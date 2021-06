Denne artikkelen er levert av Fjord Norway



VESTLANDET: – Tanken er at du setter bilen på lading her hos oss og så går tur opp til Preikestolen. Det er en fin tur på 4-5 timer. Laderne vi setter opp er derfor ikke hurtigladere. Det trenger vi ikke når folk legger inn en tur mens de lader, forteller Helge Kjellevold i en pressemelding fra Fjord Norway.

Fjord Norge-regionen har laget en oversikt over hvor du kan mikse lading og kulturopplevelse.

Kjellevold er daglig leder i Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling AS, selskapet som nå setter opp elbilladere ved foten av det populære reisemålet. Ladepunktene stod ferdig siste uken i mai i år. Preikestolen er ett av stedene i oversikten.

Mer og mer reise med elbil



­– Vi er spente på hvordan feriereisende vil ta imot dette tilbudet, men vi ser jo at det er en trend at folk reiser mer og mer med elbil, og at de reiser lenger. Vi tror denne trenden fortsetter fremover og ønsker å tilby infrastruktur for elbillistene, sier Kjellevold.

Etableringen av lademuligheter ved det ettertraktede turstedet er et resultat av etterspørsel, men henger også sammen med at Lysefjorden er merket som et bærekraftig reisemål.

– Vi har per i dag ingen ladepunkter ved Preikestolen. Nå får vi 20. Men vi kan øke kapasiteten dersom vi opplever at det er behov. Grunnarbeidet vi gjør nå reder grunnen for opp mot 100 ladepunkter, forteller Kjellevold.

Tett med ladepunkter

Det er ikke bare ved Preikestolen du kan lade bilen samtidig som du opplever Vestlandet. Nobil, en database for ladeinfrastruktur i regi av Enova og Norsk elbilforening, viser at du per i dag finner 926 ladestasjoner fordelt på fylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland.

I fjor sommer var det ifølge Norsk elbilforening 300 000 elbiler på norske veier. Tar man med at elbiler utgjorde 54% av nybilsalget i Norge i fjor , er det mye som tyder på at det blir minst det samme antallet i år. Og el-bilistene er positive til å reise land og strand rundt. I en undersøkelse Norsk elbilforening gjorde etter sommerferien i fjor svarte ni av ti at «ja, de drar gjerne på elbilferie igjen».

Bruk ladetiden på opplevelser

I de store byene på Vestlandet som Bergen, Stavanger, Ålesund og Haugesund er infrastrukturen for elbillading god og det er enkelt å finne ladepunkter i nærheten av sentrumskjernene. Da har du kort vei til kulturaktiviteter som muséer, gallerier, restauranter og kafeer. Flere steder er det også turtilbud i nærheten av ladestasjonene.

Men også utenfor byene er infrastrukturen god. Og ved flere av ladestasjonene på Vestlandet finner du både storslått natur og muligheter for opplevelser i umiddelbar nærhet.

Vi har satt sammen en oversikt på 35 ladestasjoner utenfor de store byene hvor du kan oppleve både kultur og natur mens batteriet på bilen fylles opp. Opplevelsene er i gangavstand fra ladestasjonene.

Vær oppmerksom på at mange ladestasjoner har tidsbegrensning på hvor lenge du kan lade og at det kan kreve at du må tilpasse hvilke aktiviteter du kan delta på mens bilen lader.

35 ladestasjoner med natur- eller kulturopplevelser i Fjord Norge-regionen:

Fjord Norge - Sør





Riksvei 444: Ogna, Rogaland

Lad dine egne batterier samtidig som bilen fylles opp med ren energi. Kjører du Nordsjøveien kan et ladestopp ved Ognastranden være et fint avbrekk. Nyt de lange hvite sandstrendene, utsikten og lukten av salt sjø. Ognastranden er den sørligste av Jæren-strendene. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 19 minutter

Fylkesvei 450: Byrkjedal, Rogaland

Er man på vei med elbilen til dem mer trolske naturen i Gjesdal bør man ta ruta gjennom Gloppedalsura . Vel gjennom Nord-Europas største steinrøys kommer man til Byrkjedalstunet , et kulturhistorisk hotell med restaurant og eget lysstøperi. Egne ladepunkter har de også. Ladestasjonen består av 3 ladere. Mens bilen står til lading kan man ta med barna inn i lysstøperiet hvor barn kan dyppe, farge og pynte sine egne lys. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 1 minutt

