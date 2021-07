Tåke driver rundt toppen og vi ser ikke avgrunnen flere hundre høydemeter under oss. For noen er det kanskje like greit.

Etter lett klatring står vi på standplass for den mest krevende delen av ruta til topps. For vår del er det Vigdals Sva som klatres, men det finnes også andre varianter. Selve opptaket er ikke så vanskelig, men man kan bruke andre sine skuldre om man skulle få problemer her.

Etter en trang, adrenalinfylt og mørk opplevelse noen meter gjennom en renneformasjon, så er det det kun seiersetappen igjen til topps.