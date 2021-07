Smarte apper for deg som skal på tur i sommer

Nå er mange i gang med å planlegge sommerens turer i Norge. Enten du skal på langtur i fjellet, fisketur ved sjøen eller bare på dagstur i nærområdet, finnes det apper til både inspirasjon og nytte.

– Sommeren er høysesong for friluftsliv, og tur-apper kan bidra til at flere kommer seg ut! Men husk at du aldri skal belage deg kun på teknologien. Du vet aldri når batteriet dør eller du mister dekningen, så det viktigste du tar med deg på tur, er fortsatt godt vett, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Her er 19 gratis apper som kan være kjekke å ha med på tur.

Finn nye turruter og turmål

UT.no: Turplanleggeren fra Den Norske Turistforening lar deg finne over 12.000 turforslag og 1200 hytter over hele landet. Turene er merket med vanskelighetsgrad, og man kan også filtrere på sykkelturer.

GodTur: Denne turportalen har ulike kart og turforslag fra hele landet, samt oversikt over andre friluftsanlegg, som gapahuker, badeplasser, åpne hytter og rasteplasser.

DNT SjekkUt: Finn nye turposter og skjulte perler der du er! Du kan sjekke inn digitalt, signere gjesteboken og dele opplevelsen på sosiale medier.

AllTrails: Hjelper deg å finne stier til fotturer og sykkelturer. Lar deg også registrere turene du har gått, og spare på dine favorittstier.

Hvor?: Med Kartverkets offline turkart kan du laste ned Norges topografiske hovedkartserie «Norge 1:50 000» til telefonen din helt gratis.

Norgeskart: Her får du tilgang til kart fra Statens Kartverk, slik at du holder stø kurs mot turmålet. Du får både topografisk kart, eget rastekart og sjøkart.

Sjekk vær og vann

Dukkert: Er du av dem som må ha en viss temperatur før du hopper i vannet? Denne appen viser badetemperaturen der du er. Du kan også få tips til nye fine badeplasser.

Pent.no: Er været litt usikkert? Denne appen sammenligner værmeldingen fra Yr og Storm. Her kan du selv velge hvem du vil stole på.

Sopp og fiske

Digital soppkontroll: Last opp bilder av sopp du finner, og få svar fra soppkyndige fra Norges Sopp- og nyttevekstforbund på om det er en matsopp eller ikke. Hjelper deg også å finne nærmeste soppkontroll.

NJFF: Gir deg oversikt over de mest populære fiskeartene, både i saltvann og ferskvann, og tips til hva de biter på. Her får du også oversikt over tilrettelagte fiskeplasser og båtramper over hele landet.

Gøy for hele familien

Kul Tur: Med denne morsomme appen fra Den Norske Turistforening kan barn fra 4 til 12 år registrere turaktiviteter og turlengde, og samle poeng på tur.

Google Sky Map: Hjelper deg med å kartlegge nattehimmelen. Pek mobilen mot stjernene over deg og oppdag hva som egentlig er over deg.

Stolpejakten: Gå på jakt etter stolper plassert rundt i nærmiljøet. Dette er en fin måte å bli bedre kjent med området der du er. Stolpejakten passer for både unge og gamle, og er tilrettelagt for de med funksjonsnedsetting.

Viltappen: Denne appen, laget av Svenska Jägerförbundet, er et must for naturinteresserte. Viltappen gir deg utfyllende informasjon om de fleste dyrene du kan komme til å se, høre eller se sporene av i naturen. Kjekk hvis man vil dra på skattejakt med barna, og lete etter dyrespor.

WhatBird: Lurer du på hvilken fugl du hører? Denne appen kan hjelpe deg med å finne det ut! Appen tar opp lyden og gir deg et forslag på hvilken fugl det kan være. Appen kjenner 22 av de mest kjente sangfuglene våre.

Geocaching: Geocaching er en internasjonal aktivitet der man leter etter poster, som passer for folk i alle aldre. Appen viser vei og hjelper deg i gang med skattejakten.

Trimpoeng: Et enkelt turkonkurransekonsept som gjør det mye mer motiverende å komme seg ut på tur. Bli med på konkurranser i nærområdet, eller hvorfor ikke lage dine egne?

Postkassetrimmen: En app som gjør fjellturene enda morsommere! Sjekk inn og få poeng for turene dine, og konkurrer både mot deg selv og andre.

Trøbbel?

Hjelp 113: Dersom uhellet er ute, er denne appen fra Norsk Luftambulanse veldig nyttig. Ringer man nødsentralen via appen, vil den automatisk dele koordinatene du befinner deg på. Inneholder også plassering og informasjon om hjertestartere i Norge.