10 tips til unike overnattingssteder i høstfjellet

Denne artikkelen er levert av Visit Norway.

Selv om været er både våtere og kaldere på denne årstiden, føles det avslappende å oppholde seg utendørs blant de vakre høstfargene. Det er en god anledning til å finne på noe, alene eller sammen med andre. Hva med å dra på stormjakt? Fiske? Utforske Norges nye kunstikoner?

Eller rett og slett bare reise til fjells for å nyte lun innekos?

Her har vi samlet 10 forslag til flotte steder i Norge hvor du kan få med deg det beste av aktiviteter, historie, kultur, spennende mat, fred og ro. Rett og slett ti unike steder, der det er hyggelige å våkne opp til en ny høstdag og fine feriedager i den norske fjellheimen. Husk også at du kan kjøre kollektivt med buss eller tog til mange flotte utgangspunkt for opplevelser i naturen

Skåbu Fjellhotell, Skåbu

Skåbu Fjellhotell er et lite hjemmekoselig familiedrevet fjellhotell sentralt beliggende i sentrum av den idylliske lille fjellbygda, Skåbu, i Gudbrandsdalen. Foto: Ansgar Skaabu Fjellhotell





Skåbu Fjellhotell er et lite, intimt og hjemmekoselig familiedrevet hotell som ligger naturskjønt til i den lille fjellbygda Skåbu i Gudbrandsdalen, på trappene til Jotunheimen.

Besøkende kan velge og vrake i flotte fjellturer, rafting i Sjoa, fiske, sykle, delta på

kulturvandring, og bygda har sitt eget fjellmaraton (2-4 oktober), og rakfiske VM.

Restauranten på hotellet legger vekt på smaken av norske fjell og lokale råvarer med mest mulig rene og naturlige ingredienser, tilgjengelig i sesong. Det nyrenoverte hotellet har 12 dobbeltrom og fem leiligheter.

Steinbergdalshytta, Aurland

Steinbergdalshytta Foto: Steinbergdalshytta.no





Steinbergdalshytta er ei turisthytte med lange og stolte tradisjoner i den norske vandre – og skikulturen. Hytta ble bygget i 1895, og stedet ble valgt fordi mange reisende valgte denne ruten og trengte overnatting. I tillegg var det tilgang på høy kvalitets råvarer både fra øst og vest, spesielt fisk, kjøtt og melkeprodukter. Maten på hytta blir laget fra bunnen.

I dag har Steinbergdalshytta ca. 50 senger fordelt på hovedbygningen, annekset, låven og to mindre hytter. Hytta er åpen hele året og besøkende kan blant annet oppleve vandring, fiske, kokekurs og ostesmaking.

Bjerkeløkka, Oppdal

Bjerkeløkkja Foto: Marius Rua





Historisk på utsiden, moderne på innsiden. Bjerkeløkka er tilrettelagt for både reisende og for de som ønsker et sted for private selskaper, bryllup, jubileer og konfirmasjoner. Noen av de eldste bygningene stammer tilbake til 17 – og 18 hundretallet. Overnattingen er fordelt på 35 rom i forskjellige karismatiske bygninger, alle med egne bad.

Oppdalregionen tilbyr en rekke spennende aktiviteter hele året, og Bjerkeløkka kan skreddersy opplegg som passer for enhver smak, fra vandring, rafting, kanoturer, moskus safari til historisk vandring og ølsmaking.

Geilo Mountain Lodge

Geilo Mountain Lodge Foto: Historiske hoteller





Geilo Mountain Lodge har en 104 år lang historie. Stedet var først en privat residens, men i 1917 ble residensen omgjort til et gjestehus. I 2004 bestemte eierne å gjøre eiendommen om til et engelsk overnattingssted med en atmosfære fra 1920-tallets England, med alt fra møbler, tekstiler og dekorasjoner.

I dag tilbyr Geilo Mountain Lodge overnatting i 10 store dobbeltrom og suiter. I restauranten fokuseres det på det tradisjonelle norske kjøkken, basert på lokale råvarer som fugl, vilt, sopp og bær fra Hallingdalen.

Vertene kan organisere utflukter til en rekke av Norges mest kjente attraksjoner.

Elveseter Hotell, Bøverdalen



Elveseter Hotell Foto: Grim Berge

Den gamle familiegården Elveseter har tatt imot gjester siden 1870-tallet. I løpet av det siste århundre har eiendommen gradvis blitt omgjort til et vakkert hotell med moderne fasiliteter, og har opp gjennom årene blitt besøkt av både kongelige, statshoder og kjente oppdagelsesreisende.

Hotellet ligger i en sidedal til Bøverdalen, som regnes som inngangen til Jotunheimen, og Elveseter blir ofte brukt som utgangspunkt for turer til Besseggen og andre kjente fjelltopper.

