Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise

Vi henter bilen i Marseille, og kommer oss raskt ut av byen. Første stopp er Provence, etter halvannen time kan vi i hvert fall innbille oss at vi kjenner duften fra lavendel-lundene. Den lilla fargen har vært symbolet på rikdom for katolikker i århundrer, og fortsatt er det mulig å vandre gjennom lundene – før vi avslutter dagen med en provençalsk fiskesuppe.

Kjøreturen nordover følger Rhone-elven, og starter i Avignon – byen som i hundre år var sete for paver og motpaver. Byen har et fantastisk historisk sentrum med mange gode restauranter, hvor det fortsatt handler mye om sjømat.

Tett mellom vinmarkene

Nå blir det også tettere mellom vinmarkene. For eksempel Châteauneuf-du-Pape, en drøy mil lenger nord, som egentlig bare er et veikryss. Der stikker vi innom vingården Chateau La Nerthe før vi legger ut på de neste timene i retning vinområdet Tain-l’Hermitage.

Underveis passerer vi enda flere kjente vinmerker, men vi stopper ikke før vi kommer til Hermitage-åsen og det lille ikoniske kapellet La Chapelle. Det er lett å overse kapellet, men her finnes noen av verdens mest berømte vinmarker. Og inne i gudshuset kan man gjerne ta på reisehøyttaleren og spille Enya så høyt man bare vil.

Men Tain-l’Hermitage er ikke bare vin, det er også den franske sjokoladehovedstaden med Valrhona som den mest kjente – og dyreste – produsenten. De har også bygget verdens største sjokolademuseum, der man kan prøvesmake det aller meste, før man kjøper en liten plate til fem euro.

Tett i tett med druer: Vin og vingårder følger landskapet under kjøreturen langs Rhone. Foto: Svein Lindin / Kapital Vin

Frankrikes mathovedstad

Halvannen time lenger nord ligger Frankrikes mathovedstad Lyon. Og der det i første rekke handler om én ting, Paul Bocuse. Han døde for drøyt tre år siden, men hans navn, varemerke, markeder og restauranter lever videre.

For å få plass på restauranten som bærer hans navn må man bestille et halvt år i forveien, men det er kanskje mulig å få tak i et bord på en av de andre restaurantene hvis man får hotellet i Tain-l'Hermitage til å bestille plass et par dager i forveien.

Og for ordens skyld, hos Paul Bocuse handler det om and, helstekt and.

Nå forlater vi Rhone-dalen og reiser videre nordover. Først gjennom det lille, men populære, vindistriktet Beaujolais før vi kjører inn langs de gylne åssidene i Burgund.

Beaune er den regionale hovedstaden med restauranter og vinbutikker, der Burgunder-vinene for en nordmann tilbys til svært gunstige priser.

Men de prisene kan vi bare glemme når vi besøker vinmarkene eller vingården Romanée-Conti. Innenfor murene, og på den andre siden av det berømte korset, produseres noen av verdens dyreste viner på et snaut dusin hektar. I 2018 ble en 1945-årgang, en enkelt flaske, solgt på auksjon for 4,5 millioner kroner.

Paris er fortsatt langt unna, og på veien dit kan vi ta en liten omvei retning vinområdet Champagne, før vi lar den franske hovedstaden avslutte en kjøretur det blir vanskelig å glemme.