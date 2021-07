5 fantastiske rundreiser i Trøndelag

Denne artikkelen er levert av Trøndelag Reiseliv.

Enten du skal til Trøndelag, eller reiser gjennom Trøndelag, må du ikke gå glipp av de fantastiske opplevelsene de små avstikkere kan by på. Vi gir deg her tips om fem rundreiser i Trøndelag. Enda flere tips finner du på trondelag.com.

Elvelangs Namsen

Hva med å overnatte i et gammelt togsett - midt over Namsen, en av landets beste lakseelver? Foto: Grim Berge

Folk reiser fra hele verden for å fiske i 23 mil lange Namsen – Queen of rivers – som snor seg gjennom fem kommuner i Namdalen. I Grong og Overhalla samarbeider flere bedrifter under paraplyen «Elvelangs Namsen». Enten du kjører eller sykler, opplever du landlig idyll – og alt fra bryggeri og garnbutikk til kafe, gårdsutsalg og lokalmat.

Trenger du overnatting? Hva med å ta natta i et gammelt togsett, parkert på ei bru over Namsen? Du må for all del ikke unngå å stoppe på gårdsbakeriet på Jørem, med de nydeligste bakevarene, bakt med egendyrket urkorn. Se mer på elvelangsnamsen.no/.

Den Gyldne Omvei

På Øyna i Inderøy kan du spille fotballgolf til en upåklagelig utsikt. Foto: Marius Rua/trondelag.com

Vegstrekningen Den Gyldne Omvei er rundreiseklassikeren i Trøndelag. I det vakre kulturlandskapet i Inderøy kommune er det kort mellom mat-, kunst- og kulturopplevelser. Her kan du besøke kunsthåndverkere i sine verksted, produsenter av gårdsmat og brygg av ypperste kvalitet, historiske minnesmerker, galleri og kunstmuseum.

Nærheten til sjøen gir gode muligheter for bading, fiske, båt- og friluftsliv. Velger du overnatting her, finner du raskt hvilepulsen i fredelige omgivelser. Se mer på dgo.no.

Perler på en snor

Besøk det aktive båtbyggeriet ved Kystens Arv på Stadsbygd i Fosen. Glem ikke rebusløypa «Jakten på jekteskipper Olsens pengeskrin» for de minste. Foto: Synlig.no

En time unna Trondheim finner du Perler på en snor – en opplevelsesreise gjennom den vakre halvøya Fosen. Perlene består av unike overnattingssteder, fine opplevelser og spennende aktiviteter. Besøk setre i drift og lokalmatprodusenter, kos deg med unik handel, utflukter til vanns og til lands, interessante kulturminner, galleri og museer, eller hva med å teste Nord-Europas nest lengste klatresti? Alt med nærhet til den flotte Trondheimsfjorden. Se mer på perler.info.

Øyrekka

Det blir ikke mer ramsalt enn på Øyrekka. Foto: Marius Rua/trondelag.com

Du kjenner sikkert til Hitra og Frøya, men hvorfor ikke ta turen helt ut i havgapet? Øyrekka er en rundtur i maritime omgivelser du sent vil glemme. På vakre Mausundvær kan du spise lunsj på Havna Kafé med den råeste havutsikten. På Bogøya er Handelshuset et selvsagt besøk – en tidsreise til tida hvor kystsamfunnene var selve bærebjelken i det norske samfunnet.

Reisen videre til Sula gir mulighet for et bedre måltid på Terna Brygge, og et besøk i Atelier Stangsuund. Vil du krydre turen med spektakulær overnatting, kan du booke deg inn i fyrvokterboligen på øya. Hurtigbåten tar deg rundt på Øyrekka, les mer på oyrekka.no.

Route 26

Lokale matopplevelser venter omtrent ved hvert stopp i Trøndelag. Disse ostene kan du få smakt ved Gangstad gårdsysteri i Inderøy. Foto: Marius Rua/trondelag.com

Route 66 har du kanskje hørt om, men kjennner du til Route 26 i Stjørdal? Besøk ni vakre gårder med «noggå attåt» som de selv sier. Smak deg gjennom Stjørdalsføret, nyt fersk gårdsbakst, besøk de mange håndverksutsalgene og møt gårdsdyra i sine riktige omgivelser. Gårdsmelka fra Kilnes Gård har vunnet «Årets produkt» under Trøndersk Matfestival, glem heller ikke Eidum Gårdsbakeri og Ersgards bringebærbresserte lammelår – for å nevne noe! Les mer på route26.no.