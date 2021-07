En reise gjennom Chiles vinhistorie

Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise.

Det knirker i gulvet idet vi beveger oss innover i den lange gangen. Historien taler til oss fra veggene, og fra hvert møbel som tilsynelatende har overlevd den lange reisen fra sitt opphav på 1800-tallet. Utenfor lukter det godt fra den yndige hagen som omfavner det gamle herskapshuset, og som er utarbeidet av landskapsarkitekter i ekte renessansestil og fylt til randen med eksotiske vekster.

Et av våre første stopp på reisen gjennom Chiles mest kjente vinområder ligger kun 45 minutter fra hovedstaden Santiago. Noe som gjør den til en av de mest tilgjengelige vingårdene i Maipo-dalen, fødestedet for Chiles vinproduksjon, og landets mest kjente vinregion.

(Artikkelen fortsetter under)

Rik på historie: I likhet med Chile er vingården Santa Rita rik på historie, med vinkjellere brukt som tilfluktsrom under uavhengighetskrigen på 1800-tallet, et staselig nygotisk kapell og et 200 år gammelt herskapshus som i dag fungerer som vingårdens boutiquehotell. Foto: Ingrid Eller / Kapital

Boutiquehotell i 200 år gammelt herskapshus

Den aristokratiske vingården Santa Rita er i seg selv en historie. En historie tett knyttet opp mot Chiles egen vinreise, som begynte da spanjolene hadde Vitis vinifera-vinstokker med seg da de koloniserte regionen på 1500-tallet.

Det er ikke uten grunn at Santa Rita – et beskyttet, chilensk kulturminne – har blitt tildelt den velrenommerte tittelen «Winery of the Year» av det prestisjetunge magasinet «Wine & Spirits» hele ti ganger på rad. Med sine historiske kjellere, som er kjent for å ha vært tilfluktssted for chilenske soldater under deres kamp for uavhengighet fra Spania, er eiendommen blant kontinentets mest interessante vindestinasjoner.

Foto: Ingrid Eller / Kapital

For å få hele Santa Rita-opplevelsen bør du vurdere å bo på Casa Real, et boutiquehotell med 16 rom i nyklassisk stil beliggende ved det nygotiske kapellet – som er svært ettertraktet for bryllup i prisklassen de fleste av oss bare kan drømme om. Den flotte bygningen som huser hotellet har blitt grundig vedlikeholdt siden det ble bygget for den berømte, chilenske patrioten Doña Paula Jaraquemada for over 200 år siden.

Herfra er det bare en rolig spasertur gjennom hagen til godsets nye Andean Museum, med sin samling av før-columbiansk kunst og utskjæringer fra Påskeøya. Ta deg likevel tid til å gå deg litt «vill» på veien, da den overdådige 40 hektar store landskapshagen byr på flere gjemte perler. Som det gamle, «romerske» badet. Et perfekt sted for å kose seg med boken du aldri rakk å lese, mens du lytter til vannet fra fontenen, vinden som rasler i trærne over deg, og – om du er heldig – det fløyteaktige kallet til svarthalssvanen som svømmer i den nærliggende innsjøen.

(Artikkelen fortsetter under)

Viktig næring: Vin står for et betydelig bidrag til den chilenske økonomien. Den representerer en halv prosent av landets bruttonasjonalprodukt, samt sysselsetter over 100.000 mennesker, hvorav 53 prosent jobber i vinmarkene. Foto: Visit Chile

– Vinen er ikke den eneste attraksjonen



– For chilenere er et besøk på vingård en attraktiv måte å tilbringe en søndag på, kvitrer vår lokale guide, Rodrigo Villablanca.

Kanskje ikke så rart, da Chile har hele 14 vinregioner som strekker seg så langt nord som San Pedro de Atacama og slutter like sør for Los Angeles i Bio Bio-regionen.

Villablanca forteller at en av de mest populære regionene å besøke, både for lokale og turister, ligger rundt to og en halv time sør for Santiago, i Colchagua-dalen, kjent for sin dype, peppige Carménère, den allestedsnærværende chilenske druen.

– Men vinen i seg selv er ikke den eneste attraksjonen, påpeker Villablanca.

Chiles vinregioner byr nemlig på en rekke koloni-inspirerte vingårder omgitt, i alle vinkler, av perfekte linjer med vinstokker, og herskapshus med brede terrasser og førsteklasses restauranter. Det gjør dem ideelle til en ettermiddag med deilig mat og vin.

(Artikkelen fortsetter under)

Vinstokker på vinstokker: Chiles vinregioner byr på en rekke koloni-inspirerte vingårder omgitt, i alle vinkler, av perfekte linjer med vinstokker. Ta deg en tur ut med tradisjonell hest og kjerre for en nærmere inspeksjon av planten som gir oss de edle dråpene. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Kapital Reise-fakta: Chile Hovedstad: Santiago de Chile

Innbyggertall: Ca. 18 millioner

BNP: 277 mrd. USD (2017)

Eksport: Kobber, frukt og grønnsaker, vin, tremasse, kjøtt og fisk

Styreform: Demokratisk republikk

Religion: Katolsk kristendom

Valuta: Chilensk peso (CLP)

Offisielt språk: Spansk

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for opphold på inntil 90 dager

Reise: Den raskeste flyruten fra Oslo til Santiago inkluderer en mellomlanding i Amsterdam eller London med henholdsvis KLM eller British Airways Kilder: Verdensbanken, Store norske leksikon, UD og Finn.no

Dette gjelder ikke minst for Santa Rita. Et besøk her er nemlig ikke begrenset til å utforske vinplantasjen, museum, idylliske hager, historiske kjellere og en storslagen herregård. Du bør sette av litt ekstra tid til å unne deg et gourmetmåltid på vingårdens restaurant Doña Paula eller ta en pause på kafeteriaen La Pañaderia, som på slutten av 1800-tallet var et bakeri hvis produksjon utelukkende var til for å lage brød til lokale arbeidere og deres familier.

Vinens dag

Biodynamisk drift: Det vokser frem en ny generasjon av biodynamiske vinprodusenter i Chile, som familiedrevne Koyle. Her representert ved Cristobal, bedre kjent som Toti, den første vinmakeren i de fem generasjonene av Undurraga-familien som har drevet vingården. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Det har skjedd mye i Chiles vinproduksjon de siste tiårene. På begynnelsen av 1980-tallet begynte nemlig en renessanse med introduksjonen av fermenteringstanker i rustfritt stål og bruk av eikefat for aldring. Da vokste vineksporten raskt etter hvert som produksjonen av kvalitetsvin økte, og Chile er i dag den femte største eksportøren av vin i verden, og den syvende største produsenten.

Chilenerne er så stolte av nettopp dette at de har dedikert en hel dag til å sette pris på vinen sin. På Vinens dag 4. september hvert år kan man oppleve musikk, dans og fest over hele Chile. Chilenerne er heller ikke mindre stolt av historien sin, og har også satt av en dag til å sette pris på sine historiske monumenter og kulturminner. Under Chiles Día del Patrimonio Cultural (kulturminnedag på norsk) 28. mai er landets kulturminner, inkludert Santa Rita, åpne for alle.

Andre chilenske vingårder verdt et besøk Matetic, Casablanca – kjent for sitt bærekraftfokus, spennende aktiviteter og nydelige omgivelser Casa Silva, Colchagua – familieeid vingård kjent for å levere konsistent høy kvalitet på sine viner Montes, Colchagua – spis på den verdenskjente kokken Francis Mallmanns restaurant Fuegos de Apalta Koyle, Colchagua – familiedreven vinprodusent kjent for sin biodynamiske drift og naturvin Viu Manent, Colchagua – blant Chiles første og ledende

For en virkelig unik opplevelse, planlegg et besøk mellom mars og april da druehøsting-festivalene finner sted over hele landet. Det mangler ikke på valgmuligheter, da Chile har over 330 vingårder spredt utover sitt ganske land. Fra 200 år gamle «bautaer» til helt nye, og mer moderne, vinprodusenter.

Det vokser blant annet frem en ny generasjon av økologiske og biodynamiske vinprodusenter i Chile. For å bli sertifisert som økologisk kan produsenten ikke ta i bruk kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel, og for å være biodynamisk må man i tillegg bruke naturlige preparater og kompost fra naturen. Her er familiedrevne Koyle og Emiliana blant dem det er verdt å notere seg bak øret.

(Artikkelen fortsetter under)

Tak av titan: Materialene som ble brukt til å bygge den halvt norske forretningsmannen Alexander Viks hotell, som titan, aluminium, stål, betong og glass, er valgt fordi det ikke krever særlig vedlikehold og har god holdbarhet over tid. Foto: Viña Vik Winery

Kunstnerisk luksus

En av de andre, yngre aktørene i Chiles vinlandskap, som ikke bare byr på god kvalitetsvin, men som også kan friste med fantastiske fasiliteter og aktiviteter, er den delvis norske vingården Vik.

Det er nemlig den halvt norske forretningsmannen Alexander Vik og hans kone Carrie som står bak denne perlen av en vingård. Sammen har de skapt en helhetlig vinopplevelse gjennom sitt enestående luksushotell tilknyttet vingården – forbeholdt dem med fet lommebok vel å merke. I høysesongen (før corona) har priser per rom ligget på rundt 10.000 kroner per natt.

Hotellet er kanskje mest kjent for sitt helt unike design, hvor hvert rom, hvert møbel – ja, ned til hvert minste materiale brukt – har en tanke bak. Her er ingenting tilfeldig, og hvert rom har et eget tema, hvor en artist har stått for kunsten som pryder veggene, og hvor hvert møblement er spesialdesignet, og håndplukket av Carrie Vik selv.

Føler du deg langt hjemmefra i Sør-Amerika, kan kanskje Norge-rommet ta deg rett hjem igjen? Det ser nemlig ut til å være tatt rett ut fra en hvilken som helst norsk hytte. Eller hva med en natt på Retro-rommet, Rock ‘n’ Rio-rommet eller Louis Louis, hvor store, franske krigsmalerier pryder veggene?

(Artikkelen fortsetter under)

Norsk: Den halvt norske forretningsmannen Alexander Vik og hans kone Carrie har skapt en helhetlig vinopplevelse gjennom sitt enestående luksushotell Vik tilknyttet vingården med samme navn. Foto: Viña Vik Winery

Bad i vin



Men det er ikke bare rommene som virker forlokkende. Her får du tiltalende utsikt over vinmarkene og dalen hvorhen du befinner deg. Slapp av under åpen himmel i Zen-hagen, ta en dukkert i evighetsbassenget, eller bruk litt energi på spill- eller treningsrommet.

Prøv deg som gaucho: Ikke glem å ta en ridetur med vingårdens sjarmerende cowboy, gaucho på chilensk. Da kommer du tett på vinrankene, og får testet ut både rideferdigheter og spanskkunnskaper, da denne cowboyen ikke snakker engelsk. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Etterfulgt av en visitt til hotellets ypperlige vinspa, hvor man kan bli eksfoliert med druefrø, massert med hjemmelagde vinsalver, ta seg et deilig vinbad og – ja, du skjønner tegningen.

Kanskje aller mest uforglemmelig er likevel en ridetur i solnedgangen med vingårdens gaucho, chilensk for cowboy. Da kommer du tett på vinrankene, får testet rideferdighetene dine og øvd deg på noen spanske gloser, da denne cowboyen «no hablo ingles», ikke snakker engelsk.

Etter en dag med vinsmaking i de makeløse kjellerne sammen med Viks dyktige, franske vinmaker Cristian Vallejo, bør man unne seg et måltid på restauranten Milla Milla, hvor menyen endres med sesongen og tilgangen på råvarer. Det er oppskriften på en vinreise du sent vil glemme.

Kapital Reise var med Wines of Chile på pressetur i januar 2020.