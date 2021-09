Etter lang tid preget av restriksjoner og hjemmekontor tyder alt på at 2022 vil bli et rekordår for aktive reiser. I en undersøkelse* gjennomført av Apollo oppga hele 33 prosent treningsreiser som foretrukket reiseform, og så langt går hele 14 prosent av neste sommers bestilte reiser til et sportshotell.

– Sportshotellet Sivota Retreat – powered by Playitas har vært fullbooket hele sesongen, og kan skryte på seg en kundescore på hele 9,1. Det viser at nordmenn både ønsker og elsker å være aktive i ferien, og vi er veldig stolte over å kunne tilby et stadig mer omfattende tilbud av høyeste kvalitet, sier Beatriz Rivera, PR-sjef i Apollo.

Levante Beach Resort Foto: Apollo

– Powered by Playitas

Siden åpningen av det første Apollo Sports-hotellet Playitas Resort på Fuerteventura i 2009 har treningsreiser vært en stor suksess for reisearrangøren. I dag tilbyr Apollo Nordens bredeste treningskalender med hele syv Sports-hoteller i tre ulike land, hvor fire allerede inngår i powered by Playitas-kjeden. Nå kommer altså et femte på plass: Levante – powered by Playitas , på Rhodos.

– At hotellene får labelet «powered by Playitas» innebærer en garanti for høyt nivå på alt fra service, trening, fasiliteter og mat. På Levante Beach Resort er det blant annet investert i en helt ny infrastruktur med både seks tennisbaner, to padelbaner, et 25-meters basseng, velutstyrt fitnessrom, sykkelsenter og mye mer. Også rommene og fellesområdene er blitt oppgradert, forklarer Rivera.

Levante Beach Resort Foto: Apollo

Passer både familier og eliteutøvere

Hvert Apollo Sports-hotell har sitt særpreg. Fellesnevneren for alle er derimot et bredt tilbud av sportsgrener, treningsformer og aktivitetsmuligheter. Hotellene ligger også i nærhet til både sentrum og strand, slik at gjestene skal kunne få den ultimate kombinasjonen av aktivitet, avkobling og eventyr.

– I tillegg til førsteklasses treningsfasiliteter byr Levante - powered by Playitas på den ultimate beliggenheten, med øyas lengste sandstrand like utenfor døren og kort vei til både Rhodos by og unike severdigheter. Derfor har vi stor tro på at dette vil bli et populært hotell for både hverdagsmosjonister, aktive familier og eliteutøvere, sier Rivera.