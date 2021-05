Denne blogg-artikkelen er levert av Bergans.

Sommeren 2020 ble spådd å ha overfylte fjellturer, men slik ble det ikke. Det er likevel god grunn til å tro at mange vil oppsøke fjellet. Velger du litt annerledes enn alle de andre er det gode sjanser for at fjellsommeren 2021 blir uforglemmelig.

– Det var veldig mange som gikk Besseggen i en kort periode sommeren 2020. De to siste ukene i juli og de to første i august hadde vi ikke kapasitet til alle som ville bo hos oss. Ellers hadde vi mer enn god nok plass resten av sesongen, sier Marius Haugaløkken.

En av Norges mest populære fjellturer

Haugaløkken er bestyrer på Gjendesheim turisthytte i Vågå, øst i Jotunheimen. Selve utgangspunktet for å gå en av Norges mest populære fjellturer.

– Det kan jo hende at folk får øyene opp for å endre reisemønstret sitt sommeren 2021. Det er en fordel å komme i ytterkantene av sesongen for de som ønsker fjellet mer for seg selv, sier Haugaløkken i Bergans-bloggen.

Han legger til at Gjendesheim må redusere kapasiteten i sommer på grunn av smittevernskrav. DNTs flaggskip har 200 sengeplasser, men kan bare bruke 170 av dem i sommer.

LUFTIG DRØM: Romsdalseggen Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Færre i fjellet

I 2020 spådde flere medier at Besseggen ville få over 170 000 besøkende i løpet av sommeren. Grunnlaget for spådommen var en fersk Ipsos-undersøkelse der nordmenn over 18 år ble spurt om hvor de tenkte å reise i løpet av den første korona-sommeren.

– Antallet besøkende havnet langt under det tallet. I løpet av 2020 gikk 40 000 turgåere over Besseggen. Tatt i betrakting toppåret 2018 hvor det var 57 000 som gikk turen, bommet undersøkelsene ganske godt, sier Kari Sveen, nasjonalparkforvalter i Jotunheimen.

På Trolltunga i Ullensvang kommune, som har sett en eksplosiv økning i turister det siste tiåret, var situasjonen den samme. 40 prosent færre tok turen til Trolltunga i juli 2020 sammenlignet med juli 2019, ifølge ABC Nyheter.

Selv om antallet nordmenn som gikk turen i 2020 gikk markant opp, er vanligvis rundt 90 prosent av de som besøker det kjente turmålet, utenlandske turister.

– Det er få utenlandske turister og det er en unik sjanse til å oppleve naturen med god plass og mindre fotokø, sa daglig leder Åse Marie Evjen i Trolltunga AS til Hardanger Folkeblad.

2021 er sommeren for fjellturer

Fjellturer har likevel blitt stadig mer populært blant nordmenn, og i 2020 dro nordmenn på 4,1 millioner reiser med fjellturer som reisemål. Dette medførte at flere enn én av fem reiser var fjellturer i 2020. Vanligvis er omtrent 1 av 10 reiser til fjellet. Fjellturer var særlig populært i de to siste kvartalene i 2020, sier en fersk rapport fra SSB.

De siste årene har nordmenn reist på omtrent 3 millioner reiser til storbyer, men i 2020 foretok vi bare litt over 1 million reiser til storbyer. Dette kan sees i sammenheng med myndighetenes anbefalinger om ikke å reise utenlands og ønsker om å reise til steder hvor det er lettere å holde anbefalt avstand til andre mennesker, sier rapporten.

Men utlendingene uteblir mest sannsynlig i stor grad også sommeren 2021, og vi får fjellene våre for oss selv nok en sommer. Derfor er kanskje sommeren 2021 den beste muligheten på lenge til å reise på de mest kjente fjellturene?

Under finner du guide til noen av landets store turer og noen tips til deg som vil unngå mennesker enda mer, men fortsatt nyte samme utsikten som fra de mest kjente fjellene.

