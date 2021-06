Fiskher finner fisken – nå også i ferskvann

Det siste året har 170.000 nordmenn lastet ned appen som viser hvor man kan

fiske hva, og hvordan langs hele norskekysten. Nå kommer Fiskher også til 50.000 innlandsvann og elver.

– Se for deg at du kjører innover i landet, langs en vei hvor du ikke er kjent. Forbi det ene vannet etter det andre. Kanskje du ser ringer i vannoverflaten, og lurer på hva som er under – om det i det hele tatt er fisk? Nå trenger du ikke å lure. Du kan ta frem mobilen, og ved ett enkelt tastetrykk få opp en oversikt over hva slags fisk som lever i hvert enkelt vann. Det er innlandsfiskernes våte drøm, det, sier Asgeir Alvestad i en pressemelding.

Fiskher viser deg hvor du kan fiske hva, og hvordan, både i innlandet og langs kysten.

Digital fiskeguide

Han er Norges mest meritterte fritidsfisker, og en av opphavsmennene bak Fiskher. Etter lansering i fjor sommer gikk den norske fiskeappen, som den gang utelukkende tok for seg sjøfiske, rett til topps hos Apple og Google. I dag bruker både nordmenn, dansker og svensker det digitale verktøyet som gjør dem til bedre fiskere.

Og nå er den endelig her, løsningen innlandsfiskerne har ventet på, og som gjør Fiskher til den mest komplette fiskeappen på markedet. I tillegg til å vise vei til mer enn 45.000 gode fiskeplasser i sjøen, har den nå oversikt over nær 50.000 vann, elver og innsjøer, og hva som lever der.

Finn ditt fiskevann

Ved hjelp av ett enkelt klikk kan du kjøpe fiskekort til Inaturs fiskevann i appen.

Mens fiskefeltene i sjøen er registrert på bakgrunn av blant annet avanserte kart, værdata og kunnskap om de ulike artene og deres bevegelsesmønstre, har man brukt en annen fremgangsmåte for å finne fram til ferskvannsfisken.

– Langs kysten har vi definert hva som er gode fiskeområder for 16 ulike arter, fra lengst nord til lengst sør i landet. I innlandet viser vi hva slags fisk som er i hvilke vann og elver. Om du lurer på om det er fisk å få i vannet ved hytta, eller hvor du bør dra etter ørret, røye eller 30 andre ferskvannsarter, har vi samlet all informasjonen i appen vår. Her finner du det du trenger å vite for å fiske i 50.000 ulike ferskvann, sier Trond Svandal.

Han er matematiker, programmerer og ikke minst en svært erfaren fisker, og har paret det som finnes av informasjon om innlandsfiske med moderne teknologi.

Unik søkefunksjon

– Vi har samkjørt faktiske registreringer av fisk fra Artsdatabanken med den mest komplette oversikten over vann og innsjøer i hele Norge, NVEs innsjødatabase. Med dette som utgangspunkt har vi satt opp en dynamisk database som korrigerer feilregistreringer og supplerer der det gjøres nye observasjoner. På den måten har vi utviklet en unik søkefunksjon som lar deg filtrere på fiskearter, slik at du kan finne frem til akkurat den eller de artene du er på jakt etter. Genialt både for nybegynnere og for fiskere med mer erfaring, som vet hva de må se etter for å finne akkurat det de vil ha, mener Svandal.

– Er det stor gjedde du er på jakt etter, bør du for eksempel velge et vann hvor det også går abbor, sik, laue eller sørv, som er byttefisk til gjedde. Skal du fiske med barna, bør du kanskje styre unna gjedda, men finne et vann med mange arter hvit fisk, og fiske med mais eller mark. Da får du nesten helt sikkert napp, og du slipper at gjeddene har tatt den fisken du egentlig gjerne skulle hatt. Slike tips får du også i Fiskher, forteller Svandal.

Kjøp fiskekort i appen

Fiskher har utviklet en søkefunksjon som lar deg filtrere på fiskearter, slik at du kan finne frem til akkurat den eller de artene du er på jakt etter.

For i tillegg til å fortelle hvilke vann som er fiskeførende, og hva slags fisk du kan regne med å finne der, gir appen deg råd til utstyr, teknikk og fiskemetode. Du får tilgang på de beste satellittbildene og kartene, du kan føre fangstdagbok, og – dersom du vil, dele fangstene dine med andre. I appen kan du også holde deg oppdatert på fredningssoner, minstemål og vær- og vindforhold. I tillegg har Fiskher en svært avansert fiskegjenkjenner som ved hjelp av kunstig intelligens og kameraet på mobilen din forteller deg hva du har fått på kroken, om du ikke skulle vite det selv.

– Akkurat som ved kysten, tror vi Fiskher vil være et fantastisk verktøy både for dem som fisker et par ganger i året og for de mest erfarne, som fisker hver dag. Ikke minst fordi man sømløst kan kjøpe fiskekort til alle Inaturs fiskevann i appen, en etterlengtet løsning som vil gjøre innlandsfisket lettere tilgjengelig også for dem som vanligvis bare fisker i sjø, mener Alvestad.

Enkel, men detaljrik

Det tror også Morten Pedersen, daglig leder av Inatur Norge AS, landets største leverandør av fiskekort.

– Her har Fiskher laget en enkel og tilgjengelig løsning som vi synes er veldig spennende. Ved å tilby detaljert informasjon om de ulike fiskemulighetene i Norge tror vi flere vil kunne få glede av norsk natur, sier han.

– Vi har jobbet sammen med Fiskher i lang tid med ett mål for øyet: Å gjøre fiskegleden så tilgjengelig som mulig, der folk er. Med denne løsningen tror vi på gode opplevelser for enda flere, sier Pedersen.