I området befinner det seg 29 av Norges høyeste fjelltopper, blant dem Glittertind og Galdhøpiggen. I tillegg kan også hotellet tilrettelegge for ridning, fiske, rafting, vinsmaking og har også et utmerket kunstgalleri.

Bortistu Gjestegard, Lønset

Bortistu Gjestegard Foto: Bortistu Gjestegard





Bortistu Gjestegard befinner seg midt i hjertet av Trollheimen. Gården er rik på historie med den eldste bygningen datert tilbake til 1648, og de første gjestene begynte å komme allerede i 1887.

Bygningene er blitt omgjort til moderne overnatting og en restaurant med meny basert på lokale råvarer. En av deres spesialiteter er Basstu – lammelår, og menyen varierer med sesongene og tilgjengelige råvarer.

Bortistu Gjestegard tilbyr aktiviteter hele året og om høsten fjellvandring, sykling og fiske, og de har også et velværesenter for avslapning etter dagens aktiviteter.

Hindsæter Hotell, Sjodalen

Hindsæter Hotell Foto: Hindsæter Hotell





De første gjestene kom til Hindsæter allerede i 1898, og hotellet pleide å være en gammel sommerseter helt tilbake på 1600-tallet. Seteren har etter hvert blitt omgjort til et hotell med moderne fasiliteter, men i historiske omgivelser.

Hotellet ligger langs den vakre veien over Valdresflya, 950 m.o.h., nær Jotunheimen.

Hindsæter er et avslappende sted hvor gjestene kan nyte god mat i historiske rom, og kjøkkenet er kjent for sine retter basert på lokale reinsdyr. Til sammen har hotellet 10 “sommerseter suiter” og syv dobbeltrom, alle med egne bad.

Naturen og kulturlandskapet rundt Hindsæter har mange vandre- og sykkelstier av ulik vanskelighetsgrad, både i skog og på høyfjellet.

Rustad Hotell & Fjellstue, Sjusjøen

Rustad Hotel og Fjellstue Foto: Rustad Hotel





Rustad Hotell og Fjellstue er en familiebedrift som har drevet med overnatting og servering siden 1935. Hotellet ligger på Sjusjøen, nord for Lillehammer, og har til sammen 44 rom i forskjellige prisklasser.

Sjusjøen kan by på mange spennende aktiviteter hele året, og Rustad samarbeider med flere aktivitetsleverandører og tilbyr gode pakker med overnatting og aktiviteter. Aktivitetene om høsten spenner fra fjell – og kanoturer, til setersykling, stolpejakt og ridning.

Rustad tilbyr en restaurant som finner sin inspirasjon i det nordiske kjøkken og i førsteklasses norske og lokale råvarer. Denne høsten serveres det spesielle lunsj- og middagsmenyer som reflekterer årstiden.

Brimi sæter, Lom

Brimi Sæter Foto: Christian Roth Christensen / VisitNorway.com





På Brimi sæter tilbys det unike opplevelser, egen produsert mat og læring for både liten og stor. Besøkende blir kjent med gårdsdyrene og historien og får se hvordan melk blir til ost. Her oppleves vakker natur, ekte stillhet og kulturhistorie på sitt beste.

Brimi sæter har vært i tradisjonell drift så lenge folk kan huske, og huset som kalles gamle seterstugu er trolig fra 15-1600-tallet, og har gjennom tidene huset både budeier, tjenestefolk, hulder og tusser.

Om høsten har Brimi sæter spesielle helgepakker med overnatting, lunsj- og middagsmenyer. Til sammen har Brimi sæter plass til ca. 30 pluss til overnatting fordelt på lavvo, brisker i låven og rom i seterhuset. Og låven rommer ca. 40-50 til matservering.

Hotell Finse 1222

Blåsalen, Hotell Finse 1222 Foto: Hotell Finse 1222





Til Hotel Finse 1222 kommer du bare til fots, på sykkel eller med tog. Det gir følelsen av å være et helt annet sted. Det nye totalrenoverte hotellet har en imponerende beliggenhet mellom nasjonalparker,

Hardangerjøkulen og Hallingskarvet. Dette er reinsdyrenes rike.

Hotellet tilbyr 45 rom, vakre saler og fellesrom, fenomenal utsikt og et entusiastisk kjøkken. Hoteller er perfekt enten de besøkende er aktive og vil utfordre seg selv, eller bare vil koble av.

Finse er et sted for å utfordre naturkreftene og mulighetene er mange. Her kan besøkende sykle den kjente Rallarvegen fra høyfjell til dype Vestlandsfjorder, vandre på et vell av stier i alle retninger, fiske ørret i små, vakre vann inne på vidda, og selvfølgelig drive alle typer aktiviteter på ski når snøen kommer.