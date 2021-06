Kombinerer tog og fjordcruise i Narvik

Norway’s best AS kjøpte seg inn i Arctic Train, som går i rute på Ofotbanen,

høsten 2020, og har siden det inngått samarbeid med flere reiselivstilbydere i regionen.

-Vi ønsker å vise gjestene den flotte Rombaksfjorden og gi de et innblikk i den unike krigshistorien fjorden har. Samtidig vil fjordproduktet tilføre et rundreisekonsept i Narvik, med Arctic Train, vandring og fjordopplevelse tilbake til Narvik, sier Solrun Hjelleflat, administrende direktør i Norway’s best AS, i en pressemelding.

Fartøyet Fjord Lady har tidligere gått i rute på Fjærlandsfjorden i Vestland. Foto: Norway's best / Sverre Hjørnevik

Fjord Cruise Narvik

Ruten har avgang fra Narvik to ganger daglig og er et produkt eid av Norway’s best AS.

Det er fartøyet Fjord Lady som skal operere ruten. Turen til Rombaksbotn tar omtrent 1 time og 15 minutter. Om bord er det plass til opp mot 100 passasjerer, og det er plass til å nyte utsikten både inne fra salongen og ute på dekk. Gratis lydguiding via appen Voice of Norway vil være tilgjengelig for gjester som ønsker å vite mer om det man ser underveis. Forfriskninger og lette retter kan kjøpes i kiosken.

-Vi har stor tro på produktet og at det komplementerer andre opplevelsesprodukt i Narvik, forteller Hjelleflat.

I 2021 er det planlagt 64 driftsdager fram til og med 21. august, mens for 2022 er det planlagt en lengre sesong fra midten av mai til midten av september.

Kombinasjon med Arctic Train

Opplev Rallarveien i kombinasjon med Arctic Train og Fjord Cruise Narvik. Foto: Norway's best / Sverre Hjørnevik

Rutetidene er tilpasset slik at man kan kombinere en togreise med Arctic Train og vandretur på Rallarveien med fjordcruiset. Hver dag gjennom hele sesongen vil det være mulig å ta toget til Katterat stasjon, enten direkte eller ved retur fra Bjørnfjell, og gå den historiske Rallarveien ned til Rombaksbotn hvor man tar båten tilbake til Narvik.

I tillegg vil man på lørdager og alle dager mellom 5. - 25. juli kunne ta toget fra Narvik til Bjørnfjell kl. 09:10 og gå Norge på tvers på Rallarveien.

Både halvdagsturen med vandring fra Katterat stasjon og heldagsturen Norge på tvers er tilpasset aktive nordmenn på Norgesferie, og passer både for de historieinteresserte og de som bare ønsker en tur gjennom vakker arktisk natur.