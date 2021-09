Selv om statsforetakets om lag 90 utleiehytter var koronastengt i to av fjorårets måneder, viste tallene ny besøksrekord ved årsslutt. 2021 ligger godt an til å gi enda høyere tall.

- Selv om det er mulig med utenlandsreiser, virker det som de fleste velger å bli i Norge. Mange velger våre enkle hytter til helgeturer og ferier. Selv om standard er godt under det de fleste har hjemme, ligger de gjerne veldig eksklusivt til med fantastisk turterreng og kanskje et ørretvann rett utenfor døra, forteller Eva Kristin Grøndal hos Statskog i en pressemelding.

Flere av Statskogs hytter benyttes av jegerne under jakta nå om høsten, men det er fremdeles ledige dager på mange av Statskogs hytter.

- Høstferien er attraktiv for mange typer brukere. Mye er nå leid ut, men vi har faktisk fortsatt ledige godbiter, sier Grøndal.

For de som vil ha det enda enklere, kan man overnatte ei natt på Statskogs 130 åpne buer og koier uten at det koster ei krone. Mange av buene har stor historisk verdi. Noen passer for dagstur, men de fleste buene ligger ganske langt fra vei.

Du finner oversikt over Statskogs hytter og åpne buer på selskapets nettsider.