Fylkesvei 450: Vikeså, Rogaland

I Vikeså kan du lade bilen, mens du går en tur i FN- og aktivitetsparken. Et fint sted for barn som har sittet stille i bilen og som trenger å røre på beina. Her finner du en 2,5 meter høy klatrestein, turnapparater, klatrestativ, balanseapparat og en steinpyramide. Parken er et minnesmerke over soldater fra Rogaland som er falt i tjeneste for FN. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 7 minutter

E134: Etne, Rogaland

Lad bilen mens du nyter nydelig fjordutsikt, lærer om Folgefonna nasjonalpark og spiser hjemmelaget lokal mat på Åkrafjordtunet i Etne. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 1 minutt

E39: Tysvær, Rogaland

Ta en svømmetur mens bilens batteri fylles opp. Tysværtunet badeanlegg er åpent året rundt og har tilbud til både barn og voksne. Rett utenfor anlegget finner du ladestasjoner fra flere ulike operatører. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 2 minutter

Fylkesvei 523: Preikestolen, Rogaland

En av Norges største turistattraksjoner med ca. 300 000 besøkende hvert år. Mange reiselivseksperter hevder at utsikten fra toppen av platået er verdens beste. Ved Preikestolhytta - startpunktet for turen - finner du nå 20 ladepunkter. Gangavstand til toppen: ca 2 timer

Foto: Fjord Norway / Mattias Fredriksson

Fylkesvei 48: Rosendal, Rogaland

I Rosendal kan du besøke det lille slottet Baroniet Rosendal mens du lader bilen i sentrum av det lille tettstedet. Slottet, som er fra 1665, har en rik og spennende historie. Et besøk i hagen er nødvendig – her finner du over 1700 blomstrende rosebusker. Gangavstand fra ladepunkt : ca. 12 minutter

Fjord Norge Midt

Fylkesvei 49: Norheimsund, Vestland

Lader du bilen i Norheimsund har du Steindalsfossen i gangavstand. Fossen er en av de mest besøkte i Norge. Den har et fall på 50 meter og er spesiell fordi du kan gå på baksiden av vannfallet uten å bli våt. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 37 minutter

I Norheimsund finner du også Hardanger Maritime Museum. Dette er et levende museum hvor du kan oppleve håndverkere restaurere og bygge båter. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 4 minutter

Hardanger Maritime Museum Foto: Visit Hardangerfjord / Simon Sjøkvist

Fylkevei 7: Øystese, Vestland

Kunsthuset Kabuso byr på skiftende utstillinger, et rikholdig program for arrangement, aktiviteter for barn og unge. Skulptursamlingen Ingebrigt Vik museum og lysverket Hardanger Skyspace er også en del av tilbudet. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 3 minutter

Fylkesvei 572: Ulvik, Vestland

Vandre gjennom de bugnende frukthagene fra sentrum i Ulvik og opp til sidergårdene. Frukt- og siderruten er den eneste i sitt slag i Norge. På veien kan du besøke tre fruktgårder som driver med produksjon av eplemost, sider og brennevin. Alle gårdene har gårdsutsalg. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 33 minutter.

Ulvik i Hardanger Foto: Fjord Norway / Robin Strand

Olav H. Hauge var en av de viktigste norske lyrikerne på 1900-tallet. I Olav H. Hauge-senteret i Ulvik får du innblikk i Hauges liv og han litterære verk. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 4 minutter

Riksvei 13: Odda, Vestland

I Odda kan du besøk Lindehuset som er en avdeling av Kraftmuseet. Dette er et regionalt kulturhus som blant annet tilbyr utstillinger. Eller du kan besøke KraftLaben vitensenter hvor du finner interaktive utstillinger og ulike aktiviteter for store og små. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 6 minutter

E16/Riksvei 13: Voss, Vestland

På Voss finner du flere ladestasjoner, som for eksempel i nærheten av Voss Gondol. Ta turen opp på Hangurstoppen 820 moh. Herfra kan du gå en runde i panoramaløypa eller nyte en kopp kaffe på Hangurstoppen Restaurant. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 6 minutter

Eller du kan følge Visit Voss sin gatekunstguide . På turen vil du se Vangskyrkja og mest sannsynlig en paraglider eller to som lander på plenen ved siden av Voss Kulturhus.

