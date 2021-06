I sommer er det fortsatt norgesferie som gjelder, og med økt belastning på en rekke større og mindre reisemål, ønsker Scandic å bidra til at turistene viser omtanke både for miljøet og hverandre.

For å legge til rette for dette, lanserer selskapet nå «I travel with care» i alle markeder i Norden, samt Tyskland og Polen.

Forpliktende vaner



Ved å forplikte seg til å følge ti gode vaner for reisende i sommer, tjener man 2000 poeng ved fremtidige opphold på Scandic-hoteller. De gode vanene er utviklet av Scandics avdeling for bærekraft, og dekker alt fra å smile til andre reisende og velge plantebaserte alternativer fra menyen, til å rydde og resirkulere avfallet sitt. Hensikten med kampanjen er å redusere miljøavtrykket som følge av turismen i sommer.

På Scandics familiehoteller over hele Norge vil maskoten Sigge være til stede i sommer. På egne Sigge-stasjoner vil det tilbys et aktivitetstilbud til barna, og én av disse aktivitetene vil være søppelplukking. Fra midten av juli deler vi ut hansker og gjenbrukbare søppelposer, og sørger for at søppelet blir resirkulert når det returnerer til hotellet.

– Det siste året av pandemien har vi vist at vi klarer å ta ansvar og tillegge oss nye vaner når det kreves av oss. Vi i Scandic er opptatt av å gå foran som et godt eksempel, og vise at små handlinger som å reise miljøvennlig, velge plantebasert mat fra menyen eller sørge for at søplet resirkuleres, kan utgjøre en stor forskjell for miljøet vårt, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scandic Norge, Tine Birkeland Westby.

Bærekraft-fokus siden 1990-tallet

«I travel with care»-kampanjen er en del av Scandics langsiktige bærekraftstrategi, og har til hensikt å øke bevisstheten om nettopp dette; at små handlinger og omtenksom fremferd kan bidra til å skape en bedre verden – både i sommer og i det lengre løp. Belønningen for å støtte kampanjen og forplikte seg til å følge minst én av de gode vanene, er 2000 Scandic Friends-poeng som blir disponible neste gang man bor på et Scandic-hotell.

– Gode vaner bør belønnes, og det føles bra å kunne gi en påskjønnelse til de som gjør en innsats for å reise sporløst og bidra positivt. Samtidig skal vi som hotellkjede fortsette å vise vei, bygge på vår lange historie innen bærekraftarbeid og sørge for at hotellene våre etterlater seg et så lite klimaavtrykk som mulig, sier Birkeland Westby.

Siden 1990-tallet har Scandic samarbeidet med ulike selskaper og organisasjoner for å løse utfordringer knyttet til bærekraft, og siden 1996 har alle hoteller rapportert på dette. Selskapet var tidlig ute med å fase ut engangsprodukter, har byttet til 100 prosent fornybar elektrisitet og lanserte initiativet som oppfordret gjester til å henge opp håndkleet sitt, som har bidratt til å spare tusenvis av liter med vann på hotellene.



Matsvinn på agendaen

Scandic var også den første hotellkjeden i Europa som tilbydde klimasmarte, hundre prosent plantebaserte burgere, og kjedens restauranter har et sterkt fokus på å redusere matsvinn. I samarbeid med aktører som Too Good To Go, Karma og ResQ Club, har Scandic bidratt til å redde rundt 150 000 måltider i året i Norden.

Det foreløpig siste tiltaket i bærekraftsatsingen er «I travel with care».

– Bærekraftarbeidet er en viktig rettesnor i arbeidet vårt, og er noe som inspirerer og motiverer ansatte ute på hotellene. Disse møter tusenvis av gjester daglig, og klarer de å inspirere noen av dem til å gjøre noe positivt for miljøet, så kan det utgjøre en stor forskjell. Sammen kan vi bidra til endring, sier direktør for bærekraft i Scandic Hotels Group, Magnus Ljungberg.

Scandics ti gode vaner: