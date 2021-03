Denne artikkelen er levert av Visit Norway.

Fra badstuer nær berømte norske ikoner som Preikestolen, sjarmerende, flytende badstuer i norske fjorder, til badstuer midt i havnen i de største byene eller under nordlyset eller midnattssolen.

Du finner tilgjengelige badstuer så langt nord som på Svalbard – Norge kan tilby noe for enhver smak.

Hvis du er interessert i spennende arkitektur finnes det badstuer som kan tilby dette også.

Her finner du en liste over noen av de beste flytende badstuene i Norge.

Disse tipsene er ment som inspirasjon for når man kan reise igjen. Visit Norway oppfordrer alle til å følge gjeldende reiseråd og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter.

Soria Moria, Dalen i Telemark

Soria Moria Floating Sauna, Dalen Telemark. Foto: Dag Jenssen/Visit Norway

Soria Moria er ikke bare en badstue, men også et kunstverk – som et funklende smykke i Telemarkskanalen.

I «Vannveiens fortellinger» blir kunst, arkitektur og lys brukt som instrumenter til å framheve landskapet og gjøre steder langs kanalen mer synlige.

Badstuen er den første installasjonen i et prosjekt som heter «Vannveiens fortellinger», som fokuserer på at hver av de seks kanalkommunene skal få hvert sitt kunstverk.

Inspirasjonen for badstuen kommer fra det omliggende landskapet og historien.

Pust, Tromsø

TROMSØ: Pust Sauna. Foto: Yngve Olsen/Visit Norway

Et av nyeste bidragene til saunakulturen i Norge er Pust i Tromsø. Badstuen ligger midt i havnen i byen og har plass til 20 gjester med egne garderober.

Badstuen er konstruert som en tradisjonell fiskehjell for tørrfisk og har allerede fått mye internasjonal oppmerksomhet i medier over hele verden.

Pust ønsker å tilby et helårlig badstu- og badealternativ for alle i Tromsø – et sted for avslapning og aktiviteter med utsikt over fjell, vannet og byen.

Saunalkultur i Oslofjorden

Flytende badstu ved Operaen i Oslo. Foto: Oslo Badstuforening/Visit Norway

Urban saunakultur har tatt Oslo med storm, og den indre havnen kan skryte av flere alternativer til badstuopplevelser med forfriskende bad i fjorden.

Oslofjord Sauna består av flere badstuer og en badestamp som er kalt Stampen. Den sjarmerende badstuen Måken flyter rett ved Operaen, og de tre andre, Skarven, Anda og Havørnen har en kapasitet fra 12 til 16 person hver.

Green Boats Sauna ligger ved Aker Brygge og tilbyr litt annerledes badstuopplevelser inkludert drop-in til private økter og mer luksuriøse behandlinger med aromaterapi, saltskrubber og aufguss.

Salt Sauna i Oslo. Foto: Tord Baklund, VisitOslo.com

SALT er et nomadisk kunstprosjekt som for tiden oppholder seg i Oslo, ytterst på Langkaia.

SALT kan tilby tre badstuer som totalt kan huse over hundre personer og tilbyr også mat og drikke på Naustet, i tillegg til kulturarrangementer, konserter og foredrag i den største badstuen.

Badstubåten KOK tilbyr varme, vedfyrte saunaer, forfriskende sjøbad og båtturer i Oslofjorden. I tillegg til Oslofjorden har Kok også badstubåter i Drammen, Hamar og Holmsbu.

Sør for Oslo finner man en av Oslofjordens råeste badstuflåter – Hot Zoen. Badstuflåten er bare en av mange tilbud man kan få med seg på kystperlen Son Spa.

Badsturommet er utstyrt med en luke hvor man han direkte nedgang til sjøen. Son Spa har en unik beliggenhet ytterst på gjestebryggen med utsikt over innseilingen til Son.

Heit Sørfjorden Sauna, Hardangerfjorden

Foto: Tor Hveem/Visit Norway

Lokalisert i Sørfjorden i Hardangerfjorden tilbyr Heit en knallvarm badstue med forfriskende bad i fjorden.

Fra badstuen på flytebryggen kan man nyte utsikten over fjorden, fjellene og isbreen. En badstumester tar imot gjester ved ankomst og sørger for at alle får en personlig og hyggelig opplevelse.

Badstuen er vedfyrt og har en kapasitet på maks seks personer.

Gausta flytende badstuer, Gaustablikk

Foto: Gausta.com/Visit Norway

Gausta har to saunaer som ligger på Kvitåvatn, med vakker utsikt over Gaustatoppen, det høyeste fjellet i Telemark.

Badstuene er tilknyttet Gaustablikk Høyfjellshotell, nær Rjukan, et hotell som tilbyr utmerket skiopplevelser om vinteren og aktiviteter som vandring, kajakk, fisking, sykling med mer om sommeren og høst.

I tillegg til badstuene har hotellet spa og svømmehall.

SvalBad, Longyearbyen

Foto: SvalBad/Visit Norway

En av de nyeste attraksjonene på Svalbard er den flytende badstuen i Longyearbyen.

For ekte vikinger kan man ha et varmt opphold i saunaen, med noe kaldt å drikke, før man kaster seg uti fjorden – en ekte isbjørn-opplevelse.

Både selve flåten og badstuen er hovedsakelig bygget av gjenbrukt materiale fra gamle bygninger i Longyearbyen og Svea. Så man kan si at lokal historie sitter i veggene.

Preikestolen BaseCamp, Ryfylke

Foto: Preikestolen Basecamp/Visit Norway

De første turistene som besøkte Preikestolen kom allerede rundt 1900-tallet. Siden da har Preikestolen BaseCamp tjent som et utgangspunkt for alle som ønsker å utforske ikonet.

Det som startet som en beskjeden, liten gård hvor besøkende kunne overnatte, er blitt til en basecamp med alle typer overnattinger og med tilbud om et utall aktiviteter, hele året. Og selvsagt med to flytende badstuer.

Etter en lang dag med aktiviteter i fjell og på vann, er et opphold i badstuene på Refsvatnet, omgitt av vakker natur, en perfekt avslutning på Preikestol-oppholdet.

Vulkana, Tromsø

Foto: Vulkana/Visit Norway

Vulkana er en tidligere fiske- og hvalfangstbåt som er bygget om til et Arktisk spa- og opplevelsesbåt.

Båten tilbyr sauna, hammam, ulike spabehandlinger, bar og en liten restaurant. Vulkana kan friste med midnattsbading, drop-in bading og sauna i helgene, morgenbading med brunch, lunch med bading, og til og med James Bond-inspirerte kvelder med «Mock Martinis».

Om vinteren tilbys det også fjord sightseeing for grupper og Ski By Boat ekspedisjoner.