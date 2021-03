– Hvis det er en helg man bør dra til Monaco, så er det under Formel 1-helgen – vanligvis i slutten av mai. Da er hele byen snudd på hodet. Det er den beste helgen i året, sier rallyfører Andreas Mikkelsen, som vant sitt første VM-løp i World Rally Championship i 2015 – kun 26 år gammel.

Nordmannen kjører fortsatt rally, men selv om han tilsynelatende har fart og spenning i blodet, var det ikke alltid rallysporten som var drømmen.

Denne artikkelen er først publisert hos Kapital.no 10.12.2020

Satset på alpinkarrere



Han satset egentlig på en alpinkarriere og ble som 12-åring tatt ut på juniorlandslaget, i tillegg til å representere Norge i motocross. Men en kneskade satte en stopper for den lovende skikarrieren, noe som førte til at han heller satte seg i bilen og ga gass der.

Fra Rally Monte Carlo i 2020. Foto: Valery Hache, AFP/NTB

Rallysatsningen førte også til flere nye hjemland, og siden 2012 har det vært Monaco som gjelder.

– Jeg kjente ingen da jeg kom hit. Men det er mange sportsfolk her, så jeg fikk mange venner etter hvert. Nå trives jeg bare bedre og bedre, fordi jeg har blitt kjent med flere mennesker. Det har mye å si, forklarer 31-åringen.

Han trives aller best i glamourbyen fra blomstringen i april og frem til november.

– Monaco er en spøkelsesby fra november til mars. Da er de fleste i Alpene, som kun er tre kvarter unna i bil, og står på ski.

Golf: Utsikt over golfbanen og kystlinjen i Monaco.Foto: www.montecarlosbm.com

Som toppidrettsutøver består mye av hverdagen til Mikkelsen av sunn mat, trening og velvære – noe han får god tid til å dyrke i det lille fyrstedømmet.

– Jeg synes det er avslappende å være i Monaco. For min del er det så mange jeg vil se i Oslo, mens i Monaco har jeg ikke noe press til å gjøre noe. Jeg kan gjøre som jeg vil.

Mikkelsen forteller at det blir endel treningsøkter med kompisene, hvorav de fleste foregår på private treningsklubber. Men for den aktive turisten har han likevel en anbefaling.

– Det finnes mange fine løpeturer i Monaco. Du kan løpe ut av byen i retning Nice eller Italia på en sti langs sjøen. Du løper langs vannet begge veier. Det er en veldig kul tur.

Hotel de Paris Monte-Carlo i Monaco Foto: Hotel de Paris Monte-Carlo

Sove

Hvis du vil ha den autentiske Monaco-opplevelsen, ville jeg nok bodd på Hotel de Paris rett ved kasinoet. Det er en klassiker i Monaco. Enten det eller hotellet som ligger bak, Hotel Hermitage, som også er i samme klasse. Begge hotellene holder veldig høy standard.

Fairmont Hotel som ligger på Formel 1-banen – cirka 100 meter i luftlinje fra de andre hotellene – er også et kult hotell med kasino. Der finner du også restauranten Nobu med fin sjøutsikt fra terrassen. Det er et spesielt koselig sted å sitte og spise hvis man er to.

Hotel Metropole har bra beliggenhet rett ved kasinoet. Det er veldig fint der med en liten, sjarmerende park, fine butikker og barer i umiddelbar nærhet.

Et annet godt alternativ er Monte Carlo Bay Hotel, et stort og luksuriøst hotell som ligger helt i enden av Monaco, nede ved sjøen.

Spise

Favorittrestauranten min heter Mozza. Den er italiensk, og prisene er ikke så verst til å være Monaco. De har sykt god pizza og pasta, og faktisk en veldig god hamburger også. Der er jeg veldig ofte.

Jeg var også nylig og spiste på den greske restauranten Gaia, som ligger rett ved kasinoet. Det er forholdsvis dyrt, men de har helt konge mat. Det er noe av det beste jeg har smakt.

Sass Café er IT-stedet i Monaco. Der er det alltid god stemning, og på veggene henger det bilder av alle kjendisene som har vært der. Når du er i Monaco må du innom her; de holder åpent hver dag. Det er ganske lite, men det er et sted hvor du spiser middag først, og så blir det fest etterpå. Uansett om det er mandag eller lørdag, så er det alltid mennesker og god trøkk. Nå er det naturlig nok ikke helt som det var før. Men det er et veldig kult sted, med god, internasjonal mat.

Dra til Beefbar i Fontvieille, som er den nye delen av Monaco, for fantastisk bra biff. Og til Crazy Pizza, som åpnet i fjor, for pizza. Navnet høres helt forferdelig ut, men de har veldig god pizza. Der kan du fort se Flavio Briatore sittende og spise.

Les også: Fem flotte fjellturer i Norge

Det er også veldig populært å kombinere en tur hit med noen drinker på Brasserie Monaco som ligger rett ved siden av. Her, og i havnen generelt, har de ofte happy hour og gode “drink deals”. Du finner mange lokale sittende her og se på båtene før de skal ut på byen. Det anbefales.

På Maya Bay har de helt vilt god asiatisk mat – både thai og japansk. Er du keen på indisk, må du teste ut Maya Jah, som har samme eier som Maya Bay.

Casinoplassen i Monte Carlo er pyntet for jul. Foto: Eric Gaillard, Reuters/NTB

Drikke

I tillegg til å være restaurant er Sass Café også bar, lounge og klubb. Det er ganske lite og intimt, så du må booke tidlig. Det er vanskelig å få tilgang der.

Bar Américain er en annen klassiker i Monaco som ligger i Hotel de Paris. Den er typisk Monte Carlo; litt old school og litt stivt. Men absolutt en klassiker. Dropp dongeribuksen om du skal dit.

Les også: Tre høydepunkter i Chile

Stedet Jimmy’s har tidligere blitt kåret til verdens fineste nattklubb. Det er ganske stort, og veldig fint. Det er omgivelsene – med utsikt over sjøen og vannet inne i lokalene – som gjør stemningen. Du er halvveis ute, samtidig som du er inne. Det stedet må oppleves.

Jeg kan også anbefale Buddha Bar, som ligger i kasinoet, både for mat og drikke. Her går man for stemningen og for god asian fusion. Du spiser oppe, og så tar du en drink i baren nede etterpå.

Shoppe

Alt av shoppingmuligheter i Monaco er mer eller mindre på samme sted – nemlig rundt kasinoet – på Avenue de Monte Carlo. Der finner du de aller mest eksklusive butikkene. Det finnes også et shoppingsenter som ligger i underetasjen av Hotel Metropole med butikker som Philipp Plein, Hugo Boss og Gucci.

Franck Camhi / Shutterstock / NTB

Oppleve

For vakre strender vil jeg anbefale å dra litt ut av byen. Plage Mala er veldig koselig, og litt bortgjemt. Det er ikke så mange som vet om den. Stranden ligger i Cap d’Ail rett ved Monaco. Deretter kan du gå opp fjellet Tete d’Chien. Man bruker ikke lang tid opp dit, men man blir belønnet med en fantastisk utsikt.

Hvis du liker golf må du spille på Monte Carlo-golfklubb, som også ligger på en fjelltopp. Det er en helt sykt kul golfbane med vill utsikt over Monaco, og hull som er ut av en annen verden.

Hvis du vil dra på en dagsfest hvor det er litt trøkk, anbefaler jeg en tur til Anjuna Beach, som ligger rett ved Eze. Her er det god stemning fra lunsjtider, hvor folk etter hvert ender med å stå på bordene.

Har du lyst på en liten utflukt bør du dra til Eze, som ligger på toppen av et fjell og byr på flott utsikt. La bilen stå, fordi her finnes bare smale, koselige gågater med noen mindre butikker og litt kunstutsalg.

Tilbake i Monaco må du sette deg ned på Café de Paris og ta deg en øl når det begynner å gå mot kvelden. Her kjører helt ekstreme biler forbi én etter én for å vise seg frem. Sitt og se på bilene og alle de rare menneskene som kommer forbi. Det er en morsom opplevelse.

VIDEO: Heftig norsk stjerne-kappløp ned fjellsiden (28.07.2015)