Berusende reisemål i Bordeaux

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



Vinbyen er nok den beste oversettelsen for Bordeaux’ store turistattraksjon, La Cité du Vin, som kostet over 800 millioner kroner å bygge og ble åpnet av Frankrikes president i 2016.

Siden da har halvannen million mennesker besøkt senteret. Mens 416.000 løste billett i 2019, ble besøkstallene amputert i fjor på grunn av coronarestriksjoner. Attraksjonen har vært stengt en periode, men planen er å åpne igjen en gang senere i vår.

Buffet av dufter: Pump inn litt luft i glassbeholderen, legg nesen inntil trakten og lukt på de ulike aromaene man smaker i vin. Foto: Cité du Vin / Cason Mann

Den enkleste måten å komme seg til vinbyen på er å ta trikk. Du forstår raskt at du er fremme, for senterets karakteristiske bygg er blitt et landemerke med sine flere hundre buer, både innendørs og ute.

Byggets nedre del minner om vin som virvler rundt i et glass, mens byggets høye del forestiller en vinstokk kledt i bark som skyter opp fra bakken. Nesten tusen glassplater og 2.240 paneler av aluminium både reflekterer sollyset og bølgene i elven Garonne, som passerer Bordeaux.

Nok om utsiden, som absolutt er verdt å fotografere. Det er på innsiden av La Cité du Vin man finner alle opplevelsene. Bare for å gjøre det klart: Man må ikke være spesielt opptatt av vin for å ha et utbytte av å besøke vinbyen. Og det er heller ikke et museum, selv om det er det også.

Det er mer en krysning av et kultur- og vitensenter, hvor temaet selvsagt er vin.

Turist med dine fulle fem

I Cité du Vin skal man ikke bare se, men bruke alle sine sanser. Skal man lære mer om vin, må man lukte på, lytte til, føle og ikke minst smake seg gjennom de mange interaktive attraksjonene i vinbyen. En veldig populær attraksjon er aromabordene. Her kan du gjenkjenne ulike viners dufter og lære hvordan de påvirker både smak, karakteristikk og farge.

Du vil oppleve og lære om vin fra tidenes morgen til langt utpå ettermiddag eller kveld. Den kan avsluttes best i senterets vinbar i toppetasjen. Derfra har du utsikt over hele Bordeaux, en by som ikke uten grunn kalles verdens vinhovedstad. Vindruer har vært dyrket i distriktet i snart 2000 år.

Du vil lære om vinens historie, dens betydning for samfunnsutviklingen, verdenshandelen, innovasjon, vitenskapen, nasjoner og regioners velferdsutvikling og påvirkning av landbruket og sysselsetting.

Vinbutikken: Ikke helt som Vinmonopolet. Mer enn 1.500 ulike viner fra 70 vinregioner er til salgs. Foto: Teddy Verneuil

Milliardindustri

Bare i Bordeaux arbeider 55.000 mennesker i vinindustrien. Noen jobber på de 5600 vingårdene som dyrker druer på et 1200 kvadratkilometer stort område. Andre arbeider innen salg og markedsføring, med verdens største vinmesse eller produksjon av vinflasker, korker og etiketter. Det trengs det mange av.

Hvert år produseres over en halv milliard flasker vin, noe som betyr at det selges 16 flasker Bordeaux-vin hvert eneste sekund, året rundt, et eller annet sted i verden. Verdiskapningen er mange titalls milliarder kroner.

Vinsmaking: Lær mer om vin ved å smake vin. Kursene er tilpasset individuelle, grupper og familier. Foto: La Cité du Vin

Alt du ikke vet om vin

I La Cité du Vin lærer du om druenes egenskaper, hva som skal til for å lage god vin, hvordan den skal lagres og når den bør drikkes. Mat og vin er selvsagt også et viktig tema, og vinbyen har et bibliotek med over 2000 bøker på 19 ulike språk om vin.

Kunstgalleriet handler om vin, det er stadige foredrag og workshops man kan melde seg på, flere ulike filmvisninger og konserter, og man kan delta på vinsmaking. De er tilrettelagt for enkeltpersoner, grupper og familier.

Digitalt museum: Installasjoner som viser bilder, film og foredrag, gjør at du lærer mye om vinens betydning og hvordan den blir til. Foto: Cité du Vin/Casson Mann

Ikke bare for voksne



Tar man med ungene til vinbyen når man er på ferie i Bordeaux? Ja, det kan man fint. Greit nok at de ikke drikker og vet så mye om vin, men de vil lære mye om vinens betydning i verden. De interaktive attraksjonene er tilpasset alle aldersgrupper og er av høy kvalitet.

Vinbyen kan oppfattes som en enorm reklameplakat for vin, men de besøkende blir minnet om vinens skadevirkninger også. Og da handler det ikke bare om alkoholens påvirkning på kroppen, men utstillingene forteller hva alkoholindustrien har påført enkeltmennesker, familier og samfunn av problemer. Vin og økonomisk kriminalitet går også hånd i hånd.

Skål: Dette tydelig fornøyde britiske paret avsluttet besøket i La Cité du Vin med et hvitt og et rødt glass vin i vinbaren i toppetasjen. Det er inkludert i inngangsbilletten. Foto: Oliver Orskaug / Kapital Reise

Vin du aldri har smakt

Har du lyst på god, men dyr vin, kan du delta på vinauksjoner. Vil du heller kjøpe vin til litt lavere pris, har senterets vinbutikk over 1500 ulike flasker vin til salg. Utvalget er fra 70 vinregioner i verden. De mest kjente er selvsagt representert, men du finner vin fra land som Aserbajdsjan, ulike afrikanske stater, Russland, England og kinesisk vin som forsøker å etterligne Bordeaux-viner.

Etter en lang dag i en vinby blir man garantert sulten og tørst. Da har man tre spisesteder å velge mellom, og siden vin er så viktig, er utvalget enormt. En av restaurantene har over 500 ulike viner fra 50 land på vinkartet. Viser du frem inngangsbilletten din i vinbaren i toppetasjen, kan du velge mellom 25 ulike viner servert i glass.

Skål og god tur til Bordeaux.