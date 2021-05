Fridtjof Nansen sa en gang "Gi meg en boks fyrstikker og noen March Brown, så skal jeg overleve på fjellet hele sommeren".

Det er ikke mange andre som tør bryte ned fluefiskets magi på denne måten. Før nå.

"Gi meg 12 fluer, så skal jeg klare meg godt" sa høyskolelærer i fluefiske, Tore Litleré Rydgren, ifølge en pressemelding fra Statskog.

Flere ut i fristelse

Mens fluefiskets mysterier frister stadig flere og leverandørene går tomme for utstyr, har Jakt- og fiskepodden satt seg fore å lede enda flere ut i fristelse. Bak podcasten står Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Folk bombarderes av tusenvis av fluemønster, og fluefiskernes vester har så mange fluer at de nærmest kan ryste forsikringsselskap i de finansielle grunnvollene om de kommer på avveie.

Derfor laget vi et oppdrag: Lag "Den norske flueboksen". Universet av fluemuligheter skal kokes ned til et minimum. De skal fungere gjennom sesongen på ørret, harr og røye.

Den norske flueboksen Foto: Tore Litleré Rydgren

Skrekkblandet fryd

Høyskolelærer i fluefiske, Tore Litleré Rydgren, tok utfordringen med bekymret mine, men nå er boksen klar. Rydgren har analysert seg fram til sine 12 utvalgte.

- Dette er egentlig helligbrøde, og jeg forventer mange stramme kommentarer og lett kokende kommentarfelt fra kunnskapsrike fluefiskere landet rundt som mener at dette er uhørt forenkling. Men samtidig synes jeg dette er skikkelig gøy, fordi dette kan bidra til at flere får øynene opp for denne fantastiske fiskeformen, sier Tore Litleré Rydgren.

Plattform å starte på

Han understreker samtidig at "Den norske flueboksen" er en plattform.

- Det er mulig at Nansen kunne hatt sine ord i behold og overlevd, men mye av moroa med fluefiske handler om å imitere fiskens naturlige byttedyr og utvikle nok kunnskap om fisken og byttedyra til å kunne overliste fisken på fiskens egne premisser. Derfor tror jeg 12 fluemønster kan være en perfekt start for å bli hektet på fluefiske, og så vokser nok antallet på seg i takt med fiskeinteressen, sier Rydgren.

De 12 utvalgte

Helt tilbake til fluefiskets begynnelse har fiskerne sett variasjonen i fiskens diett i løpet av året. I 1496 gav Dame Juliana Berner ut sin fiskebok hvor hun lanserte 12 mønstre/imitasjoner for fiske gjennom året. Disse ble senere også gjengitt i boka til Izaak Walton. Rydgren opprettholder de lange tradisjonene og havner på totalt 12 mønstre. Disse tar deg gjennom en hel sesong på jakt etter ørret, røye og harr. Laksefiske er blant fiskeformene som er holdt utenfor.

Griffith Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 1 Griffith Gnat

Et gammelt, velprøvd mønster - kanskje en av de aller beste allroundfluene som finnes. Grei å ha for å imitere tørr mygg. Bør bindes litt rufsete, da fisker den bedre og spinner ikke fortommen så lett.

Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 2 Buzzer

Variasjoner over buzzertema er mange, men man må begynne et sted. Denne er enkel og har med nøkkelkaraktertrekkene til myggpupper - segmentert kropp og litt rød kontrast.

Wollybugger Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 3 Woolly bugger

Kanskje verdens mest populære streamermønster. Kan varieres i det uendelige, men kulehode, flash og ulike farger. Skal du ha en i tillegg til svart, så prøv en hvit.



Parachute Adams Foto: Tore Litleré Rydgren





Nr 4 Parachute Adams

Gammelt amerikansk mønster som med sitt to-fargede hackle og generelle døgnfluedesign funker som imitasjon på mange døgnfluearter. Sørg bare for å ha den ulike størrelser.

Mørk brun Klinkhamer Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 5 Mørk brun Klinkhamer

Godt klekkermønster som duger godt i strømmende vann. I tillegg er det den første fluen du bør ty til når myrdøgnfluene klekker. Det er en av de viktigste døgnfluene på stille vann.

Hareøre Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 6 Gold ribbed hares ear med gullhode

Alle bør ha en gullhodenymfe i boksen. Kan fiskes både i elv, med eller uten indikator og på stillevann.

Vulgata Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 7 Vulgata/Danica (stor døgnflue)

Dette er de store døgnfluene som byr opp de største ørretene til dans. Vulgata finner du primært på stille vann og danica i elv. Men, de er ganske like - du trener bare en imitasjon.

Spent spinner Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 8 Spent spinner

Når du døgnfluene har parret seg, legger egg, da dør de gjerne på vannflaten. De blir liggende på overflaten med vingene ut og er et lett bytte for fisken. Når vi opplever slike spinnerfall, blir fisken gjerne selektiv på disse døde døgnfluene og uten en spent spinner i boksen, er du sjanseløs. Dette er også noe av det vakreste fluefisket.

F-fly Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 9 F-fly

En helt suveren multiimitasjon som fisker bra på både døgnflueklekkinger og når de små vårfluene piler rundt. Duger også når vårfluenes svømmende pupper toger inn mot land.

Cdc and elk Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 10 Cdc and Elk

Stor vårflueimitasjon som fisker bra både i stillevann og i elv. Kan stripes med suksess. Prøv å fiske den stripende på fjellet når det blåser.

Daddy Longleg Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 11 Daddy Longleg

Fjellflua for den tålmodige stillevannsfisker. Egentlig et landinsekt som på grunn av dårlige flyveegenskaper havner utpå vannet.

Maur Foto: Tore Litleré Rydgren

Nr 12 Maur

Det er grunn til at bjørn gidder å spise maur. Det ligger også i fiskens instinkter å gjøre hva den kan for å fange disse proteinrike godbitene. Skog og fjell, prøv å fiske på vindsiden, der mauren naturlig vil blåse utpå.

Bakgrunn for lista

* Mønstrene er gjennomprøvde og flere har en fartstid på over mange ti-år.

* Du skal ha mulighet til å fiske under alle forhold - også når fisken ikke vaker.

* Det er lov med flere krokstørrelser. Adams mener vi for eksempel at du bør ha krok 12 til 18.

* Store lokale variasjoner. Nord til sør, og lavland til fjell. Du må sette sammen din egen flueboks - ut fra hvor du fisker.

