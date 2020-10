– Folk blir enten begeistret eller religiøst begeistret

TOKYO (Kapital): Fremtiden virker ikke så fremmed i Tokyo. Der folk i Norge bare kan forestille seg hvordan et liv konstant belyst av sprakende neonskilt kan arte seg, har Tokyo impregnert sin futuristiske visjon på majestetiske skyskrapere som strekker seg mot himmelhvelvingen. I kjernen av byen blir tilreisende bombardert med lysende reklameplakater for dataspill, tegneserier, filmer, musikk og TV-show. Men bortenfor neonskiltene finner du klassisk japansk arkitektur fra Edo-tiden, grønne lunger og spennende små bysentre.

Norske brobyggere

– Tokyo er en fantastisk by. Folk som besøker Tokyo, blir enten begeistret eller religiøst begeistret.

Det sier Per Arve Frøyen, avdelingsleder for Innovasjon Norges kontor i Tokyo, til Kapital. Om Tokyo er en jungel, er han en erfaren guide for dem som trenger hjelp til å komme gjennom villniset.

Frøyen fant først veien til Japan og Tokyo som student tidlig på 90-tallet. Mot årtusenskiftet jobbet han i næringslivet her, og i dag er han altså tilbake som tilrettelegger for norsk næringsliv i Japan.

– Japan er verdens tredje største økonomi, og den nest viktigste handelspartneren for Norge i Asia. Innovasjon Norge har alltid hatt en sterk tilknytning til Japan. Vi har vært fysisk til stede her siden 1966. Den gang het vi Norges Eksportråd, men fra 2004 byttet vi navn til Innovasjon Norge. Her er det mye spennende som skjer, både industrielt og forskningsmessig, og det er selvskrevent at vi har tilstedeværelse her.

(Saken fortsetter under bildet)

Opplev Japans templer: Det kjente Senso-ji-tempelet er regnet som en nasjonalskatt, og ligger midt i Tokyo.

Innovasjon Norge er lokalisert ved Norges ambassade i Tokyo. Hvert år tar en rekke aktører i norsk næringsliv kontakt med kontoret for å få hjelp til å håndtere irrgangene i japansk næringsliv – og ikke minst kulturforskjellene.

– Vi gjør alt fra å rådgi folk i spesifikke spørsmål om hvordan det japanske markedet fungerer til å tilrettelegge møter mellom norske kunder og japanske selskaper. Her borte presenterer vi oss ikke som Innovasjon Norge, men som representanter for den kongelige norske ambassaden. Japan er et land som setter pris på det offisielle, og ved å kunne introdusere norske bedrifter via ambassaden åpner vi noen dører som enkeltaktører ikke hadde klart å åpne selv.

OL-forberedelser på vent

Frøyen og hans stab på syv personer har hatt hektiske dager de siste månedene med forberedelser til Sommer-OL Tokyo 2020. Dessverre har deres anstrengelser foreløpig blitt satt noe på vent grunnet coronakrisen som i disse dager herjer i verden. Japan er et av landene som har innført strenge tiltak, og landet har foreløpig lykkes godt med å holde smittekurven lav. Likefullt, i slutten av mars ble det kjent at Den internasjonale olympiske komité (IOC) i samråd med japanske myndigheter besluttet å utsette sommer-OL: Om alt går etter planen, blir OL avholdt sommeren 2021.

Bombarderes av inntrykk: Berømte Shibuya Crossing er utgangspunkt for et av de mest populære handleområdene i Tokyo. Foto: Moritz Wolf

Sommer-OL er et gigantisk arrangement for Japan, og til disse lekene er det forventet 11.000 aktive deltagere til lekene, og hundretusenvis av tilskuere. Innovasjon Norge har jobbet tett med prosjektet House of Scandinavia, hvor flyselskapet er initiativtager. Om planene for prosjektet sier Frøyen:

– Dette er plassert like ved OL-landsbyen, rett ved havnen og med Instagram-vennlig utsikt til Tokyo. Dette blir en viktig mediehub under lekene, og det vil være en spennende mulighet for norske aktører, selvsagt også næringslivet, til å profilere seg.

Det som skal nevnes, er at antall tilreisende i seg selv ikke vil utgjøre en stor prosentvis økning av befolkningen i Tokyo – som f.eks. et vinter-OL ville gjort i Oslo.

