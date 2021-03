I vår åpnet den vakre St. Bavos-katedralen i den belgiske byen Gent dørene til et nytt besøkssenter - og et nytt hjem - for den verdensberømte altertavlen av Jan og Hubert Van Eyck.

Altertavlen anses å være et av de viktigste religiøse kunstverkene i verden.

Fremover har kunst- og kulturinteresserte enda en grunn til å besøke den sjarmerende byen Gent i Nord-Belgia, melder Visit Flanders.

Nå er det nemlig endelig mulig å beundre den verdensberømte altertavlen «Tilbedelsen av det mystiske lam», som siden 2012 har gjennomgått omfattende restaureringsarbeid for å gjenskape altertavlens originale farger. Her har spesialister forsiktig og omhyggelig fjernet de ekstra lagene med lakk og maling som er blitt lagt til maleriet opp gjennom årene.

Et av de viktigste religiøse verkene i verden

Altertavlen anses å være et av de viktigste religiøse kunstverkene i verden. Og nå er restaureringen fullført, og altertavlen er flyttet til det som fremover vil være dens nye hjem: et helt nytt besøkssenter i St. Bavos-katedralen, der også altertavlen opprinnelig ble malt.

Dermed kan man nå endelig oppleve altertavlen slik den så ut da den ble skapt av brødrene Jan og Hubert Van Eyck i 1432.

Gjenopplev altertavlens strabaser i virtuell virkelighet

I tillegg gir det nye besøkssenteret interesserte muligheten til å legge ut på en fascinerende reise gjennom altertavlens og katedralens lange og begivenhetsrike historien - gjennom et sett med virtual reality-briller.

Altertavlen har nemlig overlevd litt av hvert: Den ble nesten ødelagt i en brann og er blitt stjålet flere ganger - og den har dessuten klart seg gjennom flere flyttinger.

Under den franske revolusjonen i 1794 tok franske soldater noen av panelene med til Paris med hestevogn, mens deler av altertavlen også har vært i hendene på kongen av Preussen, som i 1816 fikk dem utstilt på Gemäldegalerie i Berlin.

I 1920 ble panelene gjenforent i Belgia, men bare for en kort periode, for i 1942 ble verket stjålet av tyske soldater. Heldigvis fant amerikanske soldater senere altertavlen intakt i Altaussee-saltgruvene i Østerrike.

Ny minidokumentar følger altertavlens historie

Som opptakt til åpningen av det nye besøkssenteret har turistrådet for Nord-Belgia, Visitflanders, laget en film som forteller historien om altertavlen.

Filmen er laget som en minidokumentar der to brødre reiser rundt i verden for å lære mer om bakgrunnshistorien til den anerkjente altertavlen. De besøker landene som altertavlen også har besøkt opp gjennom århundrene, og snakker med eksperter som deler sine fascinerende historier om altertavlen.

En av brødrene bruker akkurat de samme klærne gjennom hele filmen. Hensikten er å vise hva som skjer med farger over tid, akkurat som tilfellet har vært med fargene på altertavlen i Gent.

