Idyll i skogkanten

Helhetsinntrykket kan minne om en hytte i Colorado. Lappetepper, upolert treverk, badestamper og brunt skinnmøblement.

For de som har sett Ralph Laurens fritidseiendommer via skjermen, er det påtagelig likt. I stallen står også noen hester som venter på en ridetur. Båtene som ligger langs elven er uten motor, og krever menneskelig arbeidskraft.

Soho Farmhouse er et sted som tar oss tilbake i tid, til en bondekultur som besteforeldrene våre forlot for lenge siden. Er det kanskje derfor det også er blitt så eksklusivt?

PÅ BADET: Rommene har utvilsomt den landlige stilen. Foto: Soho Farmhouse

Selv om det er for «members only», er stedet for lengst blitt et kjent reisemål. Prins Harry og Meghan Markle skapte i 2017 en ubetalelig PR-kampanje for Soho Farmhouse, da de var vertskap for en fest for 180 av sine nærmeste venner.

I etterkant er hotellrommene (hyttene) blitt en slags lottokupong for de som ønsker å feriere med kjendiser som Prinsesse Eugenie, Liv Tyler, David Cameron eller David og Victoria Beckham. Prins Harry og Meghan har for sin del trukket seg tilbake til nabotomten, der de skal tilbringe årets sommerferie. Verdensfolket vil tydeligvis tilbake til naturen – til markens grøde.