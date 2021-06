Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Lørdag

«Nei, dessverre blir det nok enda en sommer i Norge», er blitt en gjenganger blant solhungrige nordmenn som foretrekker charterferie lenger sør på kontinentet.

De får det til å høres ut som en straff.

– Norge er ikke trist og traust, men derimot veldig flott, sier daglig leder Dag Åge Karlsen i Select Collection.

Samarbeidspartner Torunn Tronsvang i Up Norway hiver seg på:

MANGE ÅRS EKSPERTISE: Torunn Tronsvang i Up Norway og Dag Åge Karlsen i Select Collection har inngått et samarbeid om å finne Norges ukjente perler. Tronsvang har destinasjonene, Karlsen har kundene. Foto: Hilde Oreld / Finansavisen

– Vi har noen av verdens beste reisemål og reiser ikke rundt i Norge bare fordi vi må.

Select Collection var kongen av eksotiske reisemål. Før pandemien solgte Karlsen knapt en reise innenlands. Han sendte nordmenn på langtur for over 100 millioner kroner årlig i de gode årene. Så kom pandemien og selskapet måtte stille seg i kø for å søke om coronastøtte. Det eneste markedet de har kunnet jobbe med har vært det norske.

For å få til dette har Select inngått et samarbeid med Up Norway.

Tronsvang har destinasjonene, Karlsen har kundene.

Finansavisen ba de to plukke ut noen av sommerens mest spennende destinasjoner.

Hattvika Lodge i Lofoten Foto: Up Norway

Ikke flokk-guide, men privat guide

– I Norge har vi ingen tradisjon for skreddersøm. Nordmenn skal bestille sine egne reiser, og guide skal de i hvert fall ikke ha. Det er helt tabu. De tror guiding er ensbetydende med å i flokk følge etter en person med flagg.

Men nei, det handler om historiefortelling og påfyll av kultur i tillegg til natur. Vi ser at gjester som i løpet av reisen har hatt en guide, brukt våre anbefalinger på matopplevelser og de som kommer tett på vertskapet er mest fornøyd, sier Tronsvang, som etter fire år har ledet Up Norway til å få betegnelsen reiseekspert av Condé Nast:

TOPPTUR FOR BARN: Holandsmælen 434 meter over havet på Vestvågøy i Lofoten. Foto: Up Norway

– Vi er verdensledende på naturbaserte aktiviteter i Norge, men en utfordring er at det ikke finnes et krav til sertifisering av guider. Men vi vet hvem som er proffe og kan levere i all slags vær. For eksempel fikk en familie på Hattvika Lodge i Lofoten sin planlagte kajakktur avlyst på grunn av stiv kuling.

Guiden foreslo i stedet en enkel topptur til Holandsmælen. Opplevelsen traff akkurat på punktet mellom gøy, utfordrende og adrenalinkick, med imponerende utsikt til det brusende, turkise havet mellom skiftende skydekke i hagl og vind de nesten kunne lene seg mot. Dette ble gjenfortalt med iver!

– Men vi reiser ikke til Norge på grunn av været. Det samme gjelder New Zealand. Dit reiser du også på grunn av naturen og opplevelsene. Norge har mye til felles med New Zealand. De har klart å tiltrekke seg flest av verdens aller rikeste feriereisende. Jeg tror at Norge som reisemål vil fortsette å øke i popularitet, sier Karlsen og legger til at vi må læres opp til at Norge er en komplett feriedestinasjon hvor word of mouth blir mye viktigere enn for eksempel digital markedsføring.

Tronsvang bruker Big Fish Adventure i Hasvik på Sørøya som et eksempel på en lite kjent perle i Norge:

– Kanskje verdens aller beste havfiske!

GUIDE ANBEFALES: Moskus-safari på Dovre. Foto: Up Norway

Det er flere skjulte skatter i Norge.

– I Finnmark står opplevelsene i kø. I Norge har vi stor plass, frisk luft, fantastisk natur, spennende utflukter og små, eksklusive hoteller som skiller seg ut, sier Tronsvang.

– Er det andre opplevelser som har gått under radaren?

– En Moskus-safari på Dovre med guide. Å vandre rundt i det landskapet, og så står dere og ser på moskusene. Det er et adrenalin-rush uten like. Pan Tretopphytter på Finnskogen skiller seg ut blant tretopphyttene og har aktiviteter som gjeddefiske, fuglekikking og Stand Up-padling på myr. Og apropos fuglekikking; På Hornøya utenfor Vardø finnes en internasjonal fuglekikker-destinasjon med 80.000 hekkende sjøfugler. Hornøya er i verdensklasse. Det føles som om du er med i en David Attenborough-dokumentar, tipser Tronsvang.

HORNØYA: Fuglekikker-destinasjonen på Hornøya utenfor Vardø skal være i verdensklasse med sine 80.000 hekkende sjøfugl. Foto: Up Norway

– Det er flere aktører i Norge som leverer på et internasjonalt toppnivå, hevder Karlsen.

De to nevner også Tafjord, som er en del av verdensarven. Her gir for eksempel lokalguidene deg mulighet for å sanke din egen matpakke. Der møter du

produsentene før du tar opp matpakken og nyter på toppen av fjellet. De slår begge et slag for å nyte de lokale opplevelsene i stedet for å bruke tid på å lete etter dem.

– Sjøholt by Knutholmen i Kalvåg er også verd å nevne. Det er et luksus boutique-hotell. Kalvåg er som et lite Lofoten på Vestlandet med flytende badstue, rom med sjel, sjokoladefabrikk, spa, gallerier og en restaurant med sjømat som er helt fantastisk. Men styr unna juli, for da skal alle dit, sier Tronsvang.

SOM ET LITE LOFOTEN PÅ VESTLANDET I: Sjøholt by Knutholmen i Kalvåg. Foto: Up Norway

– Det samme gjelder for Værøy fyr i Lofoten. Et fantastisk fyr pusset opp av Halvor Bakke. Tenk å få være på et slikt fyr i skikkelig storm. Det er det virkelig få som opplever, men definitivt en av Norges perler, tipser Karlsen som har lært mer om Norge de to siste årene enn sine første 51 år til sammen.

IKKE SOM EN VANLIG FYRFERIE: Værøy fyr i Lofoten er pusset opp av Halvor Bakke og resten av Eventyrlig oppussing-teamet. Foto: Up Norway

– Det handler også om å finne det beste vertskapet. Da hotellåpningen på Hotel Ullensvang og sidercruise på Hardangerfjorden ble utsatt, måtte vi finne en nødløsning til fire av våre gjester som fikk deler av ferien sin avlyst. Den lokale siderbonden på Aga sideri steppet inn og tilbød overnatting med privat sidersmaking.

Frokosten laget mor i huset. Middagen fikset Odd Einar Tufteland, som for tiden er travel med å åpne restauranten Siderhuset Ola K. Han fikk med seg kona Hildegunn og disket opp med middag foran peisen i et av de historiske husene på Agatunet. Det er ikke noe som er så stas som å snu en liten ting som ikke går etter planen til noe som hever seg langt over utgangspunktet, sier Tronsvang.