ØDE FJELL: Gjende Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Fjellet for deg selv

Her er noen alternativer i nærheten av de mest populære fjellturene i Norge. Topper og turer som ikke vil ha den samme mengden fotturister, men mye av den samme utsikten.

Alternativ til Preikestolen:

Bakken gård og Hengjandenibbå. Bakken gård ligger lengre inn i Lysefjorden fra Preikestolen fjellstue, og du kan nå den idylliske gården både med hurtigbåt til Bakken kai og 30 minutters gange til fots enten fra Songesand (1 time) eller Preikestolen fjellstue (6-7 timers gange). En fin rute er å ta båten inn og gå tilbake til Preikestolen fjellstue. Når du passerer Hoppet kan du nyte den fantastiske utsikten over Lysefjorden før du eventuelt tar en avstikker til miniatyrutgaven av Preikestolen - Hengjandenibbå.

Alternativ til Kjerag:

Flørlitrappene. I Flørli ved Lysefjorden ligger Norges lengste trapp, men flott utsikt utover Lysefjorden. Trappa består av 4 444 trinn, og går langs rørgaten fra Flørli kraftstasjon til Ternevatn. Den er 740 meter lang og opptil 45 grader bratt. Om du vil ha en ekstra fin tur, kan du gå innom den nye og spektakulære turisthytta kalt Skåpet. Flørli er også mer enn bare trappene, det er et helt lite samfunn fra kraftutbyggingen, og med kafe i den gamle krafthallen. Det anbefales ikke å gå ned Flørlitrappene, men det er en fin alternativ vei rundt. Det går også rutebåt til Flørli.

Alternativ til Trolltunga:

Kinsarvik – Stavali. Turen fra Husedalen til Stavali turisthytte er et godt alternativ. Mest kjent for sine spektakulære fossefall, men også for grønne daler og svaberg langs elven, utsikt over flotte fjellpartier og vill natur. Se blant annet den spektakulære Søtefossen på veien og avslutt turen med et stampebad 1024 meter over havet. Stavali turisthytte er et godt utgangspunkt for turer videre innover Hardangervidda.

Alternativ til Romsdalseggen:

Bispen eller Kongen. I Romsdalen ligger fjellene som perler på en snor. Om du drar til toppen av Trollstigen kan du enten følge stien ut til kanten avTrollveggen, eller gå andre veien, inn til fjelltoppene Bispen eller Kongen. Begge toppene gir spektakulær utsikt, men turene opp er ganske bratte. Her må man være litt fjellvant og tåle høyder.

Alternativ til Besseggen:

Bukkelægret. Bukkelægret et godt alternativ til Besseggen. Fjellet ligger på den T-merkede stien mellom Gjendebu og Memurubu i Midt-Jotunheimen, og har en bratt stigning fra Gjendebu på ca 500 høydemeter opp til platået på Memurutunga. Fra Memurutunga går turen videre over Sjugurdtinden og ned til Memurubu. På de bratteste partiene er det sikret med kjetting og wire som man kan holde seg i. Man har hele tiden praktfull utsikt over vestenden av Gjende, Gjendevannet og fjellene på sørsiden.

LUFTIG: På Romsdalseggen Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

De klassiske fjellturene

Disse turene er blant Norges mest populære, og du vil ikke være alene her. Til gjengjeld vil du se noe av det mest spektakulære landet har å tilby.

Preikestolen:

Turen fra Preikestolen Fjellstue til Preikestolen er en av Norges mest gåtte fjellturer. Over 270 000 mennesker tar turen ut på det svimlende fjellplatået hvert år.

Selve turen ut til Preikestolen er unnagjort på under to timer for deg som er vant til å gå i ulendt terreng. Barn og utrente turgåere vil bruke mellom to til tre timer hver vei. Høydeforskjellen er 330 meter og distansen 3,8 kilometer. Vel fremme venter et flatt platå på 25 ganger 25 meter som henger 604 loddrette meter over havet. Stien er bred og flere plasser er det laget opp steintrapper. Ikke undervurder turen, den er lengre enn du tror. Kombiner gjerne turen med et måltid eller en overnatting på Preikestolen Fjellstue.

