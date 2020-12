Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise 4. desember 2020

Etter at Aksel Lund Svindal (37) la alpinkarrieren på hylla for over et år siden, har han hatt nok å henge fingrene i.

Ikke bare har den tidligere utforkjøreren fått seg et eget klesmerke, bok, filmprosjekt og drøssevis med aksjeinvesteringer, han har i tillegg medeierskap i flere utbyggingsprosjekter i den norske fjellheimen.

Aksel Lund Svindal

Men det er vanligvis i Alpene, nærmere bestemt i østerrikske Innsbruck, at Svindal tilbringer mye av tiden sin. Det har han, kanskje ikke så overraskende, ikke hatt så mye anledning til etter at coronapandemien brøt ut tidligere i år.

- Føles som et hjem



– Jeg har fortsatt leiligheten min i Innsbruck. Den føles fortsatt som et hjem, selv om Covid-19 har gjort at jeg ikke har hatt muligheten til å være der på mange måneder. I tillegg til fjellene og naturen er det menneskene jeg kjenner i Innsbruck som knytter meg til byen. Gjennom 15 år med alpinkonkurranser i Alpene har jeg opplevd mange oppturer og nedturer. Mange av disse opplevelsene er sammen med venner og kolleger i Innsbruck-området.

Den nå pensjonerte alpinstjernen Aksel Lund Svindal synes nærhet til gode skimuligheter er noe av det aller beste med Innsbruck, Her fra verdenscuprennet i Val Gardena i 2017.

Den nå pensjonerte alpinstjernen synes nærhet til gode skimuligheter er noe av det aller beste med Innsbruck, som er hovedstad og største by i den østerrikske delstaten Tirol. Den gamle alpebyen har nemlig tilgang til hele ni skisystemer, og ligger godt plassert mellom mange alpetopper.

Skyline av fjell



– Beliggenheten midt mellom masse spektakulære fjell i Alpene er fantastisk både for korte dagsturer ut av byen eller en ekspedisjon med et par overnattinger, men like mye er det dette som gir Innsbruck sitt særpreg. “Skyline” i Innsbruck består av fjellene Nordkette. Det er mer majestetisk enn noen bygninger!

Bybildet kjennetegnes av mange gotiske og barokke bygninger, siden Innsbruck ikke bare har vært residensby for Tirols grever siden år 1420, men også for enkelte østerrikske erkehertuger og tysk-romerske keisere.

Svindal mener den gamle alpebyen har mer enn nok å tilby besøkende, og sier de ulike årstidene åpner opp for ulike aktiviteter og opplevelser.

- Utrolig mye bra sykling



– Nordmenn kjenner nok Innsbruck best for vinter og ski, og det er også det mest sentrale for meg i vinterhalvåret. Høsten er fantastisk; da har du fortsatt sommerfølelse nede i byen og dalen, mens det er bra skikjøring på isbreene som ligger i områdene rundt. Om sommeren er Alpene også helt fantastiske.

Det er utrolig mye bra sykling rundt Innsbruck, og fordi det er ganske mye turisme der, er det også mange hytter med servering oppe i fjellene. Du kan bruke noen timer på å sykle opp på en fjelltopp, sette deg i sola og spise et fantastisk måltid med lokal mat. For deretter å sykle morsomme og tekniske stier nedover mot byen igjen.

Kveld i Insbruck

Aksel Lund Svindals tips for Innsbruck:

SOVE:

– Jeg har aldri bodd på hotell i Innsbruck, da jeg har bolig der, sier Svindal, som likevel nevner hotellet Penz som et godt alternativ for besøkende.

Hotellet Penz omtales av reisemagasinet CN Traveller som et sjeldent moderne alternativ som er en del av Perraults glassrådhus. Den livlige baren i femte etasje skal også ha flott utsikt over fjellene og gode cocktailer.

SPISE

– Das Schindler leverer fantastisk mat med lokal inspirasjon og lokale råvarer. Pianobar er et intimt og koselig sted å gå for en bra “steak”. Thai li ba er bra asiatisk og en perfekt avveksling fra lokal mat.

DRIKKE

Som toppidrettsutøvere flest er det kanskje ikke så rart at det i stor grad er trening og ikke fest som står på timeplanen til Svindal når han er i Alpene.

– Barer har jeg dessverre ikke peiling på, sier Svindal og ler.

Kapital Reise har likevel funnet frem et par alternativer. Tripadvisors brukere har nemlig kåret M+M Bar til den beste baren i Innsbruck. Begrunnelsene skal ifølge nettsiden være barens brede utvalg av gode drinker, samt god atmosfære og service.

Som en god nummer to på samme liste finner vi baren 360°, som også tidsskriftet CN Traveller har trukket frem som en av sine favoritter i alpebyen. Noe av trekkplasteret med baren skal være de store glassvinduene med utsikt over det spektakulære fjellandskapet.

GAMLEBYEN I INNSBRUCK: For de shoppingglade anbefaler skiesset en tur innom de koselige butikkene i gamlebyen og de små, nærliggende kjøpesentrene.

SHOPPE

– Shopping gjøres best i sentrum og området rundt gamlebyen. Der er det noen små shoppingsentre som kan kombineres med koselige butikker i gamle klassiske bygninger. Det gjør shoppingen mer til en vandring i en vakker by, og ikke bare stress rundt i et stort shoppingsenter.

OPPLEVE

– Bruk Innsbruck som utgangspunkt og følg værvarselet slik at du kan reise på korte turer dit hvor vær og forhold er best; både sommer og vinter. På grunn av alle de høye fjellene rundt Innsbruck kan været endre seg mye etter en kort kjøretur.

Kjør over Brennerpasset og opplev Dolomittene og Nord-Italia med sine fantastiske fjell og fantastisk mat. Det er like bra sommer og vinter. Eller hvis det skulle komme snø lenger nord, kjør vestover mot Arlberg og opplev offpiste-forholdene der.

Besøk også Innsbruck i desember og ta en tur på julemarkedet i gamlebyen. Det er utrolig koselig.