Voss Gondol Foto: Hunnalvatn Media / Jon Hunnålvatn Tun

Fylkesvei 560: Øygarden, Vestland

Ved Fjell festning kan bilen lade på parkeringsplassen mens du opplever den tyske festningen fra 2. verdenskrig. Utforsk de ulike bunkersene med interessante historier, både om soldatene og krigsfangenes liv, men også om bygdefolket som levde i skyggen av festningsfjellet. Det er også fine turmuligheter i området, og kafe med nydelig utsikt. Gangavstand til toppen: ca. 29 minutter

Fylkesvei 565: Kilstraumen, Vestland

På Kilstraumen Brygge tilbyr de lading på vanlig kontakt (har kapasitet til flere biler). Mens du venter kan du enten bare slappe av i restauranten med god mat og hyggelig utsikt, eller du kan benytte bilpausen til å være fysisk aktiv. Kilstraumen Brygge tilbyr sykkelutleie så du kan sykle til Vardetangen, Norges vestligste fastlandspunkt. Ønsker du heller å komme ut på vannet, har de båter og kajakker til leie. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 1 minutt

Fjord Norge Nord

Fylkesvei 569: Modalen, Vestland

Fra ladestasjonen på Mo i Modalen kan du lade kroppen i naturen mens du kurerer rekkeviddeangsten. Med flere turløyper med ulik lengde og vanskelighetsgrad, kan du velge den som passer for deg. Modalen er Norges nest minste kommune målt i antall innbyggere, kun Utsira har færre. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 10 minutter

Riksvei 5: Sogndal

I Sogndal finner du flere ladestasjoner. Og mens bilen lader kan du spasere, sykle eller jogge på Fjordstien gjennom Sogndal. Da er du sikret vakker utsikt til Sognefjorden og lyden av bølgeskvulp langs ruten. Langs stien er det sett opp flere benker der det er fint å sitte, lekeplasser og treningsapparater. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 1 minutt

Riksvei 5: Kaupanger, Vestland

I Kaupanger kan du ta turen bort til Kaupanger Stavkirke, mens du lader bilen. Den er 102 m² stor og har 22 staver, og blir derfor ofte referert til som "katedralen blant stavkirker". Gangavstand fra ladepunkt: ca. 32 minutter

E 16: Gudvangen, Vestland

I Gudvangen kan du lade bilen samtidig som du fyller på med Vikinghistorie. Vikinglandsbyen «Njardarheimr» tar deg 1000 år tilbake i tid. Her kan du vandre rundt og lære mer om vikingenes historie. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 1 minutt

Njardarheimr, Vikingbyen Foto: Vikingbyen Gudvangen

Riksvei 5: Fjærland, Vestland

I Fjærland er ladestasjonen lokalisert rett ved Norsk Bremuseum. Dette er et interaktivt museum for hele familien som gir deg kunnskap om breer og klima på en ny og spennende måte. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 1 minutt

Fylkesvei 55: Gaupne, Vestland

I Gaupne kan familien ta seg et forfriskende bad i fjorden eller ta seg en tur på Lustrabadet hvor du er garantert at vannet er litt varmer enn i fjorden. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 2 minutter

Riksvei 5: Florø,Vestland

I sentrum av Florø finner du flere ladestasjoner. Og mens du lader bilen kan du for eksempel se byen ved å følge kulturvandringsløypen i sentrum eller følge turstien til friluftsområdet Storåsen dersom du ønsker å strekke på beina. Har du behov for å fylle bilen med mye strøm kan du kanskje rekke en tur innom Kystmuseet. Gangavstand fra ladepunkt: ca 2 minutter

Florø Foto: Visit Fjordkysten

Fylkesvei 617: Måløy,Vestland

På Måløy kan du besøke Måløyraidsenteret og bli bedre kjent med de dramatiske morgentimene 27.desember 1941. I løpet av 10 minutt falt over 560 engelske bomber over Måløy. De neste seks timene var det full krig på øya.