– Fungerer utrolig bra

I selve byen Tokyo bor det om lag 13 millioner mennesker, men det er langt fra det egentlige omfanget. Gjennom årene har Tokyo vokst sammen med de omliggende byene Yokohama og Kawasaki. Til sammen danner de verdens største byområde med litt over 38 millioner mennesker. Et beskrivende bilde på det kulturelle sjokket finner du i befolkningstettheten. Oslo har en befolkningstetthet på ca. 1.600 innbyggere pr. kvadratkilometer, mens i Tokyo er tallet over 6.100.

Frøyen er sikker på at OL, til tross for utsettelsen, vil ende opp med å bli løst uvanlig godt. Japanerne er mestre på logistikk:

– Det er utrolig at et byområde på 38 millioner kan fungere så bra som det gjør her. Førstegangsbesøkende får ofte hakeslepp av kollektivsystemet. Alt går på skinner, og det oppleves aldri trangt.

OL preger byen: Tog og t-baner i Tokyo er blitt utstyrt med de offisielle maskotene til Sommer-OL 2021 – Miraitowa og Someity – som et ledd i at byen forbereder seg til OL-innrykk.

Ble hodestups forelsket

En annen som er involvert i House of Scandinavia i sommer er gründer Einar Kleppe Holthe. Holthe er leder av kaffe- og cocktailbar-konseptet Fuglen. I mai 2012 åpnet Fuglen sin første kaffebar-filial i Shibuya vest i Tokyo. Siden har forretningen utvidet seg til å bli nok en filial i bydelen Asakusa øst i Tokyo, i tillegg har det blitt en møbelforretning, et kaffebrenneri, et japansk kaffe- og tehus, en ølbar og et surdeigsbakeri spredt utover byen.

Elsker kulturen: Avdelingsleder for Innovasjon Norge Tokyo, Per Arve Frøyen, er forelsket i Japansk kultur, også japanske motorsykler.

– Vi har en dialog med House of Scandinavia, og vi hjelper litt til med mat og drikke, og med kulturprogrammet. Det har blitt lagt ned et kjempearbeid her. Mange interessante aktører jobber sammen i dette prosjektet med å fremme nordisk kultur og tilstedeværelse i Japan.

Ett av Holthes bidrag er hvordan arrangørene kan skape gode opplevelser for gjestene. Selv kom han til Tokyo for første gang i 2007.

– Det er en takknemlig oppgave å vise frem Tokyo til førstegangsbesøkende. Mitt første møte med byen var en skjellsettende opplevelse, som endte med at jeg ble hodestups forelsket i byen. Allerede før første døgn var omme hadde jeg bestemt meg for å starte noe her. Jeg ønsker å gi nye reisende den samme, både komplekse og komplette, opplevelsen som jeg hadde.

Flere Michelin-stjerner enn Paris

Som restauratør og kulturformidler har Holthe god innsikt i kulturforskjellene mellom Norge og Japan, og hvordan du bør oppføre deg for å få mest mulig ut av oppholdet. Han forteller at japanere legger en enorm yrkesstolthet i alt de gjør, og det gjelder ikke minst mat og drikke.

Norsk bar: Dette er Fuglens andre barkonsept i Tokyo. Den er plassert i bydelen Taito, mens den første er i Shibuya.

– Japanerne er utrolig opptatt av å gi andre en god opplevelse. Det de forventer tilbake, er at du er imøtekommende og hyggelig. Du kommer langt i Japan med å tørre å være nysgjerrig, men samtidig respektfull og ydmyk overfor det du får oppleve som gjest og kunde. Og du må aldri tipse. Det blir tatt som en fornærmelse.

Hva matopplevelser angår: Frøyen påpeker at det i Tokyo finnes flere Michelinstjerne-restauranter enn i Paris.

– Japanerne har et fantastisk sofistikert kjøkken- og restauranttilbud. Utvalget er faktisk så stort at folk blir slått litt i bakken, sier han. Du kan utforske sushi for 1.500–2.000 kroner pr. person, men du finner også veldig mye bra til en brøkdel av den prisen. Personlig liker jeg det litt mer avslappede, som ramen eller yakitori. Det japanske kjøkkenet er utrolig mye mer enn sushi!

Også Frøyen trekker frem ydmykhet, og påpeker humrende at Japan og Norge har et felles trekk i janteloven.

– Spesielt dette med å være beskjeden, ydmyk og ikke stikke seg for mye frem. Det fungerer ikke godt å være brautende i Japan, sier han.

