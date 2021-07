Tyske dråper på UNESCOs verdensarvliste

Vinkulturen i Tyskland er blitt en del av det nasjonale registret over såkalt immateriell kulturarv.

Ekspertutvalget i den tyske UNESCO-kommisjonen anerkjente den tyske vinkulturen som åpen, livlig og tilpasningsdyktig, og ikke minst solid forankret i det tyske samfunnet, melder Tysklands Nasjonale Turistkontor i Norge (DZT) i en pressemelding.

Ekspertene mener at vinkulturen i Tyskland inkluderer sosiale aspekter, lingvistikk, håndverk og kulturlandskap, samt atskillige festivaler og tradisjoner.

– Spesielt i regionene der vinen dyrkes preger vinkulturen livsrytmen til mange mennesker, heter det i begrunnelsen.

– Styrker tysk vinkultur



Anerkjennelsen har vakt glede hos det tyske vinakademi (DWA):

– Sammen med alle tilhengerne av vinkulturen i Tyskland er vi enormt glade for denne utmerkelsen, sier Monika Reule, administrerende direktør i DWA.

Hun påpeker at anerkjennelsen er med på å styrke den innsatsen som definerer og utvikler vinkulturen i landet.

– Tysk vin blir bedre og bedre for hver dag, men er fortsatt noe underkjent i visse kretser. UNESCO-hederen vil utvilsomt være med på å gi tysk vin den medvinden som dråpene fortjener, sier Joelle Janz, turistsjef for Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i Norge, og fortsetter:

– Det er en stor opplevelse å reise gjennom Tysklands vinregioner, både for å smake på vinen, men også for å nyte de pittoreske landområdene med vinranker så langt øyet kan se.



Fem tyske vinopplevelser og vinfakta

Saale-Unstrut er Europas nordligste vinområde. Den østtyske vinregionen har fått sitt navn etter de to elvene, Saale og Unstrut, som vinmarkene omringer.

Mange av markene ligger på sydvendte skråninger ned mot elvene. Det kjølige klimaet i nord merkes i vinens gode syre. Heldigvis er den årlige nedbørsmengden lav slik at smakskonsentrasjonen er pen. Området preges av hvitvin, med Müller-Thurgau, Weissburgunder og Riesling som de vanligste sortene.

Prisene er moderate, men vinene vanskelig å oppdrive utenfor Tyskland.



Verdens største samling av tysk vin

Den berømte vinkjelleren Bremen Ratskeller ligger under rådhuset i Bremen og huser verdens største samling av tysk vin.

Da den ble oppført i 1405, ble tyske viner lagret og solgt her. Med sin 600 år lange historie er Bremen Ratskeller en av de eldste vinkjellerne i Tyskland. Her står også den eldste vintønnen i landet – en vin fra Rüdesheim, datert 1653.

Mosel: Tysklands eldste vinområde



Mosel er uten tvil Tysklands mest kjente vinområde og har i de senere årene blitt kjent for å levere vin av høyeste kvalitet. Det skyldes ikke minst stor interesse fra all verdens restauranter og vinhandlere som har vært engasjerte ambassadører.

Mosel-regionen er verdens steileste vindyrkingsregion med omtrent 3500 hektar vinmark i skråninger. Verdens bratteste vinmark Calmont ligger i Mosel.

Mosel er Tysklands mest kjente vinområde Foto: Deutsches Weininstitut

Dyr vin smaker bedre?

Den gjennomsnittlige tysker betaler 2,38 euro per flaske vin.

Forskere ved universitetet i Bonn har funnet ut at jo dyrere vinen er, desto bedre smaker den angivelig også. Dette til tross for at prisen ikke alltid har sammenheng med kvaliteten på vinen.

Årsaken er en enkel placeboeffekt: Vi er overbeviste om at en vin skal smake bedre hvis den koster mer. Særlig lekfolk uten særlig vinkjennskap orienterer seg ifølge forskerne etter prisen når de kjøper vin.

Vinmonarkiet Tyskland



De fleste kjenner til Tysklands kansler, men de færreste har nok hørt om Tysklands vindronning.

Siden 1949 har en vindronning blitt valgt i september hvert år, på bakgrunn av hennes viten og kompetanse innen vin.

I tillegg fungerer hun som en ambassadør for tysk vin og deltar på opptil 200 arrangementer i løpet av året, både innenlands og utenlands.

Den tyske vindronningen for 2020/2021 heter Eva Lanzerath og kommer fra Ahr. Eva har selskap av de tyske vinprinsessene Anna-Maria Löffler fra Pfalz og Eva Müller fra Rheinhessen.