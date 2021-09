– Japanere og amerikanere blir gjerne helt fascinert når de kommer hit

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium i juni 2020.

Hvis noe skal kunne kalles en idyll, må det være Boen Gård på Tveit noen kilometer innenfor Sørlandets svaberg.

Her er hovedhus med restaurant og vinkjeller, lysthus for afternoon tea, salonger og koselige soverom, alt med møbler og kunst som står i stil. Parken og uteområder med hager har blomster, urtehage, frukttrær og bærbusker. Her lages eplesider og honning.

– Restauranten benytter kun kortreiste råvarer. Alle ingredienser henter vi fra gården og småprodusenter i nærmiljøet. Vi er også miljøsertifisert, forklarer Johan Olsen, en av eierne.

Han er 3. generasjon i familien som står bak Boen Gård.

BONDEANTIK: Hovedhuset er fra 1923. Foto: Boen Gård

Frem til 2012 var gården stengt for offentligheten og da dørene åpnet fremsto den staselige gården i opprinnelig prakt.

– Vår primære tanke var vår plikt til å ta vare på dette stedet. Familien bestemte seg derfor i 2010 for å restaurere og vi startet med å rydde mark og skog. Hovedhuset, som er fredet og fra 1923, ble grundig restaurert med ny restaurant og i fjor åpnet vi vinkjeller.

Hovedhuset er hovedarenaen for virksomheten med selskap, bryllup, julebord, winemakers dinners og regulær bordbestilling. Man trenger ikke overnatte for å spise i restauranten.

MICHELIN-VERDIG? Olsen har tidligere vært med på å starte restauranter som har vært nær Michelin-stjerner. På Boen Gård er maten også ambisiøs. Foto: Boen Gård

Setter den kulinariske listen høyt

Olsen er opptatt av kvalitet på mat og var med på å starte Måltid Restaurant i Kristiansand, fra 2006. Restauranten hadde dyktige folk og satset på gastronomi som en av de første på Sørlandet.

– Vi satte listen høyt og lå kanskje an til en Michelinstjerne. Det var en spennende tid. Måltid lærte opp mange dyktige kokker som Nicolai Ellitsgaard, som nå er chef på undervannsrestauranten på Lindesnes.

Måltid hadde gode anmeldelser, satset tidlig på kortreist mat og var en innovatør i restaurantmiljøet. Likevel lukket de dørene på slutten av 2015 fordi nøkkelpersonene sluttet.

– Vi hadde høye ambisjoner for gastronomien og det har vi videreført her på Boen Gård. Det skal være en opplevelse å spise kortreist her.

Det er ikke tvil om at maten og restauranten trekker både lokalbefolkningen og gjester fra inn- og utland. Olsen forteller at i tillegg til selskapeligheter, møter og konferanser har de mange gjester som kommer for laksefiske, også fra Storbritannia.

– Vi har en historisk lakseelv og hele gården er grunnlagt på laksefiske. Japanere og amerikanere blir gjerne helt fascinert når de kommer hit. Det er noe med at dess lenger langveis fra man kommer, dess mer begeistret blir man.

Boen Gård Storgård i Kristiansand kommune.

Hovedbygningen på Boen ble oppført for Daniel Isaachsen i 1809-1813. Anlegget ligger i en park med store trær og plener.

Gårdsanlegget var tidligere krongods og har fungert som lystgård og bolig.

Laksefisket i Tovdalselva samt sagbruk var i mange år hovedinntektskilden til eierne av gården.

Medlem av De Historiske Hotel & Spisesteder.

Overnatting: 18 rom, 36 senger.

Restaurant og vinkjeller.

Fasiliteter for grupper, teambuilding, møter og konferanser.

Helårsdrift.

Privateid.

Håper på norsk sommer



Olsen gleder seg til at flere nordmenn skal kunne oppdage Boen Gård i år (2020). Eierne har forberedt seg til sesongen med ombygging av to historiske bygg for overnatting.

– Bygningene er laget av tømmer fra skogen her, fløtet på elven, og vi har bevart alt intakt av det som er mulig. Vi har et stort område så man må ha tid når man kommer på besøk. Boen Gård er en destinasjon i seg selv med stier og parkanlegg.

NOK PLASS: Boen Gård kan huse hele hurven. Foto: Boen Gård

Boen Gård har helårsåpent, med full aktivitet på selskapeligheter, bryllup, laksefiske og feriegjester på sommeren.

– Det er også vakkert her på høsten, og vi har golfbane like ved. Vinteren har også sin sjarme. Møterommet vårt er det råeste av alle og her tar vi i mot ledergrupper, styremøter og konferanser. Stadig flere bedrifter bruker laksefisket på Boen som teambuilding for ansatte og kunder, kombinert med fantastisk mat, god vin, fred og ro. Man kan sitte helt uforstyrret i et bygg som man har for seg selv.