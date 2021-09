Med eventyrslottet i sikte i Bayern

Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise.



Den klassiske “Romantische Strasse” starter egentlig i Würzburg, der begynner den romantiske reisen gjennom byer og landsbyer som fortsatt oser av historie, kultur og de helt spesielle kulinariske opplevelsene som preger Bayern.

Vi plukker opp bilen i München og setter av tid til et par stopp på veien nordover. Først i Ingolstadt, der vi besøker den gamle bykjernen, hvor bilinteresserte kan besøke Audi-museet. Neste stopp er Nürnberg, der vi blant annet blir ført tilbake til en svært lite romantisk tid i tysk historie. Luitpoldhain er den tidligere paradeplassen til nazistene, og er nå en del av en større folkepark.

Slottsruiner på verdensarvlisten

Etter halvannen time på A3 er vi i Würzburg, og nå går turen videre på langt mindre trafikkerte veier – der det absolutt er hastighetsbegrensning. Slottet i byen – Würzburger Residenz – ble kraftig bombet mot slutten av krigen, men det er bygget opp igjen og står også på Unescos verdensarvliste.

Vi holder oss i gamlebyen en dag før vi setter kursen i stikk motsatt retning; sydover i et par og tredve mil. De brune skiltene tar oss med hele veien.

Det er tett mellom godbitene, og allerede i Wertheim ruver slottsruinene over gamlebyen. Men den kanskje aller beste av godbitene møter vi når vi kjører inn gjennom bymuren til Rothenburg ob der Tauber.

Gammel brostein: Gamlebyen i Rothenburg ob der Tauber frister med en rundtur i trange og fargerike gater. Foto: Pajor Pawel / Shutterstock / NTB

Her det bare å velge og vrake. En tur langs den to kilometer lange muren, klatre opp i tårnet på rådhuset, eller bare rusle rundt på brostein i en gamleby der vi blir hensatt til en helt annen tid. Her får vi også servert en flaske Frankenwein for å minnes Der Meistertrunk – borgermesteren som reddet byen fra ødeleggelse ved å helle i seg over tre liter vin – i en og samme slurk.

1,4 millioner besøkende årlig

Augsburg er den neste store byen, men på veien dit må vi stoppe i et par av de mindre dorfene. Kanskje Dinkelsbühl eller Nördlingen? Vi må ikke glemme å få med oss noen porsjoner med bratwurst, käsespätzle eller semmelknödel.

Landsberg am Lech ligger ved elven som går nesten helt parallelt med den romantiske gaten helt ned til Østerrike, og fra Wildsteig kan man også nyte naturen – og utsikten mot Alpene.

Så er vi endelig i Schwangau hvor vi blir ønsket velkommen av eventyrslottet Neuschwanstein, og det langt mindre slottet Hohenschwangau. Neuschwanstein ble ikke bombet av de allierte under krigen, og den lokale kommandanten nektet også å utføre ordren fra Berlin om å sprenge slottet. I et normalt år kommer det 1,4 millioner besøkende hit.

Alternativet er å stikke innom en av Disney-parkene for å besøke Askepotts slott – sterkt inspirert av nettopp det historiske bygget som ligger bare noen minutters kjøring unna Füssen, siste stopp langs den romantiske veien og like ved Zugspitze, Tysklands høyeste fjell.