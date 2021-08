Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise.

Utvid horisonten med juving i Gudbrandsjuvet, snorkling på Sunnmøre eller rappellering på Nordskot-traversen.

Her er åtte tips utenfor allfarvei.

1. Yoga i Finnskogen

Privat: Få massasje i Pan tretopphytter. Foto: Mads Sparby

De prisbelønte Pan tretopphytter tilbyr nå også yoga og meditasjon i norsk skog. Pan og instruktør Gitte Lill Paulsen i Mountainyoga.no skal kombinere elementene som gir indre ro, etterfulgt av frisk energi.

Paulsen er utdannet yogainstruktør fra New York og Norge, og startet mountainyoga.no for å realisere drømmen om å kombinere natur og yoga. Undervisningen kan foregå på engelsk og norsk.

Pans yoga-retreat går over to dager og inneholder blant annet vinyasa yoga, yin yoga med flow og meditasjon. Klassene ledes ute i skogen, ved gapahuken, i en koselig låve med tente lys eller i storstua på gården. Alt ettersom hvordan været blir.

I disse timene får man trene kjernemuskulatur, puste, fokusere, meditere og koble av. Man får også delta på en rolig vandring langs de flotte turstiene på Finnskogen.

Kurset tilpasses alle ferdighetsnivåer, både til deg som prøver yoga for første gang og til deg som har praksis fra før. Timene tilpasses også gravide. Det vil bli 90 minutter yoga hver dag, samt rekreasjonstur i skogen. Man kan i tillegg booke seg inn på spabehandlinger som blir utført på hyttene.

Maks antall for yoga-retreaten er 12 personer fordelt på Pans to hytter, og prisen ligger for øyeblikket på 1.800 kroner pr. person. I tillegg kommer leie av hytte, hvor det er plass til seks stykker i hver. Grun