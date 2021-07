– I år feirer man Det hellige år i Santiago de Compostela, som er en av de hellige pilegrimsmålene i Europa. Utstillingen i år er utvidet, og gjennom 27 bilder ønsker vi å belyse en liten del av den 800 år gamle Pilegrimsleden som går fra franskegrensen i øst og strekker seg helt til Finisterre (Verdens ende) i Galicia i vest. Hertil har pilegrimer vandret siden Middelalderen, heter det i en pressemelding fra Turespaña.

Hellig år 120 ganger



Et hellig år er langt ifra noe man kan oppleve hvert år, dette blir det 120. i rekken siden man startet denne markeringen, i år 1182. Men kun tre ganger i historien har man besluttet å la et hellig år strekke seg over to år, markeringen i år er faktisk én av disse. På Vikingodden får du lære hvorfor.

Via utstillingen får du også en innføring i hva den hellige porten er, samt mange andre grunner til hvorfor vandring langs pilegrimsleden har utviklet seg til å bli en populær ferieform over de siste årene. Og årsakene er ikke nødvendigvis religiøst begrunnet. Dette er en veldig bærekraftig måte å feriere på. Man tar beina til bruk som fremkomstmiddel og støtter lokale reiselivsrelaterte bedrifter og serveringssteder på sin ferd.

Etablerte pilegrimsruter

Gå fra Larvik til Santiago



– Med utstillingen ønsker vi å belyse en sakte og bærekraftig form for observasjon og turisme, her betraktes landskapet i sakte tempo, vandrende mens man snegler seg gjennom landskapet.

– Via utstillingen får man et innblikk i gamle tradisjoner som fremdeles den dag i dag holdes i live, det enten være gamle fangstmetoder, overtro eller byggeskikk. Dette, i kombinasjon med trim, hyggelige møter med lokalbefolkningen og ikke minst, god mat og drikke, må jo bli den perfekte måte å feriere på! lokker Spanias Turistkontor.

Tillegsinfo til den mest spreke: Nå er det faktisk også mulig å gå helt fra Larvik til Santiago med oppmerkede ruter!

Utstillingen innvies torsdag den 8. juli, utendørs på Vikingodden i Tønsberg og er gratis for den besøkende.