Bygger for ettertiden

Under slagordet «infinite excitement» har arrangørene lagt et uendelighetstegn (∞) over bybildet som deler OL-områdene inn i to sirkler. Sirkelen som ligger over den nordlige delen av Tokyo kalles Heritage (arv)-området. Her finner du flere arenaer som opprinnelig ble konstruert for sommer-OL i 1964. Dette er også det sentrale næringslivsområdet i Tokyo. I dette området er fokuset på renovasjon og utbygging av eksisterende anlegg.

Den andre sirkelen ligger over havneområdet, og satsningen her symboliserer visjoner for fremtiden. I dette området er mange nye arenaer oppført og under oppføring.

– Det har vært tenkt kostnadskontroll og gjenbruk da planene for Tokyo-OL ble lagt, opplyser en talsmann for Japans ambassade i Norge.

Han påpeker at renovasjonen og ombyggingen av det gamle OL-stadionet fra 1964, Shin kokuritsu kyōgijō, er blitt det mest spektakulære byggverket i tilknytning til lekene.

– Det åpnet rett før jul i fjor, og er det store symbolet for Tokyo 2021 rent arkitektonisk. Stadionet er tegnet av den kjente arkitekten Kengo Kuma og kommer til å bli stående som et landemerke i Tokyo i mange år.

Stadionet er tegnet av den kjente arkitekten Kengo Kuma og kommer til å bli stående som et landemerke i Tokyo i mange år.

Den japanske ambassaden

Den nye stadionet kan romme 68.000 mennesker. Utsiden av den gigantiske konstruksjonen er dekket med treverk fra alle Japans 47 prefekturer, og det er plantet 47.000 trær i området.

Distansen mellom de to olympiske områdene er 10 kilometer, og det vil være tilrettelagt for transport som gjør det enkelt å reise mellom anleggene. Rundt den samme aksen ligger også mange av Tokyos mest besøkte museer og turistattraksjoner. Noe av lekene vil bli arrangert i nærliggende byer til Tokyo, som Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki og Shizuoka.

Virus skaper usikkerhet

– Hva gjelder coronaspredningen, er det i øyeblikket ganske omfattende tiltak som tas fra japanske myndigheter for å stagge smitten. I dag er det meste av museer stengt og store sportsarrangementer kansellert, utsatt eller går for tomme tribuner. For første gang på mange år går en sumo-turnering i mars for tomme tribuner. Strategien ser ut til ha en viss effekt, og vi ser at spredningen går i relativt lavt tempo, opplyser talsmannen for Japans ambassade.

Det er i skrivende stund usikkert når landet igjen åpnes for besøkende.

Tokyo-kjennerens fem råd

få oversikt over alle tilbudene i Tokyo er nær sagt umulig. For å gi reiselystne lesere et utgangspunkt har Kapital henvendt seg til journalist, forfatter og Tokyo-entusiast Ina Strøm. Ifølge henne er det lurt å ha en tanke om hva du vil gjøre, og så nærme deg utfordringen bredt. Strøm skrev boken Alt dette er Tokyo i fjor, og er i disse dager på ny aktuell med boken En japansk vår. Hun har fem råd du kan følge når du kommer til Tokyo første gang.

1. Japansk tapas

Tokyo-entusiasten: Forfatter, journalist og Tokyo-entusiast Ina Strøm har fem gode råd om hva du bør bruke tid på når du gjester Tokyo. Foto: Åsmund Holien Mo

– Det du virkelig må gjøre, er å oppsøke en “izakaya”-restaurant. Izakaya er en type restaurant, eller taverna om du vil, hvor du bestiller småretter. Opplevelsen kan minne litt om tapas. Du finner slike restauranter i hele skalaen, fra uformelle kneiper under togskinnene til trestjerners Michelin-restauranter. Jeg har skrevet mye om hvorfor jeg hele tiden drar til Japan, men den egentlige grunnen er at jeg elsker å gå på izakaya-restaurant, spise og drikke hele kvelden og fortelle røverhistorier.

Hvor: Strøm opplyser at du kan finne izakaya-steder overalt rundt de store sentraene i Tokyo, men hun vil spesielt trekke frem en klynge restauranter under togskinnene i næringslivsområdet Shinbashi. Hun kan også spesielt anbefale restauranten Shokkan i bydelen Shibuya.

