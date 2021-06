Nå som muligheten til å kunne reise igjen sakte, men sikkert nærmer seg, har den globale reisesøkesiden momondo.no lansert sin innledende europeiske bilferieindeks. Norge havnet på 2. plass i kategorien «Trafikk og bærekraft».

momondo ønsker å gjøre det lettere enn noen gang for de som håper på å gjennomføre ferien på veien i sommer, og har analysert 31 land i Europa og rangert dem på tvers av seks kategorier for å utvikle indeksen: vær, sikkerhet og infrastruktur, priser, trafikk og bærekraft, leiebiler og natur og omgivelser

I hver kategori ble det definert 17 faktorer for å oppnå en omfattende oversikt over aspekter som reisende bryr seg om når de skal bestemme seg for en destinasjon for en bilferie.

Europas beste bilferieland

Portugal sikret seg førsteplassen som det beste landet i Europa for en bilferie, og de scoret høy hva gjelder veikvalitet, et stort antall attraktive natur- og landemerker, og prisene på leie av bil.

Portugal scoret også bra på antallet timer med solskinn per år, og har veldig lite luftforurensing og trafikkopphopning.

Spania havnet på 2. plass med høye scorer i lignende kategorier.

Selv om Luxemburg ikke scoret like høyt på vær, sikret det seg tredjeplassen på grunn av sin fantastiske natur og mange landemerker. Gunstige leiebilpriser samt priser på overnatting og drivstoff, i tillegg til avgiftsfrie veier, gjør det også til et land som er billigere å utforske.

Scorene til Norge er ganske polariserte. De har færrest antall bilulykker etter Island, veldig lite luftforurensing og lite opphopning, god miljøvennlig infrastruktur og flott natur og fine omgivelser. Men disse gode resultatene utjevnes av lave scorer på grunn av vær, høye priser og lavere tetthet mellom kultur- og naturarvsteder sammenlignet med andre land.

momondos bilferieindeks gir også en detaljert oversikt over hvilke land som havnet øverst i de individuelle kategorirangeringene.

Europas bilferierende plasserer Norge høyt på listen over trafikk og bærekraft. Foto: Colourbox

Best for trafikk og bærekraft

Denne kategorien omfatter faktorer som påvirker trafikkforhold som luftforurensing, opphopning og antall biler per 1000 innbyggere.

Kategorien tar også hensyn til antallet EV-ladestasjoner for de som leier en miljøvennlig bil.

Nederland havnet på 1. plass, Norge på 2. plass etterfulgt av Finland, Island og Sverige.

Best vær

Lite nedbør og mange timer med solskinn sikrer at Spania tar førsteplassen. Hellas havnet på 2. plass, etterfulgt av Portugal og Tyrkia. Her kan du selv sjekke ferieværet ditt.

Best for sikkerhet og infrastruktur

Landene som scoret bra i denne kategorien har færre bilulykker og gode veier. Sveits sikret seg førsteplassen, og andre land som rangerte høyt i denne kategorien er Nederland, Tyskland, Østerrike og Sverige.

Beste priser

Denne kategorien rangerer landene basert på priser på drivstoff, overnatting og parkering samt bompengeavgifter. Ukraina sikret seg førsteplassen, etterfulgt av Litauen, Russland, Polen og Romania.

Leie av bil

Denne kategorien rangerer land basert på ikke kun hvor mye det koster å leie en bil, men også basert på vurderinger av leiebilselskaper.

Slovakia tok førsteplassen med en seirende kombinasjon av de nest billigste leiebilprisene kombinert med utmerkede vurderinger av leiebilselskaper. Etterfulgt av Slovakia finner vi Latvia, Slovenia, Romania og Polen.

Ifølge momondos bilturister er det ingen som slår Sveits når det gjelder naturopplevelser. Foto: Colourbox

Natur og landemerker

Bestående av to faktorer som det ofte tas stilling til når man vurderer en bilferie: hvor attraktiv naturen i landet er, og antallet natur- og verdensarvsteder. Her er det Sveits sikrer seg førsteplassen med sine majestetiske fjell, innsjøer og skoger, men det er også det landet med tredje flest natur- og verdensarvsteder i Europa i forhold til landmasse.

Luxemburg tar andreplassen, etterfulgt av Østerrike, Portugal og Slovenia.

Hvis du ønsker å se bilferieindeksen og en detaljert oversikt over rangeringene, kan du gå til momondo.no/c/road-trip-index.

momondo tilbyr også en rekke verktøy som hjelper reisende med å søke etter den neste feiren på en enkel og problemfri måte, deriblant søkefiltre og kart med reiserestriksjoner som gir oppdateringer i sanntid om covid-restriksjoner og innreiseregler for individuelle land over hele verden.