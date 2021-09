Hva menes med glamping?

Reiseselskapet TUI har følgende definisjon på glamping:



Glamping er et teleskopord – en sammenslåing av camping og glamour. Kjernen i glamping er at det er en opplevelse der naturen møter moderne fasiliteter og det lille ekstra. Egentlig kan man si at glamping i seg selv er et gammelt konsept. Når Henrik VIII reiste til Frankrike i 1520 ble det opprettet en leir med 2800 telt der alle var som små palass i seg selv, noe som ga det navnet Gullbrokadeleiren.

Når ferie begynte å bli noe flere kunne unne seg i begynnelsen av 1900-tallet ville datidens turister gjerne reise til eksotiske steder, men ikke gi opp den tidens moderne fasiliteter. Deres teltleirer skulle gjerne ha en ordentlig seng, privat bad og uteplass samt festmåltider som ble dekket opp hver dag.

I dag tilbyr ikke glamping bare det, men også vår tids luksus – bassenger og jacuzzi, oppvarmet gulv og WiFi i teltet.