2. Karaoke

– Du har ikke vært i Japan hvis du ikke har opplevd karaoke. Ofte foregår dette ved at dere bestiller private rom. På den måten trenger man ikke å stå på en scene foran alle og dumme seg ut. Du kan føle deg trygg sammen med dine nærmeste. Skulle du trenge litt ekstra mot, har disse rommene som oftest en veggtelefon koblet til baren. Bare løft røret og si “biru”, så kommer det øl.

Hvor: Du vil finne karaokesteder i nærheten av en hvilken som helst togstasjon. De store togstasjonene først og fremst. Tokyo har mange små bysentre, som hver har en hovedstasjon.

3. Varme kilder

– Du bør også oppsøke en onsen. “Onsen” er et japansk ord som betyr varm kilde. Bading er ofte noe du ikke tenker på når du besøker en stor by, men du vil ikke angre på et besøk her. En onsen er et badeanlegg hvor du bader i varme kilder.

Hvor: En onsen finner du i alt fra mindre hus hvor lokalbefolkningen stikker innom, til store resorts. Badeanleggene er populære i Tokyo, men rett utenfor Tokyo er det flere små onsen-byer som er verdt å besøke, som byen Hakone. Min personlige favoritt-onsen, en kort tur fra Tokyo, er Kaikake-onsen i Yuzawa. Det var for øvrig her den kjente forfatteren Yasunari Kawabata skrev klassikeren Snow Country. Ellers finnes det varme kilder over hele Japan.

Én dag i Tokyo Der Strøms tips er av den generelle sorten, kan interesserte også benytte Holthes konkrete guide til en “perfekt” første dag i Tokyo: Dagtid: Drikk kaffe på Fuglen Tokyo mens du studerer kart over byen. Spaser etter det gjennom parken Yoyogi til bydelene Harajuku og Omotesando. Der besøker du Meiji-helligdommen. Dra så videre til øvre del av Omotesando. Besøk Lexus kafé eller stikk innom Nesu museum før du spaserer videre langs veien ned til Shibuya Crossing. Ettermiddag: Fra Shibuya Crossing tar du en taxi opp til Roppongi Hills og Mori Tower. Kom deg helt opp på taket for å oppleve en utrolig utsikt over hele byen. Utsikten er på sitt mest majestetiske ved solnedgang. Kveldstid: Dra tilbake til Shibuya Crossing. Gå langs gågaten tilbake mot Fuglen. Besøk Øl Tokyo, og spis på en klassisk, japansk izakaya rett over veien. Natteliv: Oppsøk steder hvor du ser Tokyo night skyline, enten lokalt på Legato Sky Bar på Dogenzaka. Eller New York Grill, som er skybaren på legendariske Park Hyatt (hotellet i filmen “Lost in translation”). Om man ønsker å ta det helt ut, er det Golden Gai i Shinjuku, og eventuelt karaoke tilbake i Shibuya som gjelder. Frokost: Stikk innom fiskemarkedet Tsukiji. Følger du denne listen, har du fått en komprimert opplevelse av hva Tokyo kan by på.

4. Gå inn i smugene

– Jeg vil også anbefale deg å gå på oppdagelsesferd i Tokyos mange små smug og bakgater. Disse områdene kalles yokocho, og de er fylt opp med små barer og spisesteder. Dette er et godt alternativ til “high end”-Japan.

Hvor: Du finner yokocho-områder i de store sentrumsbydelene i Tokyo, gjerne rundt togstasjonene. Spesielt kjent er området rundt stasjonen i bydelen Shinjuku. Stasjonen er kjent som verdens travleste togstasjon med om lag tre millioner besøkende hver dag. Shinjuku kan sammenlignes litt med Times Square i New York. Der er to kjente yokocho: Golden Gai, og en bakgate som heter Shonben yokocho.

5. Overnatt i tempel

– Bevilg deg en tur ut av byen og se litt av Japans natur. Du kan både dra inn i skogen eller til sjøen. Det man kan gjøre, som ikke så mange er klar over, er å overnatte i japanske templer. De fungerer på sett og vis som en slags turisthytte. Her kan du få være med på det du vil av tempelets sysler, som morgenmeditasjon. Det står deg derimot fritt hva du vil være med på, og det er ingen misjonering overfor besøkende. Du kan bo der og få bade i varme kilder.

Hvor: Jeg kan anbefale et tempel som heter Taiyo-ji. Ligger i området OkuTama i Tokyo-distriktet. Det er ganske fredelig, og munkene er veldig hyggelige.