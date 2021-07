Her får du rå luksus og historie

Selskapets tredje og kanskje mest spektakulære hotell er Hotel Union Øye – eller som Ytrevik kaller det – fjordslottet.

Siden 1891 har hotellet i enden av Nordangsfjorden vært et overnattingssted for fjellfolk og kongelige, omkranset av Sunnmørsalpene, og et naturlige stoppestedet for dem som trekkes mot fjellet. Hotellet huser beretninger fra tindepionerer som Charles W. Patchell og William Cecil Slingsby. Det er også et sted hvor eldre veteranbilentusiaster møter basehoppere over et glass champagne i hotellets hage.

– Reisen til Hotel Union Øye er en del av opplevelsen, og kommer du med båt fra Ålesund, går turen gjennom Hjørundfjorden – en av Norges aller mektigste og mest spektakulære fjorder. Velger du turen med bil gjennom Norangsdalen garanterer vi mange fotostopp, for dette er et vilt og vakkert dalføre, sier Ytrevik.

OPPGRADERES: Hotel Union Øye er under oppgradering, og skal blant annet renoveres med nye suiter, flere rom og nytt hageanlegg som skal stå klart i 2022. Foto: VAGA Film

Det er den urørte naturen som trekker både de internasjonale og norske turistene. Og det er den sistnevnte gruppen som i stor grad har tatt over det seneste året. Til tross for et tøft år for reiselivsbransjen, hadde selskapet fulle hus gjennom sommeren. Interessen for å se Norge fikk unektelig en oppsving i 2020, og vil trolig ikke avta i 2021.

62° Nord lagt seg relativt høyt prismessig, men til gjengjeld lover Ytrevik at opplevelsene leverer.

– Kvalitet koster og da må opplevelsen være verdt pengene, sier hun.

For dem som allerede har vært på Hotel Union Øye, blir det ifølge Ytrevik flere grunner til å besøke hotellet igjen. Hotellet er gjennom en større oppgradering som innebærer flere rom, deriblant fire nye suiter, bibliotek, utvidelse av hagen med palmehage, vanndam, kjøkkenhage og en helipad for dem som ønsker å komme luftveien. Forventet ferdigstillelse er satt til 2022.

– 2020 har vært et år med mye omstilling, men selskapet satser langsiktig og vi har aldri investert mer enn vi gjør i år.