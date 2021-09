Tips til roadtrip i Tyskland

– Hvorfor fly langt vekk for å dra på roadtrip når Tyskland har milevis av motorvei og opplevelser som venter på deg? Du kan enten fly til en av de større byene og leie en bil, eller ta bilen din med på Kiel-ferga. Veiene er gode, naturen enestående og Tyskland er et svært velorganisert land å reise i. Det er bare å komme seg av sted, eventyret venter på deg på kontinentet, sier Joelle Janz, turistsjef for Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i Norge i en pressemelding.

Her er turistkontorets guide til de beste roadtrips i Tyskland – fra middelaldersk idyll til maritim sjarm.

Romantikk på landeveien

En av de mest populære roadtrips i Tyskland er den romantiske ruten fra Würzburg til eventyrslottet Neuschwanstein, som ble bygget i ekstrem nyromantisk stil av kong Ludwig den andre av Bayern.

Kongen elsket eventyr og brukte hele landets formue på å bygge eventyrslottet. Dermed ikke så rart at Disneys Askepott-slott er inspirert av Neuschwanstein, som er et populært turistmål.

Würzburg: Den gamle byens skyline ved soloppgang. Foto: lookphotos/ Andreas Strauß

Slottet ligger nær Füssen, som regnes som en av de vakreste landsbyene i Tyskland. Den 400 kilometer lange romantiske ruten fører gjennom romantiske gamlebyer med middelaldersk sjarm, noe som gjør den til et yndet motiv på Instagram. Ruten har eksistert i 70 år og er en av de eldste i landet.

Schwangau: Slottet Neuschwanstein fra Marienbrücke, Bayerns Allgäu Foto: lookphotos / Norbert Achtelik

Adrenalinkick i vakre Schwarzwald

Ruten Schwarzwald Hochstrasse forbinder kurbadbyen Baden-Baden, som nettopp har blitt tatt opp på UNESCOs verdensarvliste, og Freudenstadt.

Den 60 kilometer lange ruten er nesten 90 år gammel, men stadig et attraktivt turistmål. Dette er fordi den er en av de fineste rutene gjennom nasjonalparken Schwarzwald.

Ruten tar deg opp 1 164 meter over havet, med en enestående utsikt over Schwarzwalds daler og høyder: Rhindalen, Alcace og Vogesene.

Det fins mange anledninger til å stoppe underveis, blant annet ved innsjøen Mummelsee, som ifølge legenden skal huse en nøkken, ørkenstien på Bühlerhöhe eller Lothar-stien.

Sistnevnte er en eventyrsti som ble bygget etter at orkanen Lothar herjet området i julen 1999 og etterlot 40 000 hektar veltet skog.

Schwarzwald: Utsikt over innsjøen Mummelsee Foto: Schwarzwald Tourismus GmbH / Klaus Hansen

En del av ruten ligger langs Bundesstraße 500, særlig populær blant motorsyklister fordi den svingete ruten gir gode muligheter for et ekte adrenalinkick.

Tysklands Toscana

Pfalz i det sydvestlige Tyskland blir med sine omtrent 1 800 solskinnstimer i året kalt «Tysklands Toscana». Sammenligningen er heller ikke feil ettersom de mange solskinnstimene gir gunstige forhold for vinproduksjon.

Pfalz er blant annet kjent for sin Liebfraumilch, kanskje også på mange nordmenns tunger. Ta den 85 kilometer lange ruten gjennom vinlandet, som begynner ved grensen til Alsace og ender i Bockenheim. På veien ligger det adskillige vingårder og vinranker.

Gjør også et stopp ved slottene Hambach og Wachtenburg.

Neustadt: Vinlandskap og Hambach slott. Foto: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Dominik Ketz

Den saksiske vinruten



Den saksiske vinruten ble innviet i 1992 for å fremme vinen og turismen i Sachsen.

Man kan si at den har vært en suksess ettersom ruten ofte er på listen over populære roadtrips i Tyskland.

Området er et av landets minste vindistrikter og det mest nordøstlige i Europa. Ruten strekker seg over 60 kilometer langs Elbe fra Pirna via Dresden, til Diesbar-Seusslitz. Underveis er det utsikt til flotte vinranker og vingårder, og på Elbe seiler dampskipene som fra en svunnen tid.

Meißen: Vingård i nærheten av Meißen, den saksiske vinruten. Foto: GNTB / Werner Karol

Sensommer på Badische Weinstrasse

Har du lyst på mer vin, er en sensommertur til vinruten Badische Weinstrasse et godt tips.

Druehøsten er i gang, og den over 500 kilometer lange ruten fører gjennom vinregionene langs naturparken Schwarzwald. Vinen vokser på de varme og sydvendte skråningene, som på høydene Kaiserstuhl og Tuniberg.

Området har også flust av vandrestier, for eksempel i området ved byen Glottertal som er kjent for vinen Roter Bur. Så stopp bilen og gå en tur i det vakre området. Du vil ikke angre.

Vinregionen i Baden: Kaiserstuhl Foto: Deutsches Weininstitut GmbH

Rå rute gjennom Ruhr



Mange forbinder Ruhr-distriktet med tung industri og kullgruvedrift, men området har gjennomgått en kjempeforvandling og utviklet seg til et kulturelt kraftsenter uten å glemme sin industrielle historie.

Her fins over 1 000 industrielle monumenter, 200 museer og mange teatre. Mange av disse holder til i Ruhrs gamle industribygninger som stadig dominerer landskapet.

Dykk ned i Ruhrs historie fra kull til kunst og kultur på den sirkulære 400 kilometer lange ruten gjennom Nordrhein-Westfalen. Veien går også forbi kullgruven Zeche Zollverein i Essen som står på UNESCOs verdensarvliste.



Den idylliske alperuten

Alpene har alt – grønne bakker, klare innsjøer og steile fjelltopper.

Fra det sydlige Bayern løper Alpenstrasse på 450 kilometer. Ruten går gjennom de bayerske Alpene og forbi Bodensjøen og Königssee i Allgäu, som innbyr til en dukkert på varme dager.

På veien passerer du middelalderborger, pompøse slott og idylliske landsbyer – ingen tvil om at her er det fint å ta et stopp.

Sykkelruten Bodensjøen-Königssee: Luftfoto av landsby i Alpene. Foto: German Roamers / Lennart Pagel

Tilbake til middelalderen

Det føles i alle fall slik når du begir deg ut på den romanske ruten – en pittoresk tur som går som et åttetall gjennom delstaten Sachsen-Anhalt.

Ruten passerer middelalderborger, slott og klostre, hvor mange av bygningene stammer fra 900-tallet. Den romanske ruten er en del av den europeiske kulturruten Transromanica, som går gjennom en rekke romanske land og har til formål å promotere og bevare den romanske arven.

Den tyske eventyrruten

Den tyske eventyrruten, Die Deutsche Märchenstrasse, er et must om du liker eventyr.

Den er ikke bare for barn og barnlige sjeler, for den 600 kilometer lange ruten går gjennom sjarmerende middelalderbyer med brosteinsbelagte gater og bindingsverkshus, romantiske slott og grønne skoger.

Ruten starter i Hanau am Main, hvor brødrene Grimm med fornavnene Jacob og Wilhelm ble født i 1785 og 1786. Eventyrruten snor seg langs Weser-elva og ender ved Klabautermann-statuen i Bremerhafen.

På ruten passerer du byer og steder relatert til de kjente eventyrene Askepott, Tornerose og Rottefangeren fra Hameln.

Marburg: Askepotts sko foran landgrevens slott, Grimm-Dich Trail, den tyske eventyrruten Foto: GNTB / Haruna Akamatsu

Maritim sjarm på den tyske fergeruten



Maritim stemning er garantert når du setter kursen til Deutsche Fährstrasse, den tyske fergeruten, som løper fra Kiel og går tvers gjennom Schleswig-Holstein og ender i Bremervörde i Niedersachsen.

Ruten ble åpnet i 2004 og strekker seg over 260 kilometer. På veien passerer du 50 broer, sluser og ferger, blant annet den siste tyske hengefergen mellom Osten og Hemmoor. Hengefergen skulle egentlig legges ned da det ble bygget en ny bro over elva Oste i 1974, men etter motstand fra de lokale ble den bevart som et teknisk kulturminne og overtatt av en frivillig organisasjon.

Har du med campingvogn eller kjører bobil, fins det 30 overnattingssteder på veien. Derfor går ruten også under navnet Bobilruten (Autocamperstrasse).