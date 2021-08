Afterski i København

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium i februar 2020.



Det finnes knapt noe tema danskene mer tyn for som mangelen på fjell. Himmelbjerget er dansk ironi på sitt beste og befolkningens skiferdigheter er et universelt skjellsord.

Men tross manglende topografiske forutsetninger vet danskene å jobbe seg rundt problemet. En av byens nyeste – og morsomste – attraksjoner er en splitter ny skibakke rett utenfor København sentrum.

Renseanlegg og skibakke

Amager Bakke er en 450 meter lang løype bygget på toppen av et renseanlegg som samtidig pumper ut elektrisitet til 30.000 husstander, samt fjernvarme til ytterligere 75.000 københavnere.

Anlegget kombinerer slalåmløype, en freestylepark med rails og hopp, en turløye opp til toppen og det selskapet Copen Hill hevder er verdens høyeste kunstige klatrevegg på 85 meter.

Hvis ikke skianlegget frister, er bakken Københavns beste utsiktpunkt over byen.

For skientusiaster er det kanskje ikke det mest imponerende alpinanlegget i verden, men det danskene ikke har av snø og høye tinder, tar de igjen på øl.

Bar på topp og bunn

På toppen av anlegget ligger en av to restauranter med utsikt over byen. Nede på gateplan settes farten på resten av ettermiddagen: afterski.

I hverdager er restauranten åpen for alle i samme tidsperiode som bakken er åpen, mens torsdager og lørdager er baren holdt av til afterski.

Foto: Copenhill / Amélie Louys

Så dersom fjorårets firmafest, gutte/jentetur eller utdrikkingslag skal overgås, er anlegget en litt utradisjonell vei til en dag i bakken. Forskjellen er hva du får i tillegg: En av Europas beste byer å drikke, spise og feste i.

Skidag i København

Frokost: Start dagen på Christianshavns Færgecafé like i nærheten. Bestill pariserbøf og prøv restaurantens store utvalg av snaps til danske smørbrød.

Ski: Spaser 35 minutter eller ta taxi til Amager bakke. En egen merkevarebutikk fra Salomon har alt av utstyr du trenger for en kort eller lang skidag. Spenn på deg skiene og stå så lenge du gidder.

Afterski: Lever fra deg utstyret og ta heisen opp for en predrink med utsikt over byen. Ta heisen ned igjen til afterski-restauranten hvor kalde pils, snaps og enkel afterskimat venter.(Obs! Kun torsdager og lørdager)

Middag: Avhengig av hva reisefølget er ute etter, ligger stjernerestaurantene Noma og Amass Restaurant rett i nærheten. Andre alternativer er Restaurant Krebsegaarden som baserer menyen på kunsten på veggen, Trattoria SUD for italienske mat eller Københavns angivelig beste taco hos Hija de Sanchez.

Nattklubber: Culture Box for dem som liker elektronisk musikk og høy partyfaktor. Dersom ønsket er en mer dempet atmosfære, sjekk ut Jolene Bar - en «Mad men»-inspirert bar i Kødbyen - for et godt utvalg whisky, cigarrøyk og noen rolige drinker. Alternativt, Noho.