Turen er best å gå mellom april og oktober.



Besseggen:

Det er gode grunner til at Besseggen er en av landets mest populære turer. Den fantastiske utsikten over det ville fjellområdet og nasjonalparken Jotunheimen i kombinasjon med de bratte passasjene gir en god følelse av mestring. Turen er ikke spesielt vanskelig og ikke veldig utsatt, men gir likevel en luftig følelse med det grønne Gjende-vannet 400 meter lenger ned på den ene siden, og det dypblå Bessvatnet på den andre.

Turen over Besseggen går mellom Gjendesheim og Memurubu. Start gjerne med en overnatting på Gjendesheim før du tar båten inn til Memurubu over Gjende og går derfra. Besseggen er 16 kilometer lang, og det høyeste punktet ligger på 1 743 moh. Regn rundt åtte timer på hele turen.

Høysesongen for å gå Besseggen er juli og august, samt de første helgene i september. Besseggen kan man likevel ofte gå tidlig i sesongen, og til langt ut på høsten. Turvante barn ned i 7-årsalderen klarer turen fint.

Kjerag:

Kjerag er majesteten i Lysefjorden, inn i landet fra Stavanger. Med sine 1 000 loddrette meter blir selv Preikestolen liten i betraktning. Den loddrette og blankskurte granittveggen har lenge vært beundret fra fjorden, men ønsker du en annerledes opplevelse bør du ta turen opp til Kjeragplatået og Kjeragbolten.

Selve Kjeragplatået er goldt med mye stein og blankskurte berg. Terrenget er tungt og krevende, men vel fremme får du lønn for strevet. Hele veien opp har du birds view mot Lysefjorden. Når toppen er nådd, er det lett å finne Kjeragbolten.

Fotomagneten er en sten som er presset inn mellom to loddrette bergvegger og er lett å komme seg ut på. Det vil garantert gi likes-rekord på Facebook og Instagram.

Galdhøpiggen:

Norges høyeste fjell gir en formidabel utsikt over fjellområdet Jotunheimen. Galdhøpiggen, med sine 2 469 moh., er mer enn et fjell. Det er også et symbol på forholdet mellom nordmannen og fjellet. De fleste nordmenn vet hva 2.469 står for. Til tross for dette behøver man ikke være fjellklatrer for å nå toppen. Langt derifra faktisk.

Fra Juvasshytta er det relativt enkelt å ta turen opp, for folk i normalt god form. Rundturen tar cirka syv timer. Fra Juvasshytta er det breføring over isbreen ”Styggebrean” og opp til toppen. Returen går samme vei, eller ned til Spiterstulen, en annen hytte. Dette er en familievennlig tur som passer for turvante barn. Det er likevel 7-års aldersgrense for deltakelse på breføring over Styggebrean.

På toppen av Galdhøpiggen finnes det er liten hytte som serverer brus, kaffe og enkel mat. Det er også mulig å kjøpe postkort her. Tidligere var hytta et postkontor, som det høyeste i Nord-Europa.

Romsdalseggen:

Romsdalseggen er lett tilgjengelig og gir spektakulær utsikt ut over Romsdalsfjellene i Møre og Romsdal. Med fjellene Trollveggen, Romsdalshorn og Vengetindene som de mest markante turkameratene i horisonten, kan turen regnes som storebroren til Besseggen. Legg til fantastisk fjordutsikt og elven Rauma som slanger seg langt nede i dalen mot byen Åndalsnes, så har du en tur som fyller minnekortet.

Turen tar seks til åtte timer, og er middels krevende. Etter den første stigningen, kan man velge om man går normalruten over selve eggen, eller en litt lettere variant der man unngår partiene som gir mest luft under vingene.

Turen kan gås fra våren og frem til snøen kommer på høsten, men krever godt vær.