Måløy er også kjent for sin gatekunst som representerer den rike kystkulturen. Det er 18 veggmalerier i regionen – de aller fleste i gangavstand fra ladestasjonene i sentrum. Gangavstand fra ladepunkt: 1 minutt

Gatekunst i Måløy Foto: Visit FjordKysten

Fylkesvei 608: Askvoll,Vestland

Kunst er også i søkelys på Askvoll. Her kan du bli med på kulturvandring i kunstmaleren Anders Askevold sine fotspor. Løypen tar deg med til steder med tilknytning til Anders Askevold sitt liv. Du vil også få oppleve hvordan naturen og bygda har satt sitt preg på kunstnerens malerier. Løypen har 11 stopp, og tar om lag 1 time og 30 minutt å gå. Så her kan det være at du må flytte bilen bort fra ladestasjonen underveis på kulturvandringen. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 2 minutter

Fylkesvei 57: Fjaler,Vestland

I Fjaler har du alle muligheter til å bli bedre kjent med den folkekjære dikteren Jakob Sande. I gangavstand fra ladestasjonen finner du Jakob Sande- tunet og du kan bli med på vandring i Jakob Sande sine fotspor i sentrum av tettstedet. Løypen har 7 stopp, og tar om lag 1 time og 20 minutt å gå. Så her kan det være at du må flytte bilen bort fra ladestasjonen underveis på kulturvandringen. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 2 minutter

Fylkesvei 607: Hyllestad,Vestland

Kvernsteinsparken i Hyllestad er et utendørsmuseum i de største steinbruddene fra vikingtida og mellomalderen i Skandinavia. I hundrevis av steinbrudd jobbet steinhuggere og med å ta ut kvernstein. Kvernstein var noe alle måtte ha. Uten kvernstein ble det ikke mel og ingen mat. Dette var en stor industri med dyktige håndverkere, drevne handelsfolk og mye penger involvert. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 11 minutter

Kvernsteinsparken Foto: Visit FjordKysten

I Hyllestad kan du også bli med på kulturvandring sammen med Martha. Martha vokste opp i Hyllestad rett etter 2. verdenskrig og har bodd her mesteparten av livet sitt. Hun viser deg «sitt» Hyllestad og forteller om barndommen sin, om spennende uteleker, harde slåsskamper mellom gutter og jenter og en farlig tur opp til Lihesten. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 2 minutter

Fylkesvei 606: Solund,Vestland

I Solund er det et vel av aktiviteter du kan gjøre mens du lader bilen. Du finner blant annet en kulturvandringsløype i sentrum, du kan ta en tur opp på utsiktspunktet Ramnenipa eller kanskje spille en runde frisbeegolf? Gangavstand fra ladepunkt: ca. 5 minutter

E39: Førde,Vestland

I Førde kan du besøke Sogn og Fjordane Kunstmuseum samtidig som du lader bilen. Museet har 800 kunstverk og har årlig 20 000 besøkende. Utstillingene skifter, så her er det noe for enhver smak. I tillegg til de mange interessante utstillingene er museumsbygningen i seg selv et spennende byggverk med et helt eget uttrykk. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 14 minutter

Dersom du ønsker å strekke litt på beina er det mye spennende å se på i Førde sentrum, men du kan også ta turen opp i Hafstadkleiva. Dette er en tur- og mosjonsløype som starter i sentrum og som raskt tar deg opp i høyden slik at du får god oversikt over Førde og omegn. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 5 minutter

Geirangerfjorden Foto: Fred Jonny Hammerø / Møre og Romsdal fylke

Fylkesvei 63: Geiranger, Møre og Romsdal

Geiranger har mange ladestasjoner i sentrum og ved overnattingsbedrifter og attraksjoner.

Ved for eksempel Norsk Fjordsenter finner du 25 ladepunkt. Norsk Fjordsenter er et besøks- og formidlingssenter for Vestnorsk fjordlandskap og for Geirangerfjorden verdensarvområde. Utstillingene viser det spennende og særegne fjordlandskapet som fikk verdsarvstatus av UNESCO i 2005. Gangavstand fra ladepunkt: ca. 1 minutt