5 høstopplevelser i Calvià

September har kommet, og for de aller fleste betyr det at ferien er over. Men i Calvià kommune vest på Mallorca er det feriestemning til langt ut på høsten.

- Med sin beliggenhet med kysten og strendene på den ene siden og naturen og fjellene på den andre er Calvià et ideelt reisemål for høsten, skriver interesseorganisasjonen Fundación Calvià i en pressemelding.

Her er fem opplevelser i Calvià som du kan gjøre til en del av høstferien.

Besøk Finca Galatzó

Eiendommen Finca Galatzó fra 1700-tallet er en av Calviàs største skatter. Foto: Fundación Calvià





Calvià har en rik kulturarv som gjenspeiler områdets lange og varierte historie, og eiendommen Finca Galatzó fra 1700-tallet er en av Calviàs største skatter. Her merker du tydelig historiens sus mens du går rundt i de vakre og fredede bygningene. Finca Galatzó ligger i Tramuntana-fjellene, som er med på UNESCOs verdensarvliste, og du kan spasere opp til eiendommen fra den sjarmerende landsbyen Es Capdellà.

Se etter fugler og blomster

Hvis du liker natur og fugler, er en tur til Calvià et åpenbart valg om høsten. Her kan du nyte lange turer i mildværet, og underveis kan du være så heldig å få øye på flere av øyas forskjellige fuglearter, som falker, hegrer og sniper. Noen ganger kan du også se gribber, ørner og flamingoer. Om høsten springer også mange av øyas blomster ut - i takt med at temperaturen synker - og øyas ville orkideer er spesielt vakre her.

Utforsk Puig de sa Morisca

I parken Puig de sa Morisca kan arkeologi- og historieelskere utforske mer enn 20 unike arkeologiske steder og monumenter. Parken ligger på toppen av en 120 meter høy ås og har forskjellige etnologiske museer som byr på spennende historier fra områdets forhistorie. Blant annet kan du besøke den berømte graven Son Ferrer, som ble gravd ut i 2009.

Spis godt under Mostra de Cuines

Siden 2008 har Calvià arrangert begivenheten Mostra de Cuines to ganger i året; én gang på våren og en gang på høsten. Foto: Fundación Calvià





Siden 2008 har Calvià arrangert begivenheten Mostra de Cuines to ganger i året; én gang på våren og en gang på høsten. Her velger og setter restaurantene sammen menyer med de beste rettene Middelhavets kjøkken har å by å, til en billigere pris enn vanlig - for å hylle områdets gastronomi. Menyene består alltid av en forrett, hovedrett, dessert og drikke som vanligvis ikke finnes på menyen. Den neste utgaven av Mostra de Cuines finner sted i oktober, og de aller fleste restaurantene i området deltar.

Vær aktiv

Triathlon, friidrett, terrengløp og strandvolleyball er bare noen av de mange idrettene du kan drive med i Calvià i høstmånedene. Og med over 30 forskjellige idrettsanlegg, inkludert golfbaner og svømmebassenger, er kommunen kjent som et av de beste treningsstedene i Europa for både erfarne idrettsutøvere og nybegynnere - enten du trener til en konkurranse eller bare vil holde formen ved like på ferie.