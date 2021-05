Norgesferie 2021: 11 utsiktspunkt du ikke må gå glipp av på bilferien

I Norge har 18 veistrekninger status som Nasjonal turistvei. 11 av disse finner du på Vestlandet.

De nasjonale turistveiene er nøye utvalgte veier gjennom det vakreste vi har av norsk natur og kulturlandskap. Langs veistrekningene har dyktige arkitekter latt naturen bestemme form og farge på rasteplasser og utsiktspunkter, og hentet inspirasjon fra runde, myke svaberg, dype fjorder og spisse tinder.

Fjord Norge har samlet 11 utsiktspunkter som utfordrer det vi tradisjonelt forbinder med utsiktspunkter. For den beste utsikten får du ikke alltid kun fra svimlende høyder. Noen av Fjord Norges utvalgte utsiktspunkter er en knapp meter over havet.

1. Utsikten, Nasjonal turistveg Gaularfjellet (Fv613)

Utsikten er et av de nyeste tilskuddene av flotte utsiktsplatåer på Vestlandet, men den er like fullt på toppen av listen vår. Den helt spesielle utsiktsplattformen minner om en dekonstruert pyramide som balanserer på 700 moh. med en utsikt over ruvende fjell, lyngheier og dype fjorddaler.

Utsikten ved Nasjonal turistveg Gaularfjellet. (Bildet er fra juni 2016, kort tid etter at anlegget ble ferdig). Arkitekt: code arkitektur as. Foto: Jiri Havran/Nasjonale turistveger

2. Stegastein, Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet (Fv5627)

Stegastein er eleganse og stil i fast form, med en utsikt som tar pusten fra deg. Treplattformen som svever 30 meter ut fra fjellveggen har glassfront og gir deg et aldri så lite magasug der du henger, 600 meter over Aurlandsfjorden. Veien som snirkler seg opp fjellsiden fra bygda Aurland er åpen hele året, så avhengig av når du besøker kan du se snøkledde fjell som speiler seg i en nesten svart fjord, spirende bjørkeknopper i fjellsidene eller røde og gylne høstfarger.

Utsiktspunktet Stegastein på Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet. Arkitekt: Todd Saunders / Saunders & Wilhelmsen. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

3. Askevågen, Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen (Fv64)

Den lille plattformen omgitt av glassvegger på Askevågen hever seg knapt over havoverflaten. Her er du i øyehøyde med holmer og skjær og har 360 graders utsikt til det mektige Atlanterhavet og skjærgården. Landskapet er like fascinerende når det er badet i sol som når havet viser krefter, og på våte dager er det best å ha på seg regnklær når bølgene kaster seg mot de buktende broene.

Askevågen utsiktspunkt, Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen. Punktet ligger ytterst på en molo, beskyttet av glass mot vær og bølgesprut. Arkitekt: 3 RW - Jakob Røssvik. Landskapsarkitekt: Smedsvig. Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen

4. Vøringsfossen, Nasjonal turistveg Hardangervidda (Rv7)

Enorme mengder vann fra Hardangervidda samles i den buldrende Vøringsfossen i Øvre Eidfjord. Fra utsiktsplatået øverst kan du se og ikke minst høre fossen falle 182 meter rett ned i Måbødalen, et slående vakkert ingenmannsland. Vøringsfossen er en av Norges mest kjente fossefall, og den dramatiske naturen står i stor kontrast til fredfylte fjordbygder og fruktgårder nede ved Hardangerfjorden.

5. Trollstigen, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen (Fv63)

På toppen av Trollstigen finner du ikke bare én utsiktsplattform, men et nettverk av gangveier og trapper som leder deg til store og små installasjoner. Kledd i beskjedne rustfarger passer arkitekturen perfekt inn blant mose og lyng, og lar naturen være blikkfanget. Her ser du rett ned på Trollstigvegen som snirkler seg opp fra den grønne dalen og oppover den bratte fjellsiden.

Den store utsiktsplattformen ved Trollstigen byr på enestående utsikt og lett og trygg tilgjengelighet. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter as. Landskapsarkitekt: Multiconsult. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

6. Nedre Oscarshaug, Nasjonal turistveg Sognefjellet (Fv55)

Dette urnorske og ville, denne skarpe fjelluften og lyngheier så langt øyet kan se, et utemmet ingenmannsland er det som møter deg på Sognefjellet. Veien som binder sammen kyst og innland var en gang en viktig handelsåre mellom Øst- og Vestlandet, og bak glassteleskopet på Nedre Oscarshaug har du den beste utsikten til de alpine toppene ved Hurrungane.

Siktekikkert i glass ved Nedre Oscarshaug, Sognefjellet. Instrumentet anviser navn på fjelltopper i omegnen. Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk. Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen

7. Skjervsfossen, Nasjonal turistveg Hardanger (Rv13)

Tvillingfossen mellom Voss og Granvin har et fall på 150 meter, og på stien og trappene opp langs fossen kan du utforske fossefallet fra alle vinkler, eller ta en pause ved en av rasteplassene. Pass på så du ikke kommer for nær, etter tunge regnbyger har mang en nysgjerrig besøkende fått seg en kald og frisk dusj.

Fotsti gjennom steinur og tett skog langs Skjervsfossen i Granvin, Nasjonal turistveg Hardanger. Stien er anlagt av spesialarbeidere fra Nepal. Arkitekt/landskapsarkitekt: Østengen og Bergo as. Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen

8. Eldhusøya, Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen (Fv64)

Gangstien som snirkler seg rundt den knøttlille Eldhusøya er en rundtur som passer for absolutt alle. Du er så nære Atlanterhavet som du kan komme, og de slumrende kreftene minner deg stadig på hvem som er sjefen her ute i havgapet. På idylliske solskinnsdager hvisker havbrisen nesten uhørlig om styggevær og storm, og andre dager blir hviskingen til et mektig brøl.

Stien rundt Eldhusøya ved Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen. Stien gir meget god fremkommelighet samtidig som den beskytter det sårbare kystterrenget mot slitasje. Foto: Harald Christian Eiken/Nasjonale turistveger

9. Ørnesvingen, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen (Fv63)

Halvveis opp hårnålssvingene langs Ørnevegen fra Geiranger kommer du til Ørnesvingen. Den lille utsiktsplattformen midt i svingen er et av de aller beste stedene å fotografere eller bare nyte synet av fossefallene som stuper rett ned i den Verdensarvlistede Geirangerfjorden.

Utsiktspunktet Ørnesvingen høyt over Geirangerfjorden, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen. Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

10. Steinsdalsfossen, Nasjonal turistveg Hardanger (Fv49)

Steinsdalsfossen skiller seg fra de andre fossene på listen da det er det eneste stedet hvor du kan gå bak de buldrende vannmassene (nesten) helt uten å bli våt. Fossen som ligger ved inngangsporten til Hardangerfjorden er på sitt mest storslåtte i mai og juni når snøsmeltingen starter i fjellene.

Steinsdalsfossen ved Norheimsund i Kvam kommune, Nasjonal turistveg Hardanger. Stor vannføring gir en ekstra dimensjon til denne spektakulære naturattraksjonen. Landskapsarkitekt: Grindaker AS. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

11. Høllesli, Nasjonal turistveg Ryfylke (Fv523)

Det nye tilskuddet til turistveien i Ryfylke ble offisielt åpnet tidligere i år. Her får du mektig utsikt mot praktfulle Lysefjorden. Utsiktspunktet Høllesli ligger ikke langt fra fergeleiet i Oanes, og dette er et fint sted for å spise medbrakt lunsj.