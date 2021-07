Kunstnerkolonien Mathildenhöhe i Darmstadt hører nå til verdensarvlisten. Det samme gjelder for kurbadbyene Baden-Baden, Bad Ems og Bad Kissingen, som sammen med åtte andre kursteder danner prosjektet «Great Spas of Europe». Utmerkelsene ble gjort til kjenne i helgen under UNESCO-komiteens 44. årsmøte i den kinesiske byen Fuzhou.

– Med de nye utmerkelsene, bærer nå 48 kultur- og naturarvsteder i Tyskland kvalitetsstemplet «UNESCOs verdensarv», uttaler en utenlandsrepresentant for Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i en pressemelding.

– Sammen med våre partnere, UNESCO-kommisjonen i Tyskland og foreningen UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V., benytter vi den internasjonale oppmerksomheten rundt denne betydningsfulle kulturarven til å kontinuerlig styrke merkevarebevisstheten om Ferielandet Tyskland, fortsetter vedkommende.

Bad Ems er en liten by ved elven Lahn i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Den var et verdenskjent kursted på 1800-tallet. Foto: Heinz Wohner

UNSESCOs verdensarvliste er en integrert del av turistkontorets internasjonale markedsføring, uttaler en utenlandsrepresentant for Tysklands Nasjonale Turistkontor.

UNESCO i Tyskland UNESCOs verdensarvliste omfatter globalt 1 129 kulturarvsteder i 167 land. Med sine 48 utmerkelser hører Tyskland til landene med høyest tetthet av kultur- og naturskatter. Reisene kan enkelt utforske den mangfoldige verdensarven langs åtte ruter.

Hver av rutene starter og ender i nærheten av en internasjonal flyplass, hvilket forenkler reisen til og fra.

Alle kulturarvstedene er grunnet sin egenart, autentisitet og integritet av betydning for menneskeheten og står dermed under særlig beskyttelse. Kilde: Tysklands Turistkontor

Kunstnerkolonien Mathildenhöhe

Kunstnerkolonien Mathildenhöhe ble grunnlagt i 1899 av storhertug av Essen, Ernst Ludwig. Fra grunnleggelsen fram til begynnelsen av første verdenskrig var kolonien et av de viktigste sentrene for moderne kunst og arkitektur, både i Europa og globalt.

I dette eksperimentelle miljøet virkeliggjorde unge arkitekter og kunstnere sine ideer og bygget bro mellom retningene jugendstil og nysaklighet (Neue Sachlichkeit), som skulle bli en vesentlig impulsgiver til Bauhaus-bevegelsen.

Mathildenhöhe Darmstadt: Det russiske kapellet Hellige Maria Magdalena og bryllupstårnet. Foto: Francesco Carovillano

Til bygningsensemblet hører bryllupstårnet (Hochzeitsturm) tegnet av arkitekten Peter Olbrich, som i dag er et landemerke i byen Darmstadt og et fantastisk utkikkspunkt over landskapet Rhein-Main-Ebene.

Det gjør også det sentrale atelierhuset hvor man finner en varig utstilling med verker fra de 23 medlemmene av kunstnerkolonien. Det russiske kapellet og liljebekken (Liliebecken) er blikkfang i det store parkanlegget rundt, med platantrær og mangfoldige skulpturer.

I det omliggende villastrøket formidler de gamle boligene til kunstnerne inntrykk fra oppbruddstemningen som regjerte på begynnelsen av 1900-tallet.

Europas betydningsfulle kursteder

Kursteder rundt mineralkilder har i Europa mer enn en medisinsk betydning. Kurbadkulturen hadde sitt høydepunkt mellom 1700- og 1930-årene. Den gang oppstod urbane bygningsensembler som skapte arkitektoniske rammer for rekreasjon, kultur og samfunnsliv.

Elleve europeiske spabyer i sju land danner det transnasjonale prosjektet «Great Spas of Europe», som nå ble tatt opp på UNESCOs verdensarvliste. I tillegg til de tyske kurstedbyen Baden-Baden, Bad Ems og Bad Kissingen, ble også Spa, Vichy, Bath, Baden bei Wien, Montecatini samt Franzensbad, Karlsbad og Marienbad i fellesskap tildelt verdensarvstatus.

Baden-Baden: Pumperommet (Trinkhalle) i kurhagen. Foto: Francesco Carovillano

Den aktuelle DZT-kampanjen German.Spa.Tradition. setter søkelys på de over 350 anerkjente kurstedene og spaene i Tyskland, den tilhørende kulturelle tradisjonen, de høykvalitative medisinsk-terapeutiske anvendelsene og velværetilbudene i landet.

I 2019 noterte Tyskland 7,2 millioner internasjonale overnattinger i kursteder og spa. Det utgjør åtte prosent av totalt innkommende overnattinger. I pandemien har interessen for velvære- og spaferie økt betraktelig.