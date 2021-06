Dette venter i Sverige for fullvaksinerte nordmenn

Artikkelen er levert av Opplev Sverige.

I Sverige skjer det mye spennende for tiden når det kommer til natur- og kulturopplevelser. Blant annet digitale kunstopplevelser med kjente kunstnere, tilrettelagte matopplevelser utendørs og et splitter nytt museum på vestkysten.

Her er noen av nyhetene hos söta bror:

Digital kunstopplevelse i Dalarna

Du kan beundre Carls kunstverk og Karins vakre tekstiler, i tillegg til å vri og vende på objekter og studere rommene som ofte figurerte som motiver i Carls bilder i detalj med den nye appen. Foto: Carl Larsson gården

Kunst- og kulturinteresserte rundt om i verden får en unik mulighet til å delta på en digitalt guidet tur på Carl Larsson-gården. Det kjente svenske kunstnerparet, Carl og Karin Larssons hjem i Dalarna kan utforskes via en app, hvor du får et innblikk i kunstnernes liv og virke. I appen kan du gå på guidede turer i familien Larssons fantastiske kunstnerhjem. Hvert rom kan utforsket med 360 graders foto, som gir besøkende en følelse av å stå midt i rommet. Du kan beundre Carls kunstverk og Karins vakre tekstiler, i tillegg til å vri og vende på objekter og studere rommene som ofte figurerte som motiver i Carls bilder i detalj.

Appen gjør det mulig for alle å delta på en guidet tur - uten tidsmessige, geografiske eller fysiske hindre. Du får også tilgang til eksklusivt materiale som besøkende ikke har sett før. Appen finnes på svensk og engelsk og koster 129 kroner.

Lei en unik campingvogn og oppdag Värmland med bil

Foto: Värmland Camper

Värmland Camper tilbyr i sommer eventyrlystne turister muligheten til å leie en superkul campingvogn for å utforske fine plasser i grenseregionen. Vognen er utstyrt med alt som trengs for et bekvemt campingliv, med fullutrustet utekjøkken, håndklær, hygieneartikler, toalett, sengetøy, senger, hengekøyer, soldusj og drikkevann. Alt er med andre ord lagt til rette for deg, slik at campingferien blir så komfortabel som overhodet mulig.

Värmland Camper har også utviklet en egen guide til bortgjemte plasser og fine stoppesteder i regionen, som du finner på nettsidene deres. Vognen kan huse totalt fem personer og er også utrustet med et taktelt og et fortelt.

Visit Halland sår blomstereng for biene

Visit Halland-engen. Foto: Alexander Hall

I mai i år sådde Visit Halland en 1,3 kilometer lang eng langs den nasjonale sykkelveien Kattegattleden, som går langs Sveriges vakre vestkyst. Blomsterengen er en del av Visit Hallands bærekraftsarbeid og skal lokke til seg bier og sommerfugler i løpet sommeren. Engen er også til glede for sykkelturister som passerer de vakre blomstene på sin tur langs Kattegattleden. Blomstene som er sådd er nøye valgt ut for å best bevare det biologiske mangfoldet som finnes i regionen.

Dronninger i fokus på Örebro slott

Foto: Örebrokompaniet

Örebros nyeste utstilling «Drottningarna» skildrer ulike kvinner som alle preget sin samtid og som også på ett eller annet vis var med på å forme Sverige. I denne utstillingen er det ikke kongene, men dronningnene som blir løftet fram med deres spennende historier om makt, relasjoner, kjærlighet og intriger. Utstillingen er inspirert av tv-serien med samme navn fra fjoråret, som tar for seg åtte dronninger gjennom tidene. Utstillingen åpner 19. juni og varer fram til 29. august.

Nytt museum på vestkysten

Vargaslättan i Halland. Foto: Lisa Söderholm

I mai i år åpnet Sigfrid Ericson museet på Vargaslättan i Halland. Et museum til minne om den kjente arkitekten som har satt sitt arkitektoniske preg på store deler av vestkysten. Sigfrid var i sin tid hovedarkitekten under Jubileumsutstillingen i Gøteborg og har blant annet tegnet Gøteborg kunstmuseum.

I Simlångsdalen, hvor det nye museet er lokalisert, skapte Sigfrid og kona Ruth en magisk plass med et imponerende parkanlegg, der kunstverk, natur og skjønnhet går hånd i hånd. Den myteomspunnende skogshagen på Vargasslätten er arkitektegnet av Sigfrid og ble påbegynt allerede i 1917. Sigfrid tok med seg vekster fra sine reiser rundt om i verden og plantet disse i parken. Vargaslätten består av tre ulike deler: en skogshage, ett museum og en planteskole. Et perfekt utfluktsmål på solfylte sommerdager.

Nyt et utendørs måltid med samiske smaker

Samiske smaker på Renbiten. Foto: Tobbe Nilsson

Er du glad i å spise utendørs, men ønsker ting litt mer tilrettelagt? Da er det nye bordet på fjellet i Dalarna midt i blinken for deg! Nå er det kommet et nytt Edible country-bord på Renbiten i Grövelsjön . Konseptet «The Edible Country» går ut på å forvandle den svenske naturen til en eneste stor gourmetrestaurant. Det er satt opp bord ute i naturen rundt om i Sverige, som sultne besøkende kan booke for en uforglemmelig matopplevelse utendørs. Menyen er utarbeidet av noen av Sveriges beste kokker og du bestiller råvarer, og om ønskelig en kokk, sammen med bordet.

På Grövelsjön er menyen basert på samiske råvarer fra lokale produsenter. Renbiten, som forvalter bordet, driver reindrift, foredling, gårdsbutikk og tilbud om samiske opplevelser. Bordet er plassert kun 10 minutter fra riksgrensen og det hele er universelt tilrettelagt. Hvis du ønsker å lage maten selv, booker du en toretters lunsjkurv, mens for en helhetsopplevelse går du for «Taste of Sapmi», en fireretters middag som tilberedes over åpen ild.