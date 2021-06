Mandag 21. juni tok hun fatt på de nærmere 2500 kilometerne fra nord til sør i

Norge på el-sykkelen sin. 39-åringen fra Steigen i Nordland er i dag uten nyrefunksjon, og venter på en ny nyre.

I mellomtiden lever hun takket være dialyse. Dialysemaskinen, som renser blodet hennes, blir med i en bobil som skal følge henne på turen.

Stina er en av over 500 nordmenn som i dag venter på et nytt, livreddende organ. Ventelistene har doblet seg på ti år, og blir stadig lengre og har økt spesielt mye for nyre.

Stina Isabels store ønske er at turen får mye oppmerksomhet, slik at enda flere sier ja til organdonasjon – og flere liv kan reddes. Ikke minst hennes eget. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Sykler for livet og alle som venter

Stina har lenge ønsket å gjøre noe for å skape oppmerksomhet om organdonasjon, men også å få frem viktigheten av fysisk aktivitet for nyresyke og dialysepasienter.

– Livet mitt er satt på vent, men samtidig er det det eneste livet jeg har. Selv om dette prosjektet vil koste meg mye, både fysisk og psykisk, gjør jeg det for alle som venter, og for meg selv. Å være lenket til en dialysemaskin i timevis fire ganger i uka er også veldig tungt. Jeg vil vise at livet må leves her og nå. Og så jeg vil at flere forstår viktigheten av organdonasjon, sier hun i en pressemelding.

Hennes store ønske er at turen får mye oppmerksomhet, slik at enda flere sier ja til organdonasjon – og flere liv kan reddes.

Ikke minst hennes eget.

Dialysemaskinen, som renser blodet til Stina Isabel, blir med i en bobil som skal følge henne på turen. Foto: Karoline O.A.Pettersen

Det holder å si ja til dine nærmeste

Hvis man ønsker å være organdonor, er det viktig at dine nærmeste pårørende kjenner til det. Det er din vilje til organdonasjon som gjelder. Man kan i tillegg fylle ut Donorkort™, som er en bekreftelse på at dine nærmeste er informert.

– Helse-Norge er fantastisk og flere og flere nordmenn sier ja til organdonasjon. Men vi trenger flere. Vi er mange som har så lyst til leve, i mange år til, sier Stine.

Sykkelturen vil vare i omtrent tre måneder, og etter planen skal Stina være i mål i slutten av september. Underveis vil hun møte blant annet politikere, helsepersonell, transplanterte og mennesker som har blitt berørt av organdonasjon og transplantasjon, eller som vil vite mer om organdonasjon og nyresykdom.

Her finner du hele reiseruten til Stina Kontakt informasjonssjef Aleksander Sekowski hvis du ønsker å møte Stina, eller trenger mer informasjon.

Landingsside: sykle.organdonasjon.no

Turen støttes av Stiftelsen Organdonasjon og Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) , og er finansiert av Stiftelsen Dam.