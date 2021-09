Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise.



1. Hollywood på landet

Drømmer du om en luksusferie i fjernere strøk, kan en ferie på Lokøy, vest for Bergen, være det nærmeste du kommer enn så lenge.

Her kan man leie Villa Lokøy – en eiendom på hele 17 mål, med et funkishus på 600 kvadratmeter som ville glidd rett inn i Beverly Hills.

Villa Lokøy Foto: Privat

– Her har man de beste fasiliteter kombinert med unike naturopplevelser som å se ørn, oter og grågås fra alle husets vinduer. Eiendommen byr på det beste av to verdener, sier utleier Adrian Haaberg.

Typiske gjester varierer i alt fra barnefamilier på ferie, til forretningsfolk og kjente fotballspillere som ønsker en privat base med unike naturopplevelser.

Villa Lokøy Foto: Privat

– Vi hadde nylig gjester fra Dubai, hvor vi arrangerte en utflukt med kajakk og klippehopping, etterfulgt av guidet fisketur og avsluttet med innleid gourmetkokk som tilberedte dagens fangst, forteller Haaberg.

Huset byr også på en rekke aktiviteter innendørs. Her finner man svømmebasseng som holder 35 grader, egen kinosal og et velutstyrt treningsrom. Med 12 sengeplasser og fire bad er det heller ikke mangel på plass i det eksklusive huset på Vestlandet. Og dersom man frykter at det beryktede vestlandsregnet skal sette en stopper for ferien, kan man nyte sollys innendørs fra sollamper ved bassengkanten.

Villa Lokøy Foto: Privat

Storhytte i Finnmark

Ønsker man en mer arktisk opplevelse, kan man i Finnmark leie et lite hotell av en hytte helt for seg selv. Ta med storfamilien eller kollegene dine på tur til hytteanlegget Alten Lodge.

Anlegget, som ligger 15 minutter fra Alta sentrum, består av en hovedhytte med ni dobbeltrom med tilhørende bad, sauna og utendørs jacuzzi, i tillegg til to mindre, eksterne hytter. Stedet er perfekt for større grupper som ønsker å bevare følelsen av å være på hytta.

Alten Lodge Foto: Frank Rune Isaksen

Om sommeren byr hytta på gode muligheter for jakt og soppturer i skogen, tur i fjellene, nærliggende klatrepark eller som en avslappende retreat.

Om vinteren anbefales det å begi seg ut på Finnmarksvidda, enten med snøscooter eller hundeslede. Plassert på toppen av fjellområdet Sarves, med lite lysforstyrrelser, er forholdene også svært gode for å se nordlys, mens om sommeren kan man bade i sol hele døgnet.

Minilandsby i nord

På øygruppen Fleinvær, to mil sørvest for Bodø, finner man The Arctic Hideaway. Konseptet består av ti små, arkitekttegnede hus i nærmest urørte naturomgivelser. Fra september til desember er stedet forbeholdt som arbeidssted for kunstnere, men resten av året er det åpent for allmenheten som feriested.

– Våre gjester sier veldig ofte allerede ved ankomst at de skulle ha booket flere dager, forteller initiativtager Håvard Lund.

The Arctic Hideaway Foto: Jesse Beaman

Med en kohortvennlig løsning, der man kan spres over totalt seks ulike sovehus, passer stedet utmerket for en storfamilie som ønsker en ferie utenom det vanlige. Her kan man fange krabber i teiner satt rett fra kaien, og dykke etter kamskjell langs sjøkanten. Det følger også med en robåt, perfekt til å utforske resten av øygruppen.