Åpner søvnspa i Portugal

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

Nei. Slutt. Fy. Ingen har tid til dine bløte vitser om da du sjekket inn på hotell for å teste madrassen.

Alle skjønner hva du mener. Absolutt alle.

Sånn, da var det tid for å ta dette seriøst. Eller iallefall så seriøst som man kan. For i Portugal åpner det nå et hotell dedikert til madrassen.

En reise i god søvn



Ideen er enkel, folk liker seg på hotellet, og 80 prosent av tiden de er på hotellrommet bruker de i sengen. Det er mye mer enn man gjør hjemme, så en god madrass har altså litt å si.

For snart ska du ut å reise. Passet er gravd frem fra pre-covid-arkivet, og laminert fast i vaksinepasset. Verden, her kommer du.

Og et av stedene som dermed åpner i passende tid er Hästens Sleep Spa. Sverige, tenker du. Feil, sier vi. Portugal er stedet der du kan teste noe av det ypperste den svenske luksusmadrassprodusenten kan by. En reise i god søvn, ville PR-byråene kalt det.

Ifølge Robb Report, som har intervjuet sjefen for selskapet bak dette, Tiago Quaresma i O Valor do Tempo, var det naturlig å gå i samarbeid med Hästens. Quaresmas far grunnla selskapet på 90-tallet, og har alltid vært opptatt av historie.

Mikrohotellet er derfor plassert i Coimbra i Portugal, nær Joanina-biblioteket, som står på Unescos verdensarvliste. Så da var det visst naturlig å velge et svensk familieselskap som også liker historie.

LES OG DUSJ: Baderommet skal hylle det berømte biblioteket rett utenfor hotellet. Foto: Hästens Sleep Spa Hotel

5.000 kroner natten

Smoothere enn den forklaringen skal være rommene.

15 rom er hovedattraksjon, selv om hotellet byr på restaurant og tak-lounge utelukkende for hotellets gjester.

På hvert rom står en Hästens limited edition Herlewing-madrass til ca 350.000 kroner. Og for de 20 prosentene du ikke er i sengen, så kan du vurdere badet. Flislagt med 1.200 håndlagde og gullbelagte marmor-bokrygger, som alle skal korrespondere med bøker tilgjengelig til låns på hotellet.

Med på kjøpet får du også opplæring i de beste søvnmetodene og spillelister som skal gjøre det svært behagelig å sove. Prisene starter på rundt 5.000 pr. natt, men da er mat og drikke inkludert.