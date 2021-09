Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise.



Fra Côte d’Azur til Cape Town: Her er Forselius' egne utvalgte juveler, og det han omtaler som verdens beste hoteller.

Royal Mansour, Marrakech

– Et eventyr av et hotell

Royal Mansour Foto: Royal Mansour

Hotellet som troner på toppen av direktørens liste er det luksuriøse hotellet Royal Mansour i Marokko. Beliggende midt i Marrakech er hotellet bygget opp som en riad – en marokkansk variant av bed & breakfast.

– Det er et eventyr av et hotell der hvert rom er en egen villa over tre etasjer, sier Forselius.

Hoteller i særklasse: Britannias bereiste hotelldirektør, Mikael Forselius (i midten), kårer det han mener er verdens beste hoteller. Her sammen med Reitangruppens sjef Odd Reitan (t.v.) og ansvarlig for ombyggingen av Britannia Bjarte Gjerde (t.h.) Foto: Vegard Eggen, Kapital Reise

I stedet for tradisjonelle rom og suiter tilbyr nemlig hotellet 53 private riader, luksuriøse feriehus med unike innredninger. Den minste starter på 140 kvadratmeter, og alle har egen takterrasse og privat basseng.

Forselius er ikke den eneste som har lagt sin elsk på det eventyrlige hotellet som åpnet dørene i 2010. Stedet er designet av ingen ringere enn kongen selv, Mohammed VI av Marokko, og det sies at det er her presidenter og kjendiser bor når de besøker Marrakech.

– 1500 lokale håndverkere var med i byggingen av Royal Mansour, og smykket det i luksuriøse materialer som marmor, sølv, bronse og silke, forteller PR-rådgiver Becky Wickerson.

Royal Mansour Foto: Royal Mansour

Den elegante spaavdelingen, La Spa du Royal Mansour, brer seg over 2.500 kvadratmeter. Her kan gjestene slappe av i saunaen, ta dampbad eller teste ut det tradisjonelle tyrkiske baderitualet hamam, med damp, skrubb og massasje.

Spaet tilbyr også tradisjonelle massasjer samt en rekke andre behandlinger. Det finnes også et vakkert utebasseng, omkranset av grønne palmetrær.