestetiske Dragsholm Slot bærer på en mørk hemmelighet. Det er nemlig hjem til over 100 spøkelser - inkludert noen ekte poltergeister!

En kveld på dette 800 år gamle slottet er med andre ord en opplevelse utenom det vanlige. Dragsholm Slot var tidligere fengsel for adelige fanger, og slottet er derfor hjemsøkt av alt fra galinger, revolusjonære og til og med en...hestevogn (!).

I dag kan du bli med på en rundvisning på slottet etter mørkets frambrud, og se om du møter noen av de hvileløse sjelene.

Et heksemuseum

Heksemuseet i Ribe Foto: VisitRibe

I 1641 ble Maren Splid brent på bålet for trolldom, og gikk inn i historien som Danmarks mest kjente "heks".

Hekseprosessene var uten tvil et av Danmarks mørkeste kapitler, og i dag er det reist et museum i Marens hjemby, Ribe, for å minnes alle de menneskene som ble forfulgt og brent.

Heksemuseet i Ribe står som et skremmende vitnesbyrd over hva som kan skje når overtro og frykt tar overhånd.

Bli med til underverdenen: Cisternerne

Cisternene under Fredriksberg i København Foto: Daniel Rasmussen / Copenhagen Media Center

På erverdige Frederiksberg finnes en mørk verden - skjult for de mange syklister og gående i Søndermarken.

Her - dypt under jorden ligger Cisternerne, det 150 år gamle vannreservoaret som i dag har blitt åpnet opp for besøkende etter å ha vært glemt og forlatt i årtier.

I dag kan du bli med ned i denne underjordiske verden som danner en våt og dunkel bakgrunn for ekstrasensoriske kunstopplevelser, og la deg fortrylle av underverdenens mørke magi...

Den forlatte fornøyelsespark: Fun Park Fyn

FunPark Fyn Foto: Troels Dejgaard

Hva er mer uhyggelig enn en gammel forlatt fornøyelsespark - et sted som engang var fyllt med barnelatter og glade mennesker, hvor latteren har forstummet og menneskene forsvunnet?

Fun Park Fyn i Aarup er som tatt ut av en Stephen King-roman, med sine forfalne rutsjebaner, algedekte innsjøer og merkelige stemning som gir næring til den mørke delen av fantasien.

(U)hyggelig Halloween i Tivoli

Grøss og gru i Tivoli Foto: Anders Bøgild / Tivoli Gardens

I noen uker i oktober og november forvandles Tivoli til et eldorado for deg som elsker grøss og gru.

Her kan du møte hekser, spøkelser, zombier og alskens andre monstre. Om dagen kan du nyte de flotte Halloween-dekorasjonene og de 20.000 gresskarene som pynter opp parken!

MEN så snart mørket faller på forvandles parken til et uhyggelig sted, og skumle skikkelser kommer krypende fram...

Finner du noensinne veien ut? Samsø Labyrinten

Samsø-labyrinten Foto: Samsø Erhvervs- og Turistcenter

På den tilsynelatende sjarmerende øya Samsø venter verdens største labyrint på å sluke deg hel!

Den enorme labyrinten leder tankene hen på Harry Potters magiske univers - spesielt om høsten når mørket lurer i krokene og de nakne grenene minner om skjellethender som griper ut etter deg. Er du modig nok til å gå inn i labyrinten? Og ennå viktigere: klarer du å komme deg ut igjen?

Uhygge under huden: Medicinsk Museion

GDK- Medicinsk Museion Foto: Medicinsk Museion / Wonderful Copenhagen

Et besøk på Medicinsk Museion er ikke for den lettskremte. Har du derimot en svakhet for det morbide og uhyggelige, er dette stedet for deg!

Her finner du hylle på hylle med glassbeholdere - fyllt med menneskelige organer, kroppsdeler og hele fostere, samt gamle medisinske instrumenter som minner mer om torturverktøy enn legeredskaper.

Noen av gjenstandene i den omfattende kolleksjonen stammer tilbake til 1700-tallet, og de vil både skremme deg og gi deg en nyfunnet takknemlighet for moderne medisin.