Østens mest eksklusive spa

På femstjernershotellet Chiva-Som, som nylig ble kåret til verdens beste spadestinasjon 2020 av Condé Nast Traveller, kan du få alt fra avansert hudpleie og massasje til Botoxbehandling og spesialtilpasset vektreduksjonsprogram.

Chiva Som Thailand Foto: Chiva Som Thailand

Hotellet åpnet i 1995 og var da en pioner innen helsereiser. Som så mange av verdens beste hoteller, var ikke målet med Chiva-Som å ta imot betalende gjester.

Grunnleggeren, avdøde Boonchu Rojanastien, en bankmann og tidligere thailandsk visestatsminister, ønsket at villaen hans i Hua Hin skulle være et tilfluktsted for familie og venner, langt borte fra Bangkoks galskap.

Chiva Som Thailand Foto: Chiva Som Thailand

Hemmeligheten til den langvarige suksessen skal være at stedet fornyer seg jevnlig, og ble nylig ferdig med en fire år lang renovasjon. Her kan du spise godt, men samtidig føle at kroppen har godt av det du putter i deg. Du kan trene med personlig trener, gjøre yoga når dagen gryr og meditere ved solnedgang.

www.chivasom.com