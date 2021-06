Vi går rett på sak:

London

Mange rynker på nesa over engelsk mat, dels med rette, men de siste 20-25 årene har tradisjonell britisk mat rykket adskillige hakk opp på den gastronomiske skala.

Det er imidlertid ikke derfor vi uten å nøle erklærer London som en av Europas viktigste matbyer. Det skyldes at den britiske metropolen samler all verdens kjøkkener, og kan by på restaurantopplevelser i absolutt alle sjangere, med til dels skyhøy kvalitet.

London Foto: Dreamstime

Gå på en gastropub for en klassisk «Sunday roast» eller spis Peking-and i et av de mange hølene i veggen du finner i Chinatown, oppsøk trestjerners gastronomiske templer som Alain Ducasse at The Dorchester eller for den saks skyld en av restaurantene til Gordon Ramsey.

Et annet hett tips er en tur på Borough Market for litt gatemat, mens byen ellers er full av perler som serverer indisk, italiensk, meksikansk, peruviansk, japansk og mye annet.

London er en udiskutabelt fordomsfri matby med positive overraskelser rundt hvert hjørne.

Paris Foto: Colourbox

Paris

Det kryr av innbydende restauranter i Paris som serverer veldig god, klassisk fransk mat.

Men vel så interessant som den stolte gastronomiske tradisjonen franskmennene opprettholder er neobistrokulturen, også kalt bistronomi. «Bevegelsens» opphavsmann Yves Camdeborde gikk simpelthen lei av å lage de samme klassiske rettene og sausene på de velrenommerte gourmetrestaurantene og ville heller lage god fransk mat på en annen måte, mat alle kunne ha råd til og ikke bare de med fetest lommebok. Nå driver han hotellet Le Relais Saint-Germain med den flotte restauranten Le Comptoir du Relais, og har flere andre spisesteder, men han er ikke alene om slike serveringssteder.

Neobistroer kjennetegnes av at man kombinerer både kostbare og rimelige råvarer, ikke er redd for å bruke uvanlige stykningsdeler, og det er heller ikke uvanlig å fokusere på et lavere kjøttinntak.

Naturvin er det åpenbare vinfølget, det er sjelden duker på bordene, og stemningen er bestandig «uformell».

Noen restauranter å anbefale er Clown Bar, Septime, Le Chateaubriand, Le Dauphin og L’Epi Dupin.

Barcelona Foto: Helle Øder Valebrokk / Finansavisen

Barcelona

Kjøkkenet i Katalonias hovedstad er herlig innovativt. Mye av takken for det skal rettes til pioneren Ferran Adrià som drev elBulli utenfor Roses frem til 2011. Blant hans viktigste samarbeidspartnere var lillebroren Albert som i dag driver sitt lille restaurantimperium elBarri.

De fem restaurantene Tickets (tapas), Pakta (peruviansk-japansk, det vil si «nikkei»), Enigma (gourmet), Bodega 1900 (vermuteria) og Hoja Santa (meksikansk) ligger i steinkasts avstand fra hverandre, og er alle – på hvert sitt vis – å anbefale. Du kommer ikke slengende fra gata og må bestille bord god tid i forveien.

Barcelona er imidlertid veldig mye mer.

Som så mange steder i Spania er det også her ofte snakk om tapas – forskjellige småretter som går godt til et glass vermut eller vin i farta – eller som helt fint kan utgjøre et stort og deilig måltid. Ingen trenger å forlate Barcelona sulten, for å si det slik.

Andre favoritter å trekke frem er Dos Palillos og Suculent (begge gourmet), La Cova Fumada (lokal kneipe i Barceloneta) og Bar Muy Buenas (tapas-ish).

Berlin Foto: Helle Øder Valebrokk / Finansavisen

Berlin

Berlin er europeiske individualisters høyborg, og som seg hør og bør finner du her alt fra elegante Michelinrestauranter til den aller beste curry würst (Konnopke’s Imbiss i Prenzlauer Berg) og döner kebab (Tadim Kebab i Kreuzberg) som er å få kjøpt for penger.

En Michelinrestaurant det virkelig er verdt å slå et slag for er Einsenternull. Her benyttes kun tyske råvarer, noe som vil si at ingredienser som for eksempel pepper, sitron og olivenolje ikke er i bruk.

Cookies Cream er en annen interessant Michelinrestaurant som kun serverer vegetarmat – av ypperste klasse. Symptomatisk nok for Berlin ligger den gjemt bort i en sliten bakgård, men bestill for all del bord og let den frem. Maten er fantastisk.

En annen interessant restaurant å nevne er Blend. Slik navnet tilsier er dette en ekte «blandingsrestaurant» med småretter som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i Berlin, det vil si med mat fra så å si hele verden.

Gamla stan - Stockholm Foto: Colourbox

Stockholm

Du trenger ikke reise langt for å spise godt.

Stockholm har en restaurantflora vi bare kan drømme om i vår egen hovedstad, og nivået er til dels skyhøyt. Her skinner muligens trestjernersrestauranten Frantzén aller sterkest, men like bak finner du gourmettempler som Gastrologik, Aloë og Oaxen Krog (to stjerner), Ekstedt, Etoile, Sushi Sho og Agrikultur (én stjerne), og selvsagt et hav av utfordrere i alle prisklasser.

Noe av det beste med svenskenes restaurantdrift er lunsjkulturen. De fleste serveringssteder tilbyr et par-tre forskjellige dagens retter til en billig penge slik at det går an å spise seg gjennom deler av byen uten å risikere ruin.

Oaxen Slip har sin noe enklere Oaxen Krog som serverer nydelige retter til en billig penge, og en annen lunsjvinner er Gastrologiks «avlastningsrestaurant» Speceriet der du også får fantastisk gourmetmat på tilnærmet tilbud.

Anbefales kan også Den gyldene freden i Gamla Stan. Her har Filip Fastén (Agrikultur) tatt over vertshuset fra 1722 og serverer elevert husmannskost.

Et par til

San Sebastian, Spania Foto: Colourbox

Her er ti andre strålende matbyer litt utenfor allfarvei og folks bevissthet, om ikke de andre frister:

Antwerpen

Göteborg

San Sebastian

Porto

Lyon

Bologna

Athen

Madrid

Istanbul

Reykjavik