Allerede nå merker Trysil at interessen er stor. Det største resorthotellet, Radisson Blu Resort Trysil, ligger 68 prosent foran bookingtallene på samme tid i fjor.

Trysil har akkurat avsluttet en spesiell vintersesong, som de rapporterer "etter forholdene" gikk veldig bra. God planlegging og et godt samarbeid i Trysil har vært nøkkelen for å skape trygge rammer for gjestene gjennom koronaåret.

Nå rigger de seg for det som ser ut til å bli nok en Norgesferie-sommer.

- Vi har stor tro på at årets sommer kommer til å bli veldig bra. I fjor hadde vi en rekordsommer, med mange «nye» gjester. Vi hadde gjester som kom kjørende helt fra nord og sør i Norge, sier Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef i Trysil i en pressemelding.

– Og gledelig ser vi at bestillinger både på overnatting og aktiviteter begynner å komme.



Trysil får Norges største pumptrack Foto: Bike Solutions

Norges største sykkelbane i Trysil

Årets store nyhet i Trysil er en 2.600 kvadratmeter stor pumptrack, som blir Norges største av sitt slag.

Trysil fikk allerede i 2016 sin første asfalterte pumptrack, eller sykkelbane med kuler, hopp og doserte svinger. Denne er blitt så populær at Trysil nå ser seg nødt til å bygge nok en slik sykkelopplevelse.

- Vi fortsetter å utvikle sykkelanlegget vårt. Pumptrack er nærmest blitt en folkesport, så vi forventer at den nye banen vår vil tiltrekke seg enda flere sykkelglade familier i sommer, forteller Olve Norderhaug, leder i Trysil Bike Arena.



Sommer i Trysil Foto: Jonas Sjogren / Trysil

Mer sykkelsti i Trysilfjellet

Sykkelstiene i det tilrettelagte området, Gullia, åpner allerede 22. mai. Her finner man over 30 kilometer med sykkelstier som passer for alle. Sykkelheisen åpner 17. juni med utvidede heistider i år.

- Vi skal bygge enda mer sykkelsti i Trysilfjellet i år. I løpet av sommeren er vi i gang med en rød, heisbasert sti. I første omgang vil denne bli på 1,5 kilometer med god flyt og hopp. Dette er en ny type sykkelsti i Trysil, siden den vil være nærmere en tradisjonell downhill-løype, forteller Norderhaug.

– I Fageråsen fortsetter vi også sykkelutviklingen med en blå sykkelsti fra Fageråsen Bike Park og inn til det populære spisestedet Fjellroa.



Enda mer lek og aktivitet i Trysil

I takt med utviklingen av nye sykkelopplevelser satses det også på andre lekne aktiviteter i Trysil.

- Det er gledelig å se at også andre aktører rundt i Trysil kommune utvikler sommeraktiviteter. I Fageråsen har det skjedd mye de siste årene, og i sommer åpnes Trysils første frisbeegolfbane der. Det blir også muligheter for å leie SUP og utstyr til denne aktiviteten, både for voksne og barn, hos Trysil Outlet i sentrum. «Suping» på Trysilelva blir en ny og morsom opplevelse, forteller Sanaker Lohne. – I tillegg er det enda flere spisesteder som skal ha åpent i sommer – hele 15 spisesteder som vi kan spre sommergjestene våre på. Toppturprogrammet vårt blir også oppgradert i år med flere turer og bedre skilting og merking.

Trysil lanserer i sommer Teen Bike Camp for barn og unge mellom 8 og 15 år, Foto: Jonas Sjogren / Trysil

Nytt sommerkonsept på sykkelhotellet

På Radisson Blu Resort Trysil bookes det bra mot sommeren. De ligger foreløpig 68 prosent foran fjoråret på opphold i juli, sammenlignet mot samme periode i fjor.

- I år flytter maskoten Valle inn på hotellet, forteller Maria Åhgren, general manager på Radisson Blu Resort Trysil.

– Det blir et eget Valle-program for barn på hotellet, med barnedisko, Valle-menyer og mye mer. Vi skal gjøre det enda morsommere for barnefamilier å være på sommerferie i Trysil.

Skistar, som eier skianlegget i Trysil, har også besluttet å satse på sommersesongen. De lansere i sommer Teen Bike Camp for barn og unge mellom 8 og 15 år, med fokus på sykling og sosialt, og med dyktige guider fra Trysilguidene, som skal skape en god opplevelse for barna.



