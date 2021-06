Nordmenns interesse for friluftsliv har aldri vært høyere. Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv mener det er flott at mange kommer seg ut på tur, men er bekymret for forsøpling både på populære turistmål og i nærnaturen.

Nå har de en klar oppfordring til alle som skal ut i norsk natur i tiden framover.

– Det er på tide at folk lærer seg dovett på tur. Ingen har lyst til å komme over synlige spor etter andres dobesøk når de er i naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Unngå å lage svinestier



For å sikre at stedet man er på ikke ender opp som en svinesti, bør man som en grunnregel ta med seg dopapiret hjem etter utendørs dobesøk, sier hun.

Hun understreker at det å gjøre sitt fornødne på en måte som ikke etterlater spor, ikke er så komplisert. Men det krever noen enkle forberedelser.

– På samme måte som man planlegger måltider og annet på turen, bør man også planlegge for eventuelle dobesøk. I tillegg til dopapir og antibac inkluderer det også å pakke med seg noe å ha det brukte papiret i, sier Lier i Norsk Friluftsliv, som i disse dager går ut med en nasjonal informasjonskampanje om pliktene som følger med allemannsretten.

For å gjøre det enklere for deg som er usikker på hva du gjør hvis nøden melder seg på tur, har Norsk Friluftsliv laget noen enkle tips.

UDELIKAT: Syn som dette vil Norsk Friluftsliv ha slutt på. Foto: Synne Kvam

Norsk Friluftslivs fem tips for dobesøk i naturen:

* Vær forberedt, og ha med deg det du trenger ut. Det inkluderer dopapir, håndsprit, en liten spade og en plastpose, gjerne med ziplock, til brukt papir, bind og tamponger.

* Gå langt unna stien. Beveg deg bort fra stier, teltplasser, rasteplasser og andre steder hvor det er sannsynlig at andre går.

* Finn et sted et godt stykke unna vann. Gå minst 100 meter unna bekker, elver eller innsjøer der turfolk fyller vannflasken sin, fisker og bader. Dette er viktig for å hindre forurensning av bekker eller vann.

* Grav et hull i bakken. Er du i skogen og bakken er myk, kan du grave et hull, omkring 20 cm dypt. Når du er ferdig, fyll igjen med jord, steiner, mose eller kvister.

* Ta med dopapiret hjem. Naturen bruker to til fire uker, enkelte ganger flere måneder, på å bryte ned dopapiret. Det er heller ikke hyggelig for andre å komme over tegn etter dobesøket ditt. Dersom du brenner bål, kan papiret også brennes der.