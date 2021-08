Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise.



Jakt har sterke tradisjoner her til lands, og en som har fått det inn med morsmelken er investor Ola Mæle.

Det nærmer seg 60 år siden han for første gang ble med faren på jakt i Oppdals skoger. Han hadde knapt fylt fem år, men unge Mæle ble raskt bitt av basillen. Opp gjennom årene har han viet månedsvis, og kanskje flere år av livet sammenlagt, til sporten.

– Jeg har vært veldig ivrig, noen vil si fullstendig overivrig, men jeg har roet meg litt med årene, påstår han.

Men alt er relativt, for Mæle setter fortsatt av flere uker i løpet av året til å vandre på vidda etter fugl, luske rundt i skogen for å snike seg inn på bukken, løpe etter elghunden med los eller brøle på hjorten – hans fire favorittjakttyper.

(Artikkelen fortsetter under)

Skogens konge: Løshundjakt på elg er en av Ola Mæles favorittjakter. Foto: Privat

Den ivrige jegeren har jaktet både nært og fjernt, i Sverige, England, Østerrike, Ungarn og Romania for å nevne noen – listen er lang. Men det er ett sted som skiller seg ut som en klar favoritt:

– Det er ingenting som slår jakta i Norge. Jeg er uansett lite begeistret for å fly i 25 timer for å skyte en ku, men folk må velge selv, smiler Mæle.

Med frodige skoger og spektakulære vidder byr landet vårt på et hav av jaktmuligheter. Om man foretrekker småvilt eller storvilt, luksus eller enkle kår, her finnes det noe for enhver jeger – erfaren eller nybegynner.

– Eller om man bare ønsker flotte naturopplevelser, forteller Mæle.

Den erfarne jegeren deler nå sine favoritt-jaktformer, og tips til hva man bør jakte på rundt i landet.

Elgen – Midt-Norges nasjonalikon

25. september er startskuddet for jakt på skogens store konge. Dersom man ønsker å jakte på det majestetiske hjorteviltet, anbefaler Mæle å jakte i midt- og innlandet.

Cirka tre timer fra Oslo ligger Stor-Elvdal kommune, hvor Mæle har blitt godt kjent etter å ha tråkket rundt i terrenget på jakt i 20 år.

– Kommunen kaller seg bare «stor-elg-dal». Der står også «verdens største elg», sier Mæle som viser til den sølvblanke, ti meter høye elgstatuen som ruver over skogen langs riksvei 3.

Stor-Elvdal byr på fantastiske jaktopplevelser i variert terreng i skog og fjell, og det finnes både hjort, rein og andre småviltarter i området for den som ønsker det. Terrengene blir disponert av lokale grunneiere, Stor-Elvdal kommuneskoger og Statskog.

– Interesserte bør sjekke ut Statskog og kommunens nettsider, samt inatur.no, tipser Mæle.

(Artikkelen fortsetter under)

Nasjon av jegere: Rundt en halv million nordmenn er oppført i det nasjonale Jegerregisteret. I fjor dro rundt 135.000 av dem på jakt av blant annet hjort, rådyr, elg og storfugl. Foto: Visit Norway

En times kjøretur fra elgkommunen, i retning Oslo, ligger et annet jaktparadis, ifølge Mæle. Kistefos’ skoger på Veståsen, som tilhører investoren Christen Sveaas, har flotte jaktterreng for elg, men også hare, rådyr og skogsfugl.

Her er det mulig å få kjøpt eksklusiv småviltjakt med overnattingsmuligheter. De har alt fra små og store hytter, til setrer og skogshusvær på Veståsen i Nordre Land, med perfekt utgangspunkt for jakt, fiske og flotte naturopplevelser.

Trøndelag er et annet område hvor elgen er sentral, og som ligger jegerens hjerte nær.

– Her er elgen et nasjonalikon. Hele Nord-Trøndelag, og delvis sør, står stille under elgjakta. Alt annet er uinteressant, medgir Mæle, som har løshundjakt på elg som en av sine favoritter.

Investoren har i mange år eid hundretusenvis av mål med skog tilknyttet Namdal Bruk. I fjor solgte han store deler av bruket til en tysk stiftelse, men han sitter fortsatt igjen med 140.000 mål.

– På Namdal Bruk tilbys hele spekteret, alt fra enkle koier hvor man må fikse alt i forbindelse med jakta selv, til helguidet jakt og overnatting i storgårdshus med egen kokk, sier Mæle.

Her er alle velkomne, og hvert år arrangerer skogsjefen Knut Berger kurs for ferske jegere, noe som har blitt veldig populært.

Vestlandet – Hjortens rike

Dersom man ønsker å jakte på hjort er det Vestlandet, med sin fantastiske natur og sitt rike dyreliv, som gjelder, forteller Mæle.

– En annen av mine favorittjakter er brøling på hjort i brunsten, hvor Vestlandet selvsagt er sentralt.

Her foregår jakta hovedsakelig i bratt terreng, noe som kan by på fysiske utfordringer og god trening. Akkurat dette er et viktig element ved jakta som Mæle verdsetter.

– Helseelementet står veldig sentralt for meg. Jakt skal være tur og trening, i tillegg til naturopplevelsen. Dessuten må det være nok av viltet, det bør være et element av «matauk». Og sist, men ikke minst: det sosiale, sier investoren som omtaler dette som jaktas fem bærebjelker.

– Det viktigste er ikke å alltid skyte vilt. Jeg kjenner flere oppi årene som «har skutt nok», men de ønsker fortsatt å være med på fantastiske naturopplevelser og kameratskapet.

Og det kan Vestlandet by på, forteller jegeren som ønsker å trekke frem to steder han har jaktet mye: Kaupanger og Sogndal.

I Kaupanger ligger den fredede herregården Kaupanger Hovedgård, som tilbyr eksklusive jaktopplevelser i highend-markedet for de som er ute etter enestående opplevelser i vakker og frodig vestlandsnatur. Stedet er som regel fullbooket, og på grunn av stor pågang er det gode referanser som gjelder for å få innpass på herregården som har vært i eie av familien Knagenhjelm siden 1710. I oktober er det brunst, og da står bukkejakt sentralt, ellers kan man jakte på koller og ungdyr.

Men hjorten befinner seg ikke bare på Vestlandet, litt lenger sør og øst i landet ligger to andre fantastiske hjortejaktområder: Østerdalen og Telemark, forteller Mæle.

I sistnevnte kommune befinner Fritzøe Skoger seg, hvor Mæle har jaktet flere ganger. Stedet, som eies av Michael Stang Treschow, tilbyr eksklusiv storviltjakt med privat guide og egen hund i flotte terreng.

Førsteklasses gullbukkjakt i Trondheimsfjorden

Vi beveger oss over til et mindre, men elegant og spenstig hjortedyr, nok en favoritt i Mæles repertoar.

– Jeg lider av en uhelbredelig sykdom - jeg har bukkefeber. Snikjakt på råbukk er helt fantastisk, sier han.

Midt i indre Trondheimsfjorden befinner landets tetteste bestand seg på vakre Ytterøya – stedet som er kjent for sin spennende bukkejakt.

Bukkefeber: Ola Mæle lider av en uhelbredelig sykdom - bukkefeber, ifølge han selv. Her er noen av trofeene hans fra Ytterøya. Foto: Privat

Her er det evig jakt på «gullbukkene», og flere ivrige jegere bruker nærmest hele sommerferien sin på øya i håp om å spotte dyrene, og forberede seg for bukkejaktas startskudd.

– Flere drar med seg både kone og barn dit om sommeren, og går rundt i terrenget for å observere bukken. Jeg satt selv på en stor og flott gullbukk som vi kalte Salaterbukken hver dag og natt under jakta i fire år. Det fjerde året ble den dessverre påkjørt og drept. Jeg har fått mange andre trofeer opp gjennom årene, men jakt er ofte en tålmodighetsprøve, sier Mæle.

Ytterøy Utmarkslag tilbyr en jaktopplevelse av de sjeldne, med mulighet for store trofeer, bolig til disposisjon, samt guide.

Arvelig sykdom: – Bukkefeber går også i arv, sier Ola Mæle som er veldig fornøyd med at sønnene hans også har blitt bitt av basillen. Foto: Privat

Opplev folkejakta i fantastiske nord

Sist, men ikke minst har vi Norges populære «folkejakt» – rypejakta.

– Rypejakta er en naturopplevelse i seg selv, sier Mæle nærmest drømmende om sin siste favorittjaktform. Han meddeler at jaktformene ikke er oppgitt i fallende rekkefølge.

– Hardangervidda og Namdalen byr på fantastiske jaktområder, men rypejakta er kanskje aller mest spektakulær i nord, medgir han.

«Folkejakta»: Hvert år er det rundt 50.000 jegere som drar på rypejakt i Norge. Foto: Visit Norway

Jegeren ønsker spesielt å trekke frem Plahtes eiendommer, som ligger i Bindal kommune, lengst syd i Nordland fylke. Eiendommen består av tre områder med totalt 670.000 dekar og flere overnattingsmuligheter.

Listen med flotte jaktområder i Norge er lang, men Mæle ønsker også å navne eiendommene til Meraker Brug, Verdalsbruket og Salsbruket. I tillegg er Norge og Oslo i den unike situasjonen at vi har flotte jaktområder rett rundt hovedstaden i Nordmarka og områdene inntil, forteller han.

– I disse skogene kan man oppleve norsk natur på sitt beste, mens man går i naturen med fantastisk utsikt og hører hjorten brøle, elgen lokke eller rypene kakle. En fantastisk opplevelse alle bør oppleve om man er jeger eller ei!