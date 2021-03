17. mars farges over 300 ikoniske bygninger og monumenter over hele verden tradisjonen tro grønne i anledning St. Patricksdagen, som er Irlands nasjonaldag.

Operahuset i Sydney, Niagara Falls, London Eye og velkomstskiltet i Las Vegas er med. Norge er representert med en postkasse på toppen av Øretoppen i Sør-Varanger, 350 km nord for polarsirkelen.

FRA LONDON EYE.....som også vi bli grønt i kveld Foto: Tourism Ireland

I dag blir verden grønn



På den irske nasjonaldagen, St. Patricksdagen, som feires hvert år den 17. mars, er det tradisjon for å gjøre store byer rundt om i verden grønne for en dag.

Ofte handler det om å «fargelegge» bygninger, statuer og landemerker grønne med grønt lys, slik tilfellet er med Sydneys ikoniske operahus, Niagara Falls, London Eye og det legendariske velkomstskiltet i Las Vegas, som igjen i år er blant de over 300 ikoniske landemerkene som farges grønne for anledningen.

- I Norge har valget i år falt på en postkasse på toppen av Øretoppen, 350 km nord for polarsirkelen, som i anledning dagen vil lyse grønt, melder Tourism Ireland i en pressemelding.

Du kan bli med på St. Patrick-festen på nett

På grunn av pandemien og de gjeldende restriksjonene både i Irland og andre steder i verden har de tradisjonelle paradene og andre festligheter i år blitt flyttet over på nettet, hvor blant annet Tourism Ireland skal være vert for et virtuelt arrangement med tradisjonell irsk musikk og dans.

St. Patricks Day St. Patrick, som levde i det femte århundre, er en irsk helgen og apostel. Den 17. mars hvert år feires årsdagen for hans død i Irland og resten av verden. Dagen har som mål å minnes St. Patrick og kristendommens ankomst til Irland. Festlighetene omfatter vanligvis offentlige parader og festivaler med grønne antrekk og shamrocks - grønne trekløver.

Arrangementet strømmes direkte og gratis fra kl 20 i dag fra den irske puben Johnnie Fox's, som har servert tørste gjester i Dublinfjellene i utkanten av den irske hovedstaden siden 1798.

Her vil blant andre The Celtic Drummers opptre før festen senere forflytter seg til Belfast i Nord-Irland, der Shamrock Tenors kommer innom med en kombinasjon av tradisjonelle keltiske melodier og moderne lyd.

Etterpå tas gjestene med til Dingle på den irske vestkysten, før de returnerer til Dublin, hvor det populære Guinness Storehouse vil vise hvordan man heller den perfekte «pint» fra en ølboks.

Deretter byr Riverdance-akademiet på en dansetime, før du til slutt får en innføring i det å spille på skjeer.

Kom i St. Patrickstemning med litt irsk